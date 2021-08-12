Sốc: Nathan Lee tung bằng chứng kêu oan cho Jack và tiết lộ tình tiết làm 'chuyện ấy' rõ ràng, 'cú twist' cuối mới gây cấn

Nathan Lee bất ngờ đăng đàn bênh vực và kêu oan cho Jack. Nam ca sĩ còn nói rằng đã nắm được bằng chứng trong tay khiến khán giả một phen "hú hồn".
- Lâm Khánh Chi gây tranh cãi khi xin khán giả 'đừng đánh' Jack vì đó chỉ là những sai lầm của tuổi trẻ
- Rầm rộ đoạn tin nhắn 'tố' Jack không để con mang họ cha, mặc Thiên An van nài, sốc nhất là thái độ 'bơ đẹp' ngày con chào đời?
Những ngày qua, cư dân mạng đang tranh luận sôi nổi vấn đề xoay quanh những ồn ào tình ái của Jack. Sau khi Jack chính thức lên tiếng và gửi lời xin lỗi chung đến mọi người về những việc lùm xùm đã gây ra, các sao Việt cũng có những chia sẻ đa chiều về nam ca sĩ. Mới đây nhất, Nathan Lee có bài đăng gây nhiều sự chú ý khi đã gọi thẳng tên Jack và tung nhiều thông tin gây sốc.
Cụ thể, theo lời Nathan Lee, Jack bị kẻ xấu hãm hại, anh chỉ yêu 1 người và sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ người yêu. Đặc biệt, Nathan Lee còn nói rằng anh có đủ bằng chứng chuyện Jack và người yêu làm "chuyện ấy" trong ô tô. Chính người nữ mới là người bắt cá 2 tay vì đã có chồng chưa cưới nhưng vẫn muốn bắt đầu mối quan hệ này. Không chỉ thế, Nathan Lee còn cho biết đã truy tìm ra người cố tình phá hoại tình cảm của Jack và người yêu.
Tuy nhiên, câu chuyện đang hồi hấp dẫn, cuối tâm thư, Nathan Lee lại cú "bẻ lái" khét lẹt: "Tôi khẳng định Jack là người tử tế trượng phu, quân tử với một trái tim đầy ắp yêu thương của một người đàn ông đích thực. Tôi đã tìm ra kẻ hãm hại, đặt điều Jack, chính là tên trong hình! Jack yên tâm đi, tôi đã trả thù cho Jack! Luôn tin tưởng, ủng hộ anh hết mình! Cố lên anh nhé. Mến mộ anh, anh Jack Dawson".
Hoá ra Jack mà Nathan Lee hết lời khen ngợi là nhân vật Jack Dawson do Leonardo DiCaprio thủ vai trong siêu phẩm Titanic năm 1997. Còn nữ chính đã có chồng sắp cưới nhưng vẫn "ngoại tình" với Jack lại là nhân vật Rose DeWitt Bukater do Kate Winslet thủ vai.
Sau khi biết được câu chuyện thật sự, dân mạng cũng phải ngỡ ngàng đến bật ngửa và chịu thua trước màn "cà khịa" chất lừ của Nathan Lee. Nhiều người tưởng đâu lại được hít hà thêm một ít drama mới về những lùm xùm tình ái đang chấn động của Jack. Nathan Lee chơi một màn thật "hú hồn".