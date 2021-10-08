Ngoài Thủy Tiên, Bộ Công an còn điều tra đơn tố cáo liên quan đến những nghệ sĩ nào?

Sao Việt 08/10/2021 18:11

Các nghệ sĩ và người nổi tiếng dưới đây được Bộ Công an xác nhận là đã nhận đơn tố cáo và tiến hành rà soát, điều tra theo đúng quy định của Pháp luật.

Theo báo Lao Động đưa tin, Tối ngày 7.10, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, Phòng PC02 vừa có thông báo đã chuyển đơn tố cáo bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên, SN 1985, ngụ quận 7) đến Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) để xem xét, xử lý và giải quyết theo thẩm quyền.

Được biết, ca sĩ Thủy Tiên bị bà N.T.O.P nộp đơn tố cáo về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trong đơn, bà P tố cáo ca sĩ Thủy Tiên có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật, khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung vào tháng 10.2020.

Ngoài Thủy Tiên, Bộ Công an còn điều tra đơn tố cáo liên quan đến những nghệ sĩ nào? - Ảnh 1

Bà P cho rằng ca sĩ Thủy Tiên công bố trên trang Facebook cá nhân tổng số tiền của công chúng gửi đến tài khoản của cô là hơn 170 tỉ đồng. Tuy nhiên, bản thân bà P và cộng đồng mạng đã phát hiện một số khuất tất ở hai khoản lên đến hơn 80 tỉ đồng. 

Hiện đơn tố cáo của bà P đã được Văn phòng Cơ quan CSGT, Công an TPHCM tiếp nhận để xác minh, xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, công an TP.HCM cũng xác nhận cơ quan này đã nhận được một số đơn tố cáo của các nghệ sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, bôi nhọ đối với các cá nhân này trong các buổi livestream trên mạng xã hội. Theo đó, trong đơn các nghệ sĩ cho rằng bà Hằng đã sử dụng mạng xã hội trong nhiều ngày để vu khống rằng các nghệ sĩ ăn chặn tiền quyên góp từ thiện.

Một trong những người đứng đơn tố cáo bà Hằng là ông Huỳnh Minh Hưng (nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng), ông Hưng tố cáo bà Hằng các hành vi: Vu khống, bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm và làm nhục ông Hưng liên tục trong nhiều ngày.

Sau khi tiếp nhận đơn của ông Huỳnh Minh Hưng (SN 1971, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, xét thấy đơn tố cáo này thuộc thẩm quyền giải quyết Công an tỉnh Bình Dương nên Công an TP.HCM đã chuyển đơn để xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài Thủy Tiên, Bộ Công an còn điều tra đơn tố cáo liên quan đến những nghệ sĩ nào? - Ảnh 2

Trong đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ (cụ thể trong các buổi livestream vào các ngày 8/8, 14/8, 24/8, 26/8 và 28/8).

"Mặc dù bà Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu thường trú ở TP HCM nhưng nếu khi livestream bà Hằng ngồi ở Công ty Cổ phần Đại Nam phát sóng trực tiếp thì đơn vị tiếp nhận đơn sẽ chuyển đơn tố cáo sang nơi được phát sóng trực tiếp để tiếp nhận, xử lý", lãnh đạo VKSND TP.HCM trao đổi với báo Người Lao Động.

Cũng theo Người Lao Động, ngày 29/9, Công an TP.HCM đã nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (SN 1985, tức ca sĩ Vy Oanh), tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Cổ phần Đại Nam). Ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM. Sau khi nhận đơn, Phòng Cảnh sát hình sự đã chuyển đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết.

Ngoài Thủy Tiên, Bộ Công an còn điều tra đơn tố cáo liên quan đến những nghệ sĩ nào? - Ảnh 3

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước. Bên cạnh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh còn gởi đơn tố cáo YouTuber Q.N., chủ kênh "L.T.Đ.P" vì cho rằng có hành động tiếp tay cho bà Hằng vu khống mình trên mạng xã hội. 

Theo Thanh Niên đưa tin, Ngày 5/10, nghệ sĩ Đức Hải đã nộp đơn lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp, yêu cầu ông chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang.

Phía Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài Thủy Tiên, Bộ Công an còn điều tra đơn tố cáo liên quan đến những nghệ sĩ nào? - Ảnh 4

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đức Hải cho biết: “Sau khi Facebook của tôi bị kiểm soát thì tôi bị tống tiền, có bằng chứng cụ thể. Tôi đã làm đơn gửi Bộ Công an để trình báo sự việc. Nhiều tháng qua tôi chỉ im lặng theo đề nghị của cơ quan chức năng để hợp tác làm rõ sự việc".

Ảnh: Internet

Một nhạc sĩ có tiền tác quyền lên đến hàng trăm triệu 1 tháng vẫn nhận tiền trợ cấp 1 triệu? Bị 'cà khịa' chính chủ nói gì?

Một nhạc sĩ có tiền tác quyền lên đến hàng trăm triệu 1 tháng vẫn nhận tiền trợ cấp 1 triệu? Bị 'cà khịa' chính chủ nói gì?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nằm trong danh sách người dân được hỗ trợ, đến khi nhận tiền thì bị cộng đồng mạng "cà khịa", mỉa mai.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Đàm Vĩnh Hưng Vy Oanh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"