Ngoài vai trò ca sĩ, vừa qua, Phương Mỹ Chi được chú ý khi tuyên bố làm chủ tịch ở tuổi 19. Cô có công ty riêng, thường xuyên tham gia vào những cuộc họp nhưng cũng cân bằng giữa chuyện học và việc đi hát.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi được biết đến như một thần đồng âm nhạc dân ca sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 và xuất sắc đạt được ngôi vị Á quân. Chia sẻ trong chương trình Khi ta 20, Phương Mỹ Chi cho biết cảm thấy bản thân trưởng thành sau gần 10 năm làm nghề. Thời điểm mới bước vào môi trường nghệ thuật, cô cảm thấy con đường mình đi như được trải hoa hồng nên “bị hời hợt với tất cả mọi thứ". Mãi sau này, khi rời công ty ca sĩ Quang Lê, cô bắt đầu tự lập hơn ở tuổi 16. “Lúc đó tôi phải tự làm và lo lắng cho nhiều thứ hơn'' - nữ ca sĩ nói.

Phương Mỹ Chi là học trò của nữ ca sĩ Hiền Thục trong cuộc thi Giọng Hát Việt nhí 2013 Phương Mỹ Chi hiện tại duyên dáng và xinh đẹp Ngoài vai trò ca sĩ, vừa qua, Phương Mỹ Chi được chú ý khi tuyên bố làm chủ tịch ở tuổi 19. Cô có công ty riêng, thường xuyên tham gia vào những cuộc họp nhưng cũng cân bằng giữa chuyện học và việc đi hát. Cô còn chia sẻ thêm rằng bản thân đến hiện tại vẫn chưa trải qua mối tình nào và hiện vẫn chưa mất ''nụ hôn đầu''. Đối với nữ ca sĩ chuyện nhân duyên không thể muốn là được vì bản thân còn rất trẻ nên cô chỉ đành chờ đợi tình yêu đến.

Phương Mỹ Chi ở tuổi 20 hiện tại là chủ công ty, có thể mua nhà mua xe cho bố mẹ, song song nữ ca sĩ vẫn hoạt động âm nhạc chăm chỉ Phương Mỹ Chi từng nhận được sự dẫn dắt của nhạc sĩ Quang Lê, cô nàng hay gọi nam ca sĩ là ''ba Quang Lê'' Gần đây nữ ca sĩ cho ra mắt MV Vũ trụ có anh, Phương Mỹ Chi gần như "lột xác" hoàn toàn. Sản phẩm âm nhạc dance-pop trái ngược hoàn toàn với những gì nữ ca sĩ thể hiện từ những ngày chập chững đi hát là một cô bé dân ca chân chất, hiền lành. Hiện nay Phương Mỹ Chi đã trở thành một thiếu nữ năng động, cá tính và chăm chỉ nghiên cứu nhiều dòng nhạc khác. Phương Mỹ Chi lột xác hoàn toàn trong MV Vũ trụ có anh Kết hợp cùng rapper genZ nổi tiếng hiện nay Pháo, được biết cả hai đều bằng tuổi nhau Hơn hết ca khúc mới đánh dấu việc nữ ca sĩ thoát khỏi dòng nhạc bolero vốn đã quen thuộc với khán giả để thử sức với màu sắc âm nhạc mới. Nói về việc sáng tạo cho MV, Phương Mỹ Chi bày tỏ: “Tôi cảm thấy việc mình cải cách, sáng tạo nghệ thuật là không có biên giới. Nếu mình sợ sệt thì sản phẩm nào cũng giống nhau".

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