Mặc kệ bị gán mác "ca sĩ show hội chợ", những sao Việt này vẫn sở hữu cơ ngơi trị giá bạc tỷ

Sao Việt 14/08/2022 09:31

Thường xuyên lưu diễn ở các tỉnh và xuất hiện trên sân khấu hội chợ, nhưng những sao Việt này vẫn là gương mặt được nhiều khán giả yêu thích, đạt nhiều thành công trong sự nghiệp và sở hữu khối tài sản giá trị đồ sộ.

Lý Hải

Trước khi nổi tiếng, Lý Hải từng phải tham gia biểu diễn ở nhiều nơi như nhà hàng, quán bar, vũ trường, hội chợ để kiếm sống, và đó là lý do khiến anh được gán mác cá sĩ hội chợ. Tuy nhiên ít ai biết, đến hiện tại Lý Hải đã sở hữu một cơ ngơi vững chắc cùng với nhiều bất động sản không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các tỉnh lân cận. Bên cạnh ca hát, Lý Hải còn là đạo diễn của series phim Lật Mặt thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả.

Mặc kệ bị gán mác 'ca sĩ show hội chợ', những sao Việt này vẫn sở hữu cơ ngơi trị giá bạc tỷ - Ảnh 1
Lý Hải và gia đình trong căn nhà triệu đô 

Châu Khải Phong

Châu Khải Phong từng thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân anh yêu thích theo đuổi dòng nhạc thị trường, mong muốn được phục vụ đông đảo công chúng nên anh không ngại ngần biểu diễn ở các sân khấu tỉnh, hội chợ. Tuy nhiên nam nghệ sĩ vẫn được biết đến là một đại gia của showbiz khi sở hữu nhiều căn hộ cao cấp và xế hộp tiền tỷ. Được biết, cát xê diễn đám cưới của Châu Khải Phong có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Mặc kệ bị gán mác 'ca sĩ show hội chợ', những sao Việt này vẫn sở hữu cơ ngơi trị giá bạc tỷ - Ảnh 2
Cát xê diễn đám cưới của Châu Khải Phong có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Lâm Chấn Khang

Lâm Chấn Khang được nhiều người biết đến với biệt danh "ông hoàng miền Tây" vì anh thường xuyên tham gia lưu diễn trên các sân khấu hội chợ ở các tỉnh miền Tây. Sau bao năm ca hát chăm chỉ, hiện tại nam ca sĩ đã xây dựng cho mình một khối tài sản khổng lồ. Trước đó anh từng gây xôn xao khi mua xe hơi trị giá tiền tỷ và nhẫn kim cương để cầu hôn bạn gái.

Mặc kệ bị gán mác 'ca sĩ show hội chợ', những sao Việt này vẫn sở hữu cơ ngơi trị giá bạc tỷ - Ảnh 3
 Lâm Chấn Khang từng gây xôn xao khi mua xe hơi trị giá tiền tỷ và nhẫn kim cương để cầu hôn bạn gái 

Hồ Quang Hiếu

Là một trong số những ca sĩ trẻ bấy giờ, Hồ Quang Hiếu không hề ngại ngần khi tham gia diễn ở các hội chợ. Được biết, mức cát xê mà nam ca sĩ nhận được khá cao, vào thời điểm năm 2015 anh đã có thể kiếm được hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Hiện tại nam ca sĩ đang sống trong căn biệt thự trị giá hơn 20 tỷ đồng và sở hữu nhiều xế hộp, đồ hiệu đắt tiền khác. 

Mặc kệ bị gán mác 'ca sĩ show hội chợ', những sao Việt này vẫn sở hữu cơ ngơi trị giá bạc tỷ - Ảnh 4
Hồ Quang Hiếu trong căn biệt thự hạng sang.
Bà xã Lý Hải gây chú ý khi để lộ vẻ ngoài khác lạ, tiết lộ mối quan hệ với mẹ và chị chồng

Bà xã Lý Hải gây chú ý khi để lộ vẻ ngoài khác lạ, tiết lộ mối quan hệ với mẹ và chị chồng

Mới đây, trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình, Minh Hà đã không trang điểm nhiều, chính vì thế đã lộ vẻ ngoài "gây thất vọng".

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hải Biệt thự của Lý Hải - Minh Hà Lâm Chấn Khang

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 28 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 53 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 34 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"