Bị soi nhan sắc, vợ trẻ kém 26 tuổi của Tiết Cương lên tiếng đáp trả cực gắt khiến cộng đồng mạng 'tái mặt'

Tiết Cương là một nam diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh Việt, vì thế nên vợ trẻ kém 26 tuổi cũng là tâm điểm của sự chú ý.
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Vào tháng 5/2022 Tiết Cương bất ngờ thông báo với người hâm mộ và công chúng cả nước tin mình sắp lấy vợ. Nhiều người đã rất ngạc nhiên và kèm theo vui mừng khi nam diễn viên thành gia lập thất ở tuổi 49. Được biết vợ của anh là Ngọc Thưởng, cô sinh năm 1999 và kém chồng 26 tuổi. Đến nay cặp đôi vẫn rất hạnh phúc và người hâm mộ vẫn luôn mong chờ tin ''báo hỷ'' của cả hai trong thời gian sắp tới.
Nói về chuyện lập gia đình quá muộn Tiết Cương thừ nhận với tính cách của anh, việc lấy vợ trễ là hợp lý. Anh tự nhận mình có tính cách lãng tử, thích bay bổng, đi đây đi đó nhưng cẩn trọng, chậm rãi nên không muốn khép cuộc sống sớm vào hôn nhân. Khi thấy đủ chững chạc và muốn ổn định việc lập gia đình là hợp lý. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận hôn nhân còn là cái duyên, và khi đúng lúc thì cả 2 sẽ thấy điều đó là đúng đắn.
Vì là một nam diễn viên nổi tiếng trong dòng phim truyền hình lẫn chiếu rạp, Tiết Cương được hầu hết công chúng quan tâm đến đời sống, đặc biệt là từ khi anh có gia đình. Vì thế nên vợ của Tiết Cương - Ngọc Thưởng cũng dần nhận được rất nhiều sự chú ý từ giới truyền thông lẫn người hâm mộ.
Kể từ ngày chia tay cuộc sống độc thân và về chung một nhà với bà xã kém 26 tuổi, nghệ sĩ Tiết Cương thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội, từ đó nhan sắc của bà xã anh được đem ra bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội.
Trước những ý kiến từ cư dân mạng về nhan sắc, mới đây, bà xã Tiết Cương đã có động thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Theo đó Ngọc Thưởng chia sẻ hình ảnh đi biển, kèm theo đó là dòng nội dung: "Đừng vào trang cá nhân của mình nữa, mình ở ngoài đẹp còn hơn hình".
Có thể do thường xuyên nhận được sự quan tâm về nhan sắc, thế nên bà xã Tiết Cương đã lên tiếng khẳng định bên ngoài đẹp hơn trong hình, tránh việc dân mạng bàn tán về nhan sắc của mình.