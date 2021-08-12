Sốc: Nathan Lee tung bằng chứng kêu oan cho Jack và tiết lộ tình tiết làm 'chuyện ấy' rõ ràng, 'cú twist' cuối mới gây cấn

Những ngày qua, cư dân mạng đang tranh luận sôi nổi vấn đề xoay quanh những ồn ào tình ái của Jack. Sau khi Jack chính thức lên tiếng và gửi lời xin lỗi chung đến mọi người về những việc lùm xùm đã gây ra, các sao Việt cũng có những chia sẻ đa chiều về nam ca sĩ. Mới đây nhất, Nathan Lee có bài đăng gây nhiều sự chú ý khi đã gọi thẳng tên Jack và tung nhiều thông tin gây sốc.

Nathan Lee có bài đăng gây nhiều sự chú ý khi đã gọi thẳng tên Jack và tung nhiều thông tin gây sốc - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, theo lời Nathan Lee, Jack bị kẻ xấu hãm hại, anh chỉ yêu 1 người và sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ người yêu. Đặc biệt, Nathan Lee còn nói rằng anh có đủ bằng chứng chuyện Jack và người yêu làm "chuyện ấy" trong ô tô. Chính người nữ mới là người bắt cá 2 tay vì đã có chồng chưa cưới nhưng vẫn muốn bắt đầu mối quan hệ này. Không chỉ thế, Nathan Lee còn cho biết đã truy tìm ra người cố tình phá hoại tình cảm của Jack và người yêu.