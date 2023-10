'Cụ Mão' Phú Đôn ở tuổi 63: Lấy vợ trẻ hơn 25 tuổi cùng sự nghiệp viên mãn, gương mặt gây nhớ vì 'vẻ ngoài khắc khổ'

Diễn viên Phú Đôn sinh năm 1960. Bố anh là NSƯT Lại Phú Cương-nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam. Phú Đôn có thể xuất hiện với nhiều vai hài trên sân khấu và truyền hình, nhưng nhiều người gặp anh ngoài đời thấy một nghệ sĩ khá kiệm lời, thậm chí khá khó tính. Xuất hiện trong hàng trăm vở diễn, phim truyền hình được khán giả nhớ mặt nhớ tên nhưng mãi đến năm 2019, Phú Đôn mới nhận danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú. Có lẽ một trong những lí do lớn nhất là không có duyên với các giải thưởng, liên hoan. Ngoại hình khắc khổ, nhỏ thó của anh người ngoài có thể nghĩ là bất lợi vì không nhận vai kép chính có tính chất hoàng tử, anh hùng. Bản thân Phú Đôn lại tự hào, xem đó là thương hiệu.

Anh gây chú ý khi trở lại màn ảnh trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái”. Ảnh: Internet

Nghệ sĩ thường góp ý về kịch bản, cách diễn để có tác phẩm tốt nhất. Anh cũng mở một số buổi "truyền nghề" - chỉ cách lấy hơi, phát âm, biến hóa nhân vật cho các nghệ sĩ trẻ. Anh không hài lòng khi thấy một số đàn em chỉ thích ăn diện, làm hình ảnh đẹp mà không trau dồi diễn xuất. Tại lễ chia tay về hưu, anh đùa rằng các đồng nghiệp trẻ vui lắm bởi từ nay không phải nghe anh cằn nhằn.

Trở lại màn ảnh nhỏ ở tuổi 63

Theo VnExpress, đầu những năm 1990, khi sân khấu gặp khó khăn, Phú Đôn tính chuyện bỏ nghề tìm kế mưu sinh. Tuy nhiên, tình yêu sân khấu níu anh ở lại. Để bám trụ, ngoài diễn xuất, anh nhận làm tổ chức sản xuất, phó đạo diễn, trợ lý đoàn phim, lồng tiếng, thu âm... Anh chẳng nề hà việc gì, tiền công có khi chỉ vài chục nghìn đồng, anh vẫn nhận. Thời đó, điện thoại, phương tiện liên lạc còn hiếm, anh phải đạp xe tới nhà từng người trong đoàn phim để báo lịch. Có lần làm việc cùng đội ngũ trong TP HCM, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy nghệ sĩ tên tuổi đi làm "chân chạy vặt", anh bỏ ngoài tai. Anh nói: "Thời buổi khó khăn, sống được bằng nghề khó lắm. Toàn tâm toàn ý vào nghề thì nghèo". Đó là lý do anh không mong hai con theo nghệ thuật.

Phú Đôn trong vai ông nội Yến. Ảnh: Internet

Dù mới lên sóng được vài tập, nhưng bộ phim Không ngại cưới, chỉ cần một lý do đã thu hút nhiều sự quan tâm. Đảm nhận vai cụ Mão - ông nội của Yến (nữ chính do Hoàng Thùy Linh thủ vai), nghệ sĩ Phú Đôn gây ấn tượng cho khán giả bởi mái tóc bạc phơ, ngoại hình già cả. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Phú Đôn sau 1 năm đóng phim Đấu trí. Dù đã nghỉ hưu, nhưng Phú Đôn vẫn đóng phim khi có kịch bản phù hợp. Gần đây, ông nhuộm tóc trắng để vào vai cụ Mão trong bộ phim Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Nam diễn viên dỉ dỏm chia sẻ: "Người ta vào vai mới thì đi làm trẻ, làm đẹp. Còn mình vẫn giữ truyền thống là làm già, làm xấu".

Cuộc sống viên mãn

Bên cạnh sự nghiệp, nam nghệ sĩ còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ trẻ xinh đẹp, kém 25 tuổi. Ở tuổi 45, nhờ sự mai mối của NSƯT Quế Hằng, Phú Đôn gặp bà xã Hồng Vân. Dù lấy vợ kém đến hơn 2 giáp nhưng nam diễn viên có gương mặt khắc khổ làng sân khấu phía Bắc chẳng phải thay đổi điều gì. Thậm chí, anh còn phải cố gắng giữ nguyên tính cách cũ để được vợ yêu.Nam nghệ sĩ không nề hà bất cứ việc gì. Anh cũng không có thói quen tụ tập bạn bè để nhậu. Anh giãi bày do tính chất công việc của bà xã phải đều đặn đến nơi làm việc hơn mình, trong khi ngoài những lúc đi diễn tôi có thể ở nhà nên tôi cũng chủ động trong việc đỡ đần vợ chăm sóc con cái.

Nghệ sĩ và gia đình nhỏ. Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ gạo cội thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Điều đặc biệt khiến khán giả ấn tượng là nhan sắc của vợ anh ngày càng xinh đẹp. Có dịp là gia đình lại cùng nhau đi du lịch.

Nghệ sĩ Phú Đôn lên chức bố lần 2 khi bước vào tuổi 55. Theo nam nghệ sĩ, ở tuổi này cũng được gọi là lớn tuổi rồi nên trời cho mụn con nào thì mình nhận mụn nấy, cho nữa thì anh vẫn cứ nhận.