NSND Công Lý bị ngã phải nhập viện cấp cứu khẩn, làm rõ thông tin đột quỵ vì rượu bia

Sao Việt 22/07/2021 08:49

Thông tin NSND Công Lý bị ngã và phải cấp cứu khẩn cấp đang làm xôn xao mạng xã hội.

NSND Công Lý được biết đến qua các vai diễn hài hước trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và đặc biệt là vai diễn Bắc Đẩu ở trong Gặp nhau cuối năm. Sau những đóng góp cho nghệ thuật của mình, Công Lý đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

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NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn hài hước - Ảnh: Internet

Mới đây, tối ngày 21/7, phía đại diện của NSND Công Lý đã bất ngờ lên tiếng xác nhận thông tin nam nghệ sĩ đang phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp vì bị ngã. Được biết, sau khi tiến hành chữa trị, Công Lý đã dần hồi phục và sức khoẻ cũng ổn định hơn. Dù vậy, anh vẫn chưa thể về nhà ngay mà phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi thêm.

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Công Lý và vợ trẻ xinh đẹp - Ảnh: Internet

Đồng thời, phía nam nghệ sĩ cũng đính chính luôn tin đồn bị đột quỵ phải nhập viện vì rượu bia. Theo thông tin của báo VTC News, quản lý của NSND Công Lý cho biết: "Anh Công Lý bị trượt chân ngã tại nhà. Hiện anh được điều trị tại một bệnh viện của Hà Nội. Vì là chuyện riêng nên gia đình không chia sẻ gì thêm, cũng khẳng định không liên quan đến rượu hay đột quỵ như một số tin đồn thổi thất thiệt trên mạng xã hội’’.

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Sau những đóng góp cho nghệ thuật của mình, Công Lý đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân - Ảnh: Internet
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