Mặc kệ bị gán mác "ca sĩ show hội chợ", những sao Việt này vẫn sở hữu cơ ngơi trị giá bạc tỷ

Trước khi nổi tiếng, Lý Hải từng phải tham gia biểu diễn ở nhiều nơi như nhà hàng, quán bar, vũ trường, hội chợ để kiếm sống, và đó là lý do khiến anh được gán mác cá sĩ hội chợ. Tuy nhiên ít ai biết, đến hiện tại Lý Hải đã sở hữu một cơ ngơi vững chắc cùng với nhiều bất động sản không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các tỉnh lân cận. Bên cạnh ca hát, Lý Hải còn là đạo diễn của series phim Lật Mặt thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả.

Lý Hải và gia đình trong căn nhà triệu đô

Châu Khải Phong

Châu Khải Phong từng thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân anh yêu thích theo đuổi dòng nhạc thị trường, mong muốn được phục vụ đông đảo công chúng nên anh không ngại ngần biểu diễn ở các sân khấu tỉnh, hội chợ. Tuy nhiên nam nghệ sĩ vẫn được biết đến là một đại gia của showbiz khi sở hữu nhiều căn hộ cao cấp và xế hộp tiền tỷ. Được biết, cát xê diễn đám cưới của Châu Khải Phong có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.