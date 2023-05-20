Hoàng Thùy Linh bị quay lén khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, giọng hát thế nào mà bị nhận xét 'giả trân'?

Sao Việt 20/05/2023 18:53

Giọng ca ''See tình'' Hoàng Thùy Linh đã khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán về giọng hát thật trong clip bị quay lén tại buổi biểu diễn.

Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh là một cái tên không còn quá xa lạ với âm nhạc Vpop. Từ năm 2018 đến nay, cô nàng liên tục được giới mộ điệu đánh giá cao trong các tác phẩm âm nhạc như Để Mị nói cho mà nghe, Duyên âm, Tứ phủ, Bánh trôi nước, Kẻ cắp gặp bà già, See tình,... với giai bắt tai và ca từ đầy ý nghĩa.

Hoàng Thùy Linh bị quay lén khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, giọng hát thế nào mà bị nhận xét 'giả trân'? - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh với nhiều ca khúc HIT nổi tiếng hiện nay 
Hoàng Thùy Linh bị quay lén khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, giọng hát thế nào mà bị nhận xét 'giả trân'? - Ảnh 2
Hoàng Thùy Linh được xem là một trong những ca sĩ có nhiều ca khúc tạo trend nhất hiện nay 

Đặc biệt, ca khúc See tình đã mang đến nhiều thành công vượt trội cho nữ ca sĩ trong năm 2023 với lượt view khủng lên đến gần 50 triệu, trở thành Top 1 Trending chỉ sau 3 ngày công chiếu. Ngoài ra, ca khúc còn làm mưa làm gió tại các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, Nhật Bản và trở thành trào lưu TikTok được đón nhận nồng nhiệt. Hiện tại, ca khúc vẫn chưa có dấu hiệu ''hạ nhiệt'' đối với giới trẻ tại Trung Quốc.

Hoàng Thùy Linh bị quay lén khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, giọng hát thế nào mà bị nhận xét 'giả trân'? - Ảnh 3
“See Tình” của Hoàng Thuỳ Linh debut tại vị trí No.12 trên BXH Top Songs YouTube Hàn Quốc.
Hoàng Thùy Linh bị quay lén khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, giọng hát thế nào mà bị nhận xét 'giả trân'? - Ảnh 4
Điệu nhảy ca khúc See tình được một vận động viên bóng chuyền nổi tiếng của Hàn sử dụng để ''ăn mừng'' bàn thắng 

Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip fancam ghi lại tiết mục biểu diễn của Hoàng Thùy Linh tại 1 sân khấu ca nhạc cách đây không lâu. Mang đến sân khấu, Hoàng Thuỳ Linh lựa chọn ca khúc trình diễn là Để Mị nói cho mà nghe. Nữ ca sĩ khiến khán giả có mặt đứng ngồi không yên trước âm nhạc sôi động, rộn ràng.

Hoàng Thùy Linh bị quay lén khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, giọng hát thế nào mà bị nhận xét 'giả trân'? - Ảnh 5
Đoan clip ghi lại cảnh biểu diễn Để Mị nói cho mà nghe của Hoàng Thùy Linh 

Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó đoạn clip này cho thấy góc máy từ trong cánh gà, giọng hát của nữ ca sĩ chưa qua chỉnh sửa hay can thiệp phần mềm lọc âm cũng được phơi bày rõ ràng. Theo như trong clip giọng hát của nữ ca sĩ vẫn khá mượt mà, rõ chữ, đúng giai điệu dù có sử dụng vũ đạo biểu diễn nhưng không hề bị chênh phô. 

Hoàng Thùy Linh bị quay lén khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, giọng hát thế nào mà bị nhận xét 'giả trân'? - Ảnh 6
Hoàng Thùy Linh bị quay lén khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, giọng hát thế nào mà bị nhận xét 'giả trân'? - Ảnh 7
Giọng hát của Hoàng Thùy Linh trong đoạn clip được nhận xét là trơn tru và rõ lời không hề chênh phô

Dù phần biểu diễn được đánh giá là trơn tru và chuyên nghiệp nhưng một số dân tình lại xôn xao bàn tán về giọng hát của nữ ca sĩ. Hoàng Thùy Linh sở hữu loạt bản hit đình đám, tư duy âm nhạc tốt, thế nhưng theo nhận xét của khán giả thì giọng hát của Hoàng Thùy Linh chưa bao giờ là thế mạnh. Chính vì thế, netizen đặt ra nghi vấn liệu cô nàng có đang sử dụng biện pháp ''hát đè'' hay không! 

Hoàng Thùy Linh bị quay lén khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, giọng hát thế nào mà bị nhận xét 'giả trân'? - Ảnh 8
Thay vì khen ngợi netizen lại bàn tán về giọng ca của cô nàng và cho rằng cô nàng đang sử dụng biện pháp ''hát đè''

Không có gì quá khó hiểu nếu như nữ ca sĩ luôn bị ''soi'' về khả năng ca hát của mình bởi trước đó cô từng khiến người hâm mộ thất vọng khi thể hiện ca khúc Đánh đố hợp tác cùng hai giọng ca ''khủng'' của làng nhạc Việt là Thanh Lam và Tùng Dương. Cô nàng liên tục bị nhận xét là ''lép vế'' và hát không rõ lời khi đứng cùng với tiền bối. 

Hoàng Thùy Linh bị quay lén khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, giọng hát thế nào mà bị nhận xét 'giả trân'? - Ảnh 9
Ca khúc Đánh đố của Hoàng Thùy Linh kết hợp với danh ca Thanh Lam và Tùng Dương 

Trước đó, năm 2020, trong một chương trình âm nhạc, Hoàng Thuỳ Linh cũng từng thể hiện lại ca khúc Cho nhau lối đi riêng. Đây được xem là bài hit đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ cách đây 10 năm. Tuy nhiên, thay vì hoài niệm, Hoàng Thùy Linh lại khiến khán giả la ó vì hát live yếu, không nghe rõ tiếng, nhiều lần chênh phô. Đặc biệt, cách lấy hơi quá to của giọng ca sinh năm 1988 khiến người nghe không khỏi khó chịu. 

Hoàng Thùy Linh bị quay lén khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, giọng hát thế nào mà bị nhận xét 'giả trân'? - Ảnh 10
Nhiều khán giả cho rằng Hoàng Thùy Linh nên rèn luyện thêm về kỹ thuật thanh nhạc
'See tình' của Hoàng Thùy Linh vẫn chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt' tiếp tục khuấy đảo sân khấu ngoại quốc

'See tình' của Hoàng Thùy Linh vẫn chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt' tiếp tục khuấy đảo sân khấu ngoại quốc

Ca khúc hiện tại chưa có dấu hiệu ''hạ nhiệt'' tiếp tục khuấy đảo sân khấu nước ngoài.

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