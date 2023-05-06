NSƯT Nguyệt Hằng hé lộ ông xã Anh Tuấn 'điếc không sợ súng' liều mình vượt qua sóng gió nợ nần

Sao Việt 06/05/2023 10:51

Chung sống với nhau đã lâu, hiếm khi nữ diễn viên NSƯT Nguyệt Hằng hé lộ tính cách của ông xã Anh Tuấn và cuộc hôn nhân suýt đi đến bờ vực thẳm vì không cùng tiếng nói.

Diễn viên Nguyệt Hằng Anh Tuấn kết hôn năm 1996, đến nay là 27 năm chung sống với nhau. Tuy nhiên để gìn giữ hạnh phúc gia đình trọn vẹn là một điều không hề dễ dàng, đòi hỏi phải có sự kiên trì, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Gần đây nhân dịp chồng bước sang tuổi mới, Nguyệt Hằng hài hước gọi chồng là "cậu", kể lại những dấu ấn đáng nhớ mà cả 2 từng trải qua.

NSƯT Nguyệt Hằng hé lộ ông xã Anh Tuấn 'điếc không sợ súng' liều mình vượt qua sóng gió nợ nần - Ảnh 1
Nguyệt Hằng và Tuấn Anh lúc mới quen nhau - Ảnh: Internet
NSƯT Nguyệt Hằng hé lộ ông xã Anh Tuấn 'điếc không sợ súng' liều mình vượt qua sóng gió nợ nần - Ảnh 2
NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn thời mới cưới - Ảnh: Internet

"Ngày mới quen nhau, bạn xưng hô: Hằng ơi, Tuấn muốn mượn cái xe máy! Và tớ bảo: Không được vì cậu nghịch ngợm, cẩu thả bố mẹ tớ dồn mãi mới mua được cho tớ cái xe nhỏ để đi học, hỏng tớ không có tiền sửa đâu...", cô kể lại. 

Với quyết tâm ''cưa đỗ'' được nàng thơ trong lòng diễn viên Anh Tuấn cũng đã nhận được cái gật đầu làm vợ từ Nguyệt Hằng và cả hai nên đôi đến hiện nay. Chuyện tình lúc bấy giờ khiến nhiều người nghi ngờ về sự bền bỉ trong mối quan hệ vợ chồng của hai người bởi Tuấn Anh là một người khô cằn và không giỏi lãng mạng và nhiều tính cách chưa tốt. 

NSƯT Nguyệt Hằng hé lộ ông xã Anh Tuấn 'điếc không sợ súng' liều mình vượt qua sóng gió nợ nần - Ảnh 3
Cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều biến cố - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên không ngần ngại tiết lộ kinh doanh là một sở thích đặc biệt của diễn viên Anh Tuấn nhưng chị cũng quen với việc kinh doanh thất bại nhiều lần của anh. Nam diễn viên nhiều lần khởi nghiệp nhưng cũng không ít lần phải... "đóng tiệm".

Cô còn cho biết, ông xã từng là người kinh doanh quần bò… khá tốt ở Hà Nội. Tuy nhiên, do không biết quản lý, chi tiêu mạnh tay nên đẩy Anh Tuấn vào cảnh vỡ mộng, nợ nần đầm đìa. Khi chồng kinh doanh thất bại, Nguyệt Hằng mới biết chuyện anh khởi nghiệp.

NSƯT Nguyệt Hằng hé lộ ông xã Anh Tuấn 'điếc không sợ súng' liều mình vượt qua sóng gió nợ nần - Ảnh 4
Dù suýt ly hôn nhưng cả hai vẫn kịp thời nhận ra và ở bên nhau đến hiện tại - Ảnh: Internet

Có thời gian trong quá khứ, cả hai không thể giao tiếp được với nhau. Anh Tuấn và Nguyệt Hằng đã quyết định kết thúc hôn nhân sau khi đã có với nhau đứa con đầu. Nam diễn viên nhớ lại: "Ngày hai vợ chồng cùng ký đơn, tôi muốn bỏ lắm rồi. Tôi đèo vợ đến UBND phường Ngô Thì Nhậm ở phố Huế, nhưng mấy cô trong đó bảo hôm khác mới nhận đơn. Thế là hai vợ chồng đi về, đói, tạt vào làm bát phở, nói chuyện với nhau rồi lại quyết... không bỏ nữa".

NSƯT Nguyệt Hằng hé lộ ông xã Anh Tuấn 'điếc không sợ súng' liều mình vượt qua sóng gió nợ nần - Ảnh 5
Hiện tại Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã có cuộc sống viên mãn bên con cháu - Ảnh: Internet
NSƯT Nguyệt Hằng hé lộ ông xã Anh Tuấn 'điếc không sợ súng' liều mình vượt qua sóng gió nợ nần - Ảnh 6
Hai vợ chồng luôn xuất hiện cùng nhau dù ở bất cứ đâu - Ảnh: Internet

Về phía nam diễn viên Anh Tuấn kể thêm rằng bố mẹ ly hôn từ khi ông 3 tuổi. Chính vì trải qua cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình nên mỗi khi mâu thuẫn với Nguyệt Hằng, nam diễn viên cố gắng để không xảy ra tình trạng tương tự. “Tôi vẫn nói với vợ rằng chỉ cần nghĩ đến cảnh không bên cạnh các con, tôi sẽ thấy rất đau ở trong lòng", ông nghẹn ngào bộc bạch.

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Từ khóa:   sao Việt Nguyệt Hằng Anh Tuấn

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