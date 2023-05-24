Lệ Quyên góp giọng trong đám cưới với ngoại hình khác lạ, hát hit đình đám một thời nhưng lại gây tranh cãi vì điều này!

Sao Việt 24/05/2023 10:15

Giọng hát Lệ Quyên vốn dĩ không phải bàn. Tuy nhiên, màn trình diễn trong đám cưới của cô có phần khiến công chúng khó hiểu.

Theo đoạn clip được chia sẻ, Lệ Quyên đã trình diễn ca khúc Giấc mơ có thật - bản hit đình đám hơn chục năm về trước của nữ ca sĩ trong đám cưới một người bạn. Về phong thái trình diễn và giọng hát, nữ ca sĩ luôn chứng minh được danh xưng "nữ hoàng phòng trà" của mình vốn không phải hữu danh vô thực.

Lệ Quyên góp giọng trong đám cưới với ngoại hình khác lạ, hát hit đình đám một thời nhưng lại gây tranh cãi vì điều này! - Ảnh 1
Lệ Quyên xuất hiện trong đám cưới với giao diện có phần khác lạ với mái tóc có phần trẻ trung và thời thượng.
Lệ Quyên góp giọng trong đám cưới với ngoại hình khác lạ, hát hit đình đám một thời nhưng lại gây tranh cãi vì điều này! - Ảnh 2
Cô cũng được khen ngợi tinh tế khi diện trang phục thanh lịch đi dự đám cưới thay vì những bộ trang phục mang hơi hướng sexy như trước đó cô nàng vẫn hay theo đuổi.

Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu như  ca từ của ca khúc Lệ Quyên hát tại 1 ngày vui như đám cưới thì không được phù hợp cho lắm. Vì thế mà cùng với loạt bình luận khen ngợi nhan sắc cũng như giọng hát thì cũng có không ít bình luận bày tỏ sự khó hiểu về màn trình diễn của cô.

Lệ Quyên góp giọng trong đám cưới với ngoại hình khác lạ, hát hit đình đám một thời nhưng lại gây tranh cãi vì điều này! - Ảnh 3

Lệ Quyên góp giọng trong đám cưới với ngoại hình khác lạ, hát hit đình đám một thời nhưng lại gây tranh cãi vì điều này! - Ảnh 4

Khán giả bày tỏ sự khó hiểu về bài hát mà giọng ca trình diễn trong một lễ cưới

Tuy nhiên nếu bỏ qua về ca từ của bài hát, thì màn trình diễn của Lệ Quyên vô cùng hoàn mỹ từ phần nghe đến phần nhìn. Khán giả cũng dành nhiều lời khen dành cho giọng hát tốt cùng sắc vóc mặn mà dù đã U50 của nữ ca sĩ. 

Lệ Quyên góp giọng trong đám cưới với ngoại hình khác lạ, hát hit đình đám một thời nhưng lại gây tranh cãi vì điều này! - Ảnh 5
Dù ở tuổi tứ tuần, song với nhan sắc xinh đẹp, thần thái kinh diễm, Lệ Quyên vẫn vượt mặt hàng loạt mỹ nhân trẻ.

Mới đây, "nữ hoàng phòng trà" bắt mốt áo vỏ sò che ngực đầy đặn. Lệ Quyên lựa chọn kiểu tóc búi gọn khoe gương mặt thanh tú, tạo điểm nhấn với khuyên tai đồng điệu với áo, xuất hiện tại sự kiện thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long. Sự kiện còn có sự góp mặt của hàng loạt người đẹp trong showbiz Việt, tuy nhiên nhan sắc Lệ Quyên vẫn đủ sức lấn át hàng loạt đàn em kém tuổi.

Lệ Quyên góp giọng trong đám cưới với ngoại hình khác lạ, hát hit đình đám một thời nhưng lại gây tranh cãi vì điều này! - Ảnh 6

Sánh vai trong sự kiện cùng Lệ Quyên là "tình trẻ" Lâm Bảo Châu. Cả 2 được khen đẹp đôi dù chênh lệch nhiều tuổi.

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Từ khóa:   Sao Việt Lệ Quyên "Nữ hoàng phòng trà"

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