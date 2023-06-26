Tin buồn: Họa sĩ Nguyễn Thụ từ trần sau một thời gian lâm bệnh

Sao Việt 26/06/2023 21:49

Sự ra đi của hoạ sĩ Nguyễn Thụ là một tổn thất lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam.

Ngày 25/6, theo thông tin từ Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Thụ, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 21 giờ 14 phút ngày 24/06/2023, hưởng thọ 93 tuổi. 

Hoạ sĩ Nguyễn Thụ sinh ngày 12/12/1930 tại xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Năm 1946, ông đi kháng chiến và tham gia thiếu sinh quân và làm hoạ sĩ để làm công tác tuyên truyền, cổ động cho Kháng chiến chống Pháp.

Tin buồn: Họa sĩ Nguyễn Thụ từ trần sau một thời gian lâm bệnh - Ảnh 1
Sự ra đi của hoạ sĩ Nguyễn Thụ là một tổn thất lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam

Họa sĩ Nguyễn Thụ được ghi nhận là thế hệ họa sĩ đầu tiên phát triển nghệ thuật tranh lụa Việt Nam. Nhân vật trong tranh của Nguyễn Thụ thường giản dị và thân thuộc. Đặc biệt là về con người và phong cảnh miền núi Phía Bắc Việt Nam. Giới chuyên môn đánh giá tranh lụa của ông thơ mộng, trữ tình. Với màu sắc dịu êm, bố cục đơn giản, nhịp nhàng, Nguyễn Thủ có một phong cách rất độc đáo.  

Năm 1976, hai bức tranh lụa của ông là những tác phẩm đầu tiên của Việt Nam được trưng bày và trao thưởng từ một triễn lãm quốc tế (tại Thủ đô Sofia, Bulgaria). Năm 1984, ông được chính thức phong hàm Giáo sư và làm Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ 1985 đến 1992 sau 7 năm ở cương vị Phó Hiệu trưởng.

Tin buồn: Họa sĩ Nguyễn Thụ từ trần sau một thời gian lâm bệnh - Ảnh 2
Tác phẩm "Bác Hồ đi công tác" của họa sĩ Nguyễn Thụ

Các tác phẩm đoạt Giải của họa sĩ Nguyễn Thụ: Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc (Giải A năm 1980, Giải B năm 1976, Huy chương Bạc năm 1990 và giải C năm 1960); Giải chính thức Triển lãm Mỹ thuật Quốc tế hội hoạ hiện thực tuần kỳ 3 năm tại Sofia- Bulgaria năm 1979;…

Tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) từ 7h30 – 9h30 sáng Thứ Năm 29/6/2023. Sự ra đi của hoạ sĩ Nguyễn Thụ là một tổn thất lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam.

 

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