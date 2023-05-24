Theo đoạn clip được chia sẻ, Lệ Quyên đã trình diễn ca khúc Giấc mơ có thật - bản hit đình đám hơn chục năm về trước của nữ ca sĩ trong đám cưới một người bạn. Về phong thái trình diễn và giọng hát, nữ ca sĩ luôn chứng minh được danh xưng "nữ hoàng phòng trà" của mình vốn không phải hữu danh vô thực.

Lệ Quyên xuất hiện trong đám cưới với giao diện có phần khác lạ với mái tóc có phần trẻ trung và thời thượng.

Cô cũng được khen ngợi tinh tế khi diện trang phục thanh lịch đi dự đám cưới thay vì những bộ trang phục mang hơi hướng sexy như trước đó cô nàng vẫn hay theo đuổi.

Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu như ca từ của ca khúc Lệ Quyên hát tại 1 ngày vui như đám cưới thì không được phù hợp cho lắm. Vì thế mà cùng với loạt bình luận khen ngợi nhan sắc cũng như giọng hát thì cũng có không ít bình luận bày tỏ sự khó hiểu về màn trình diễn của cô.