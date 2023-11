Sao Vbiz trải qua bao gian nan, trầy trật, bỏ tiền tỷ thụ tinh nhân tạo để có con và cái kết vỡ òa trong hạnh phúc

Do vài lý do cá nhân, một số sao Việt như Minh Hằng, An Nguy, Diễm Châu... bấm bụng chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo để có được một đứa con.

Minh Hằng Sau hơn nửa năm kết hôn, tháng 3 vừa qua, ca sĩ Minh Hằng thông báo mang thai con đầu lòng với ông xã doanh nhân. Trong video chia sẻ về hành trình mang thai, cô xác nhận mình sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Diễn viên Chị chị em em 2 cho biết cô từng nghĩ việc sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sẽ rất chủ động. Tuy nhiên khi tiến hành thực hiện thì mọi thứ lại không diễn ra theo trình tự. Người đẹp phải tiêm kích trứng trong một thời gian dài đầy kiên nhẫn. Minh Hằng phải tiêm kích trứng trong một thời gian dài đầy kiên nhẫn mới chuyển được 2 phôi thai vào cơ thể Minh Hằng bật khóc kể: 'Tôi không thể nào quên được cảm giác nằm trên giường và biết 2 phôi thai được chuyển vào cơ thể. Lúc đó tôi mới biết "ồ, thì ra đang có một sinh linh được sinh sống trong cơ thể của mình'. Cầm tờ giấy chụp ảnh 2 phôi thai, nước mắt tôi cứ tuôn ra như một đứa trẻ'. Tuy nhiên, mỹ nhân 8X cũng cho hay hiện tại cô chỉ mang bầu 1 em bé, phôi thai còn lại đã ngừng phát triển. Người đẹp Bẫy ngọt ngào nói: 'Tôi đã rất hy vọng mình sẽ có cùng lúc 2 thiên thần nhưng ông trời cho bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu, mọi thứ không như mình mong muốn'. Chia sẻ về lý do chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con, Minh Hằng bày tỏ hiện cô đã lớn tuổi, nếu để mang thai tự nhiên thì không kiểm soát được thời gian có con. Trong video gần đây, Minh Hằng cũng chia sẻ trong lần mang thai đầu, cô không ốm nghén nhiều, không bị xáo trộn nhiều về tâm sinh lý nhưng có chút "ham ngủ". Người đẹp cũng hạnh phúc tiết lộ suốt thời gian qua, cô luôn có ông xã kề cận, quan tâm và chăm sóc chu đáo. Diễm Châu Tháng 12/2021, Diễm Châu xác nhận mình đã dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để có con. Trước đó Diễm Châu đã có một cậu con trai ruột, 1 bé trai là con nuôi. Lí do Diễm Châu muốn sinh thêm con vì yêu thích con nít và muốn gia đình đông trẻ. Diễm Châu xác nhận mình đã dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để có con vào năm 2021 Lí do Diễm Châu muốn sinh thêm con vì yêu thích con nít và muốn gia đình đông trẻ Có thể thấy mục đích mang song thai con gái đã được Diễm Châu tính toán trước. Ngoài ra Diễm Châu cũng cho biết cô đã dự tính kinh phí ban đầu cho việc thụ tinh ở Thái là 40 nghìn USD (hơn 900 triệu VNĐ). Tuy nhiên, sau đó do dịch bệnh, chi phí cách ly... nên tổng số tiền Diễm Châu đã chi là khoảng 60 nghìn USD (gần 1,4 tỷ đồng). Tuy là mẹ đơn thân của rất nhiều con, nhưng Diễm Châu vẫn rất vui vẻ, lạc quan, thực hiện nhiều bộ ảnh khi mình mang thai. Được biết bé Clara nặng 2,7 kg và bé Jolie 3,1 kg được sinh mổ. An Nguy An Nguy và người tình đồng giới cũng chọn phương pháp chọn giống để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào cơ thể để mang thai. Với cô, hành trình 1 năm chờ thụ thai thành công để có được bé Bay là cả một phép màu. An Nguy và người tình đồng giới cũng chọn phương pháp chọn giống để thụ tinh trong ống nghiệm Hiện tại, bé Bay trộm vía ngoan và rất đáng yêu, bụ bẫm như búp bê. Bé được mẹ lập một tài khoản instagram và có lượng fan đông đảo chẳng kém gì mẹ An Nguy. Chia sẻ hành trình sinh nở của mình, nữ diễn viên cho biết suốt 1 tháng đầu sau khi sinh, cô không được ngủ, phải "còng lưng" hút sữa cho con. Chính vì thế, ngoài tình yêu thương bất tận dành cho con mình, người đẹp cũng không thể tránh khỏi "đôi chút cục súc của một kẻ 1 tháng rồi không được ngủ". Con gái của An Nguy được nhiều người khen có vẻ ngoài đáng yêu, sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ Giờ đây, con gái của An Nguy đã ngoài 1 tuổi. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh của con lên Facebook, nhận được nhiều sự yêu mến và quan tâm của khán giả. Con gái của An Nguy được nhiều người khen có vẻ ngoài đáng yêu, sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ.