Giọng hát Lệ Quyên vốn dĩ không phải bàn. Tuy nhiên, màn trình diễn trong đám cưới của cô có phần khiến công chúng khó hiểu.
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Theo đoạn clip được chia sẻ, Lệ Quyên đã trình diễn ca khúc Giấc mơ có thật - bản hit đình đám hơn chục năm về trước của nữ ca sĩ trong đám cưới một người bạn. Về phong thái trình diễn và giọng hát, nữ ca sĩ luôn chứng minh được danh xưng "nữ hoàng phòng trà" của mình vốn không phải hữu danh vô thực.
Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu như ca từ của ca khúc Lệ Quyên hát tại 1 ngày vui như đám cưới thì không được phù hợp cho lắm. Vì thế mà cùng với loạt bình luận khen ngợi nhan sắc cũng như giọng hát thì cũng có không ít bình luận bày tỏ sự khó hiểu về màn trình diễn của cô.
Tuy nhiên nếu bỏ qua về ca từ của bài hát, thì màn trình diễn của Lệ Quyên vô cùng hoàn mỹ từ phần nghe đến phần nhìn. Khán giả cũng dành nhiều lời khen dành cho giọng hát tốt cùng sắc vóc mặn mà dù đã U50 của nữ ca sĩ.
Mới đây, "nữ hoàng phòng trà" bắt mốt áo vỏ sò che ngực đầy đặn. Lệ Quyên lựa chọn kiểu tóc búi gọn khoe gương mặt thanh tú, tạo điểm nhấn với khuyên tai đồng điệu với áo, xuất hiện tại sự kiện thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long. Sự kiện còn có sự góp mặt của hàng loạt người đẹp trong showbiz Việt, tuy nhiên nhan sắc Lệ Quyên vẫn đủ sức lấn át hàng loạt đàn em kém tuổi.