Mặc kệ bị gán mác "ca sĩ show hội chợ", những sao Việt này vẫn sở hữu cơ ngơi trị giá bạc tỷ

Thường xuyên lưu diễn ở các tỉnh và xuất hiện trên sân khấu hội chợ, nhưng những sao Việt này vẫn là gương mặt được nhiều khán giả yêu thích, đạt nhiều thành công trong sự nghiệp và sở hữu khối tài sản giá trị đồ sộ.
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Lý Hải
Trước khi nổi tiếng, Lý Hải từng phải tham gia biểu diễn ở nhiều nơi như nhà hàng, quán bar, vũ trường, hội chợ để kiếm sống, và đó là lý do khiến anh được gán mác cá sĩ hội chợ. Tuy nhiên ít ai biết, đến hiện tại Lý Hải đã sở hữu một cơ ngơi vững chắc cùng với nhiều bất động sản không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các tỉnh lân cận. Bên cạnh ca hát, Lý Hải còn là đạo diễn của series phim Lật Mặt thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả.
Châu Khải Phong
Châu Khải Phong từng thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân anh yêu thích theo đuổi dòng nhạc thị trường, mong muốn được phục vụ đông đảo công chúng nên anh không ngại ngần biểu diễn ở các sân khấu tỉnh, hội chợ. Tuy nhiên nam nghệ sĩ vẫn được biết đến là một đại gia của showbiz khi sở hữu nhiều căn hộ cao cấp và xế hộp tiền tỷ. Được biết, cát xê diễn đám cưới của Châu Khải Phong có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.
Lâm Chấn Khang
Lâm Chấn Khang được nhiều người biết đến với biệt danh "ông hoàng miền Tây" vì anh thường xuyên tham gia lưu diễn trên các sân khấu hội chợ ở các tỉnh miền Tây. Sau bao năm ca hát chăm chỉ, hiện tại nam ca sĩ đã xây dựng cho mình một khối tài sản khổng lồ. Trước đó anh từng gây xôn xao khi mua xe hơi trị giá tiền tỷ và nhẫn kim cương để cầu hôn bạn gái.
Hồ Quang Hiếu
Là một trong số những ca sĩ trẻ bấy giờ, Hồ Quang Hiếu không hề ngại ngần khi tham gia diễn ở các hội chợ. Được biết, mức cát xê mà nam ca sĩ nhận được khá cao, vào thời điểm năm 2015 anh đã có thể kiếm được hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Hiện tại nam ca sĩ đang sống trong căn biệt thự trị giá hơn 20 tỷ đồng và sở hữu nhiều xế hộp, đồ hiệu đắt tiền khác.