Lý Nhã Kỳ tiết lộ ‘4 người’ cả đời cô không thể thiếu dù chỉ 1, CĐM phán ngay ‘sống như nữ hoàng’ là có thật

Sao Việt 08/06/2021 06:26

Giãn cách xã hội, có vẻ Lý Nhã Kỳ cũng chăm chỉ hơn trong việc chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình đến người hâm mộ.

Lý Nhã Kỳ từng nhiều lần chia sẻ trên sóng truyền hình rằng: "Buồn buồn mang hột xoàn ra đếm", "vì mù màu nên túi hiệu mua luôn cả lố",... chỉ những việc nhỏ đó thôi cũng đủ thấy độ sang chảnh; giàu có của nữ diễn viên. Không chỉ vậy, trên trang cá nhân, lâu lâu người đẹp lại công khai một biệt phủ mới xây, biệt thự mới hoàn thiện, resort mới hoàn công, khu vườn cò bay thẳng cánh,...khiến nhiều người không khỏi trầm trồ xuýt xoa.

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Lý Nhã Kỳ nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, giàu có như 'nữ hoàng' - Ảnh: FBNV

Mới đây, nữ diễn viên một lần nữa lại khiến người hâm mộ phải trầm trồ trước độ "sang chảnh" của cô khi tiết lộ rằng cuộc sống của mình không thể thiếu 4 người để phục vụ riêng các phần như: Đầu bếp, gội đầu, làm móng, massage riêng. Trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ viết:

"Trăm điều khó Kỳ Kỳ có thể vượt qua, nhưng không thể thiếu 4 người này trong cuộc sống của mình: đầu bếp, gội đầu, làm móng, massage riêng."

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Lý Nhã Kỳ đăng kèm tấm ảnh đang được một người gội đầu cho mình - Ảnh: Chụp màn hình
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Cô nàng luôn được đầu bếp riêng chăm chút từng bữa ăn - Ảnh: FBNV

Trong bài đăng, người đẹp còn hài hước nói rằng: "Nhà cái gì cũng có trừ đàn ông", điều này khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Sau bao lần nữ diễn viên tự "gả bán" mình trên sóng truyền hình, tìm bạn trai thông qua chương trình nhưng có vẻ cô nàng vẫn "độc thân vui tính". Trước đây, cô nàng cũng từng "than trời" rằng trong bảng danh sách độc thân lâu năm, cô hiện đang đứng đầu bảng. Trước câu nói vui này, nhiều khán giả cũng để lại bình luận ngưỡng mộ về cuộc sống đáng mơ ước như cô và một số người cũng động viên rằng cô xinh đẹp nên không phải lo bị "ế". 

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Bình luận của khán giả trong bài viết của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Chụp màn hình
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Dù ngấp nghé U40 nhưng Lý Nhã Kỳ càng ngày càng trẻ, đẹp - Ảnh: FBNV

Bẵng đi một thời gian để tập trung cho việc kinh doanh, mới đây, Lý Nhã Kỳ mới trở lại với sân khấu, với gameshow. Dù ở tuổi tứ tuần nhưng cô vẫn khiến nhiều người hâm mộ vì vẻ đẹp trẻ trung, phơi phới của mình. Đặc biệt hơn, cô còn khiến khán giả ngưỡng mộ với khối tài sản kếch xù và mức độ chịu chi khó ai bì kịp.

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