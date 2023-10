Ngoài Thủy Tiên, Bộ Công an còn điều tra đơn tố cáo liên quan đến những nghệ sĩ nào?

Theo báo Lao Động đưa tin, Tối ngày 7.10, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, Phòng PC02 vừa có thông báo đã chuyển đơn tố cáo bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên, SN 1985, ngụ quận 7) đến Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) để xem xét, xử lý và giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện đơn tố cáo của bà P đã được Văn phòng Cơ quan CSGT, Công an TPHCM tiếp nhận để xác minh, xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, công an TP.HCM cũng xác nhận cơ quan này đã nhận được một số đơn tố cáo của các nghệ sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, bôi nhọ đối với các cá nhân này trong các buổi livestream trên mạng xã hội. Theo đó, trong đơn các nghệ sĩ cho rằng bà Hằng đã sử dụng mạng xã hội trong nhiều ngày để vu khống rằng các nghệ sĩ ăn chặn tiền quyên góp từ thiện.

Một trong những người đứng đơn tố cáo bà Hằng là ông Huỳnh Minh Hưng (nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng), ông Hưng tố cáo bà Hằng các hành vi: Vu khống, bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm và làm nhục ông Hưng liên tục trong nhiều ngày.

Sau khi tiếp nhận đơn của ông Huỳnh Minh Hưng (SN 1971, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, xét thấy đơn tố cáo này thuộc thẩm quyền giải quyết Công an tỉnh Bình Dương nên Công an TP.HCM đã chuyển đơn để xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ (cụ thể trong các buổi livestream vào các ngày 8/8, 14/8, 24/8, 26/8 và 28/8).

"Mặc dù bà Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu thường trú ở TP HCM nhưng nếu khi livestream bà Hằng ngồi ở Công ty Cổ phần Đại Nam phát sóng trực tiếp thì đơn vị tiếp nhận đơn sẽ chuyển đơn tố cáo sang nơi được phát sóng trực tiếp để tiếp nhận, xử lý", lãnh đạo VKSND TP.HCM trao đổi với báo Người Lao Động.

Cũng theo Người Lao Động, ngày 29/9, Công an TP.HCM đã nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (SN 1985, tức ca sĩ Vy Oanh), tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Cổ phần Đại Nam). Ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM. Sau khi nhận đơn, Phòng Cảnh sát hình sự đã chuyển đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết.

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước. Bên cạnh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh còn gởi đơn tố cáo YouTuber Q.N., chủ kênh "L.T.Đ.P" vì cho rằng có hành động tiếp tay cho bà Hằng vu khống mình trên mạng xã hội.

Theo Thanh Niên đưa tin, Ngày 5/10, nghệ sĩ Đức Hải đã nộp đơn lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp, yêu cầu ông chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang.

Phía Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đức Hải cho biết: “Sau khi Facebook của tôi bị kiểm soát thì tôi bị tống tiền, có bằng chứng cụ thể. Tôi đã làm đơn gửi Bộ Công an để trình báo sự việc. Nhiều tháng qua tôi chỉ im lặng theo đề nghị của cơ quan chức năng để hợp tác làm rõ sự việc".

Ảnh: Internet