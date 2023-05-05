Bị soi nhan sắc, vợ trẻ kém 26 tuổi của Tiết Cương lên tiếng đáp trả cực gắt khiến cộng đồng mạng 'tái mặt'

Vào tháng 5/2022 Tiết Cương bất ngờ thông báo với người hâm mộ và công chúng cả nước tin mình sắp lấy vợ. Nhiều người đã rất ngạc nhiên và kèm theo vui mừng khi nam diễn viên thành gia lập thất ở tuổi 49. Được biết vợ của anh là Ngọc Thưởng, cô sinh năm 1999 và kém chồng 26 tuổi. Đến nay cặp đôi vẫn rất hạnh phúc và người hâm mộ vẫn luôn mong chờ tin ''báo hỷ'' của cả hai trong thời gian sắp tới.

Đám cưới của Tiết Cương và bà xã Ngọc Thưởng có sự góp mặt của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà - Ảnh: Internet

Nói về chuyện lập gia đình quá muộn Tiết Cương thừ nhận với tính cách của anh, việc lấy vợ trễ là hợp lý. Anh tự nhận mình có tính cách lãng tử, thích bay bổng, đi đây đi đó nhưng cẩn trọng, chậm rãi nên không muốn khép cuộc sống sớm vào hôn nhân. Khi thấy đủ chững chạc và muốn ổn định việc lập gia đình là hợp lý. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận hôn nhân còn là cái duyên, và khi đúng lúc thì cả 2 sẽ thấy điều đó là đúng đắn.