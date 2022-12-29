Điểm mặt 5 "bóng hồng" Việt mạnh mẽ làm mẹ đơn thân trong năm 2022 sau những đổ vỡ hôn nhân

Dù phải gánh chịu nhiều nỗi đau, vất vả nhưng các nghệ sĩ nữ luôn cố gắng tỏa ra nguồn năng lượng tích cực đến các con và công chúng. Sự tích cực của dàn “bóng hồng” đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đông đảo khán giả. Sau tất cả, nhiều người vẫn bày tỏ hy vọng những cô nàng này sẽ sớm tìm được “nửa kia” phù hợp.

Trong năm qua vừa qua, làng giải trí Việt đã chứng kiến một số người đẹp trở thành mẹ đơn thân sau khi trải qua sự chia ly, tan vỡ từ cuộc hôn nhân hoặc mối tình trước đó.

Ngay đầu tháng 1 năm nay, Diệp Lâm Anh đã đưa ra quyết định dắt hai con ra khỏi nhà chồng và bắt đầu cuộc sống của mẹ đơn thân. Cách đây không lâu vào ngày 2/12 cô cùng thiếu gia Đức Nghiêm đã có mặt tai phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp ly hôn.

Kết quả người đẹp được quyền nuôi con gái lớn, còn chồng cũ nuôi con trai út. Sau khi nhận về kết quả trên, cựu người mẫu vô cùng buồn bã. Cô cho biết sẽ làm việc với luật sư để lên tòa phúc thẩm nhằm giành lại quyền nuôi hai con. Người đẹp luôn cố gắng nỗ lực trong công việc và dành hết mọi thời gian chăm các con, hơn ai hết Diệp Lâm Anh không hề mong muốn các con bị chia xa vì còn quá nhỏ.

Hòa Minzy

Vào cuối tháng 2 vừa qua, đông đảo khán giả đều vô cùng bất ngờ khi nhận về thông tin Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đã quyết định chính thức “đường ai nấy đi” sau khi hẹn hò khoảng 5 năm gắn bó.

Điều làm cho công chúng xót xa chính là việc thực tế nữ ca sĩ cùng bạn trai cũ chưa hề đăng ký kết hôn. Giọng ca Rời bỏ chia sẻ: “Hiện tại, anh Hải và Hoà đã kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 5 năm bên nhau. Thời gian bên nhau tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy là không hề hối hận. Điều tuyệt vời nhất cả hai có được là bạn Bo và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo. Hiện bố Bo vẫn đang sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi. Hai mẹ con ở Việt Nam, khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm bố. Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm”.

Pha Lê

Cách đây khoảng 9 tháng trước, vào hồi tháng 3 nữ ca sĩ đã chia sẻ về việc đã chấm dứt cuộc hôn nhân chỉ sau 2 năm chung sống.

Pha Lê chia sẻ về lí do đưa ra quyết định này: "Chồng tôi rất yêu thương vợ con, tôi cực kì tôn trọng ước mơ hoài bão của chồng và tôi khẳng định luôn ủng hộ, đồng hành với chồng mình ở mọi phương diện nhưng sẽ với một vai trò khác. Tôi cũng rất yêu thương chồng mình, có điều giống như sợi dây nhân duyên tới lúc nó đứt là nó phải đứt, mà nên quyết định dứt khoát để mỗi người có cuộc sống mới tốt hơn".

Hoàng Oanh

Trước khi thông báo chuyện ly hôn với chồng ngoại quốc hồi tháng 4 năm nay, MC Hoàng Oanh từng không ít lần vướng vào nghi vấn gặp trục trặc trong cuộc sống hôn nhân.

Tuy nhiên cô nàng đã cố gắng lên tiếng đính chính nhằm vun vén tổ ấm nhỏ. Nhưng cuối cùng, nữ MC vẫn nghẹn ngào chia sẻ bản thân đã trở thành mẹ đơn thân: “Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà ngoại, ông bà nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con. Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình”.

Elly Trần

Đầu tháng 11 Elly Trần bất ngờ chia sẻ chuyện chồng ngoại tình với cấp dưới ở trên mạng xã hội.

Hành động đột ngột của nữ diễn viên khiến công chúng không ngừng bàn tán, vì từ trước đến nay cô chưa từng chia sẻ về cuộc sống đời tư. Trải qua hơn một tháng không ngừng đấu tranh, vào ngày 7/12 người đẹp đã ký đơn ly hôn khép lại cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ. Dù rất buồn nhưng cô vẫn phải đưa quyết định này vì tương lai của các con: “Cuối cùng ngày này cũng đến... Thật sự thì Elly chưa bao giờ nghĩ sẽ có 1 ngày mình đối diện với tình huống này. Hi vọng mọi thứ sẽ công bằng và bảo vệ được 3 mẹ con Elly”.