NSƯT Phi Điểu kể về mối tình đầu và cách giữ sức khoẻ ở tuổi 90

Theo đó, khi MC hỏi về tên thật của NSƯT Phi Điểu, bà chia sẻ rằng: “Tên thật của tôi là Phi Phi. Tuy nhiên, khi tôi đi kháng chiến thấy cái tên này nó "Tây quá", thành ra bỏ một chữ "Phi" đi và gọi là Phi Điểu, chữ Điểu là lấy từ tên con chim đà điểu, tượng trưng cho sự nhanh nhẹn của loài chim đó".

Mới đây, NSƯT Phi Điểu đã có dịp tham gia chương trình "Tri kỷ cảm xúc". Tại đây, bà có những chia sẻ và trải lòng với khán giả về cuộc sống ở tuổi 90. Bên cạnh đó, NSƯT Phi Điểu lần đầu hé lộ mối tình đầu của mình với công chúng.

Khi được hỏi về bí quyết giúp bà ở tuổi 90 vẫn khoẻ mạnh và có thể chạy xe máy đi đóng phim, bà chia sẻ rằng: “Tôi thật sự ra cũng không có bí quyết nào ngoài lao động chân tay, lao động trí óc, đừng có ngơi nghỉ, đừng có buông nó ra. Ở nhà thì mình cứ kiếm việc mình làm, khi mình đi làm việc, đi quay phim thì quan trọng là trong suy nghĩ tư duy của mình.

Bên cạnh đó, NSƯT Phi Điểu cũng bất ngờ tiết lộ về mối tình đầu cũng là chồng của bà sau này. Bà cho biết: "Trước hết, tôi nói về nhạc sĩ Phan Nhân. Ổng ham vui nên đi trước rồi, ổng không chờ tôi, đến nay là 8 năm rồi (tức chồng bà đã qua đời). Ông Phan Nhân ngày xưa là tình đầu của tôi và cho đến thời điểm hiện tại. Hồi xưa ông là bộ đội, tôi cũng là bộ đội. Sau ông đi theo Đài Tiếng nói Việt Nam và làm nhạc sĩ của đài. Ông có bài “Hà Nội niềm tin và hi vọng” sáng tác vào 12h đêm. Còn Hồng Quân con trai tôi, hiện là hoạ sĩ. Con gái thì làm kinh tế, hai vợ chồng mỗi người làm nơi".

Trước đó, mình nghiên cứu ở sách, coi báo, coi đài này kia tất cả trong ngành. Mọi công việc mà mình được mời dự như làm phim, làm MC, minh họa cho các cháu. Nói thật ra, một ngày tôi cũng chẳng được nghỉ bao nhiêu nếu không quay phim thì ở nhà cũng làm cho phường, cho tổ dân phố, cứ liên tục lao động trí óc, chân tay. Cứ yêu đời không có vấn đề gì hết”.

Với độ tuổi 90 tuổi nhưng bà vẫn chạy xe đi diễn, tự chủ về thời gian của mình, luôn cố gắng học hỏi.

Với độ tuổi 90 tuổi nhưng bà vẫn chạy xe đi diễn, tự chủ về thời gian của mình, luôn cố gắng học hỏi. Ngoài sự yêu nghề ra, bà còn cho biết: "Như tôi đã nói hồi nãy, tính tự lập của tôi đã có từ hồi nhỏ.

Con cháu thì thường nghĩ người già sẽ không làm được gì nhưng tôi thì ngược lại. Tôi còn làm được thì đều ráng làm. Tại vì tôi không chỉ làm những việc cho mình, tôi còn đi thăm bạn bè, trích tiền cát xê mình mua sữa, mua đường cho những người khó khăn trong bệnh viện. Những cái đó tôi tự thấy mình phải làm, gắng lên chút xíu là được”.

Với vài chục năm trong nghề, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ thêm về những thăng trầm trong thời gian theo đuổi nghệ thuật.

Với vài chục năm trong nghề, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ thêm về những thăng trầm trong thời gian theo đuổi nghệ thuật: "Dù đôi lúc có những chuyện không vui nhưng tôi vẫn nghĩ, thôi kệ nó đi. Thật ra, tôi cứ nghĩ, miễn mình còn sống còn làm được thì mình ráng làm giúp ích được xã hội chút xíu là được rồi”.

Bà đã đóng rất nhiều phim và để lại ấn tượng đến khán giả đối với những vai như người mẹ, người bà mộc mạc. Các nghệ sĩ đều kêu bà là mẹ Phi Điểu hay cũng có người gọi bà là “người mẹ quốc dân”. Nói về danh hiệu này, bà tự hào: "Tôi thấy biệt danh này có thiện cảm lắm, các con các cháu đều kêu tôi như vậy.

Còn má thì đứa nào muốn kêu bằng má thì nó kêu, đứa nào muốn kêu ngoại thì kêu, muốn kêu nội thì kêu. Biệt danh nào tôi cũng quí hết, con cháu muốn kêu cấp bậc danh từ gì, má hoặc ngoại hoặc nội gì, tôi đều quý hết".

NSƯT Phi Điểu đã đóng rất nhiều phim và để lại ấn tượng đến khán giả đối với những vai như người mẹ, người bà mộc mạc.

NSƯT Phi Điểu (sinh năm 1933) là một trong những cây đại thụ của sân khấu Việt. Bà là một trong những nghệ sĩ thế hệ đầu của Đoàn cải lương Nam Bộ lừng lẫy một thời trên đất Bắc. Đến nay bà đã 90 tuổi nhưng vẫn kiên trì với nghiệp diễn, sống trọn cho nghệ thuật.