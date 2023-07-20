Thực hư chuyện Triệu Lệ Dĩnh bị nhà sản xuất nổi tiếng "bóc phốt" tính cách thật, khác hẳn với tưởng tượng

Sao Việt 20/07/2023 10:36

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim "Gió Thổi Bán Hạ" đã tiết lộ tính cách thật ngoài đời của Triệu Lệ Dĩnh, cho thấy cô phù hợp vào vai Hứa Bán Hạ hơn bất cứ diễn viên nào.

Gió thổi Bán Hạ có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết "Không được vãng sinh". Phim kể về Hứa Bán Hạ, một người thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, cô dần dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới thương nghiệp.

Thực hư chuyện Triệu Lệ Dĩnh bị nhà sản xuất nổi tiếng 'bóc phốt' tính cách thật, khác hẳn với tưởng tượng - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh trong Gió thổi Bán Hạ

Bộ phim đề cao tinh thần của người phụ nữ trên con đường khởi nghiệp. Để thực hiện mơ ước của mình, Bán Hạ đã vượt qua muôn vàn thử thách, thậm chí cô còn đối mặt với chuyện sinh tử nhưng không vì khó khăn, nghịch cảnh mà từ nan. Câu chuyện của Hứa Bán Hạ truyền cảm hứng cho những người trẻ đang còn chơi vơi trên con đường tìm kiếm chính bản thân mình.

Thời điểm Gió Thổi Bán Hạ phát sóng, trên mạng xã hội từng xuất hiện những thông tin tiêu cực về bộ phim. Một số khán giả bình luận công kích nữ chính, họ nói Triệu Lệ Dĩnh sở hữu gương mặt tròn, vẻ ngoài baby không phù hợp với vai Hứa Bán Hạ mạnh mẽ. Hơn nữa, việc nàng tiểu hoa xuất hiện quá nhiều trong cảnh quay cũng khiến họ cảm thấy không hài lòng.

 

Thực hư chuyện Triệu Lệ Dĩnh bị nhà sản xuất nổi tiếng 'bóc phốt' tính cách thật, khác hẳn với tưởng tượng - Ảnh 2
Khán giả từng công kích Triệu Lệ Dĩnh rằng cô sở hữu gương mặt tròn, vẻ ngoài baby không phù hợp với vai Hứa Bán Hạ

Trước những ý kiến trên, fan Triệu Lệ Dĩnh cũng lên tiếng nhận xét, việc công kích Gió thổi Bán Hạ với lý do nữ chính xuất hiện nhiều là hơi bất công với cô. Vì bộ phim lấy nhân vật Hứa Bán Hạ làm trung tâm phát triển câu chuyện, nếu các tình tiết không xoay quanh cô ấy thì tại sao phải làm bộ phim này.

Thực hư chuyện Triệu Lệ Dĩnh bị nhà sản xuất nổi tiếng 'bóc phốt' tính cách thật, khác hẳn với tưởng tượng - Ảnh 3
Một số tác giả, biên kịch nổi tiếng cũng đã công khai bênh vực đoàn phim Gió thổi Bán Hạ

Về nhân vật Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh nói: 'Đó là người dám liều mình xông pha, là người rất có trách nhiệm, có dã tâm, có đầu óc, có EQ cao'. Nữ diễn viên thừa nhận, nếu nhân vật Bán Hạ làm việc ở công ty nào đó thì cô chỉ có thể làm bà chủ. Vì Hứa Bán Hạ vô cùng bướng bỉnh, không nghe lời, rất ít người có thể tác động đến quyết định của cô.

Đới Oánh - nhà sản xuất bộ phim, đồng thời là phó chủ tịch cấp cao của IQIYI đã có loạt chia sẻ về tính cách thật nàng tiểu hoa mới đây.

Cụ thể, Đới Oanh khen: 'Triệu Lệ Dĩnh có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp nhưng cô ấy cũng đã có t.uổi nhất định và từng trải rất nhiều, khi cô ấy đóng vai Hứa Bán Hạ, tôi tin rằng sẽ mang đến nhiều tầng lớp phong phú cho nhân vật này. Hơn nữa, góc nhìn trẻ trung của cô ấy cũng sẽ giúp Hứa Bán Hạ gây được tiếng vang với giới trẻ'.

Thực hư chuyện Triệu Lệ Dĩnh bị nhà sản xuất nổi tiếng 'bóc phốt' tính cách thật, khác hẳn với tưởng tượng - Ảnh 4
 Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất lứa 85 hiện tại của Cbiz

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất lứa 85 hiện tại của Cbiz. Không chỉ có hàng loạt tác phẩm thành công giúp bảo chứng tên tuổi, cô nàng còn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, ăn gian tuổi cực mạnh. 

Thực hư chuyện Triệu Lệ Dĩnh bị nhà sản xuất nổi tiếng 'bóc phốt' tính cách thật, khác hẳn với tưởng tượng - Ảnh 5
Diễn xuất của cô nàng cũng được đánh giá là sẽ sớm gặt hái được những thành tựu cao hơn 

Sau khi gặt hái thành tích với hàng loạt bộ phim thần tượng, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu chuyển hình với hai bộ phim là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia  Gió Thổi Bán Hạ. Diễn xuất của cô nàng cũng được đánh giá là đã đạt đến độ chín muồi và sẽ sớm gặt hái được những thành tựu cao hơn nữa. 

Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh khi bị chụp lén, còn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung như lời đồn?

Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh khi bị chụp lén, còn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung như lời đồn?

Không chỉ có hàng loạt tác phẩm thành công giúp bảo chứng tên tuổi, Triệu Lệ Dĩnh còn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, ăn gian tuổi cực mạnh.

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