Bước sang tuổi U50, 'bà mối quốc dân' vẫn chăm diện đồ gợi cảm 'hút mắt' người nhìn

Sao Việt 11/05/2023 16:39

Dù không còn trẻ nhưng nữ nghệ sĩ rất quan tâm làm đẹp, chăm sóc bản thân.

Mới đây, Cát Tường vừa đăng tải loạt ảnh mới khoe dáng bên hồ bơi trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt. Hiện tại, nhan sắc của Cát Tường được nhận xét trẻ trung, xinh đẹp hơn độ tuổi U50. Body của Cát Tường tuy không quá thon thả, nuột nà như người mẫu nhưng cô vẫn ghi điểm với người nhìn vì thần thái tự tin, tươi tắn.

Bước sang tuổi U50, 'bà mối quốc dân' vẫn chăm diện đồ gợi cảm 'hút mắt' người nhìn - Ảnh 1
Bước sang tuổi U50, 'bà mối quốc dân' vẫn chăm diện đồ gợi cảm 'hút mắt' người nhìn - Ảnh 2
Bước sang tuổi U50, 'bà mối quốc dân' vẫn chăm diện đồ gợi cảm 'hút mắt' người nhìn - Ảnh 3
MC Cát Tường khoe nhan sắc trong trang phục bikini một mảnh
Bước sang tuổi U50, 'bà mối quốc dân' vẫn chăm diện đồ gợi cảm 'hút mắt' người nhìn - Ảnh 4
Cát Tường khoe thần thái tự tin, tươi tắn

Có thể thấy dù đã bước sang tuổi xuân, song với việc luôn suy nghĩ tích cực, yêu đời, kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập chăm chỉ, nghệ sĩ Cát Tường vẫn khiến netizen trầm trồ, ghen tị về nhan sắc lẫn vóc dáng. Bởi thế nên cô luôn tự tin khoe cơ thể của mình trước ống kính máy quay hay trên mạng xã hội.

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong muốn học hỏi được bí quyết chăm sóc sắc đẹp của nữ MC. Bên cạnh những lời khen có cánh từ dân cư mạng, vẫn có một số ý kiến chê về ngoại hình, thậm chí bị mỉa mai vì ăn vận quá đà. Trước những ý kiến trái chiều, nữ MC thường xuyên lên tiếng đáp trả.

Bước sang tuổi U50, 'bà mối quốc dân' vẫn chăm diện đồ gợi cảm 'hút mắt' người nhìn - Ảnh 5

Mỗi lần diện bikini, Cát Tường cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều rất kém duyên cho rằng cô đã có tuổi không nên mặc hở hang. "Bà mối" cũng nhiều lần đáp trả thằng thừng

Trước đây, Cát Tường gây chú ý khi kể về trải nghiệm thẩm mỹ hối hận khi "sửa mũi 5 lần vẫn chưa ưng ý".  Sau nhiều lần sửa mũi, Cát Tường vẫn chưa ưng ý vì còn khuyết điểm và để lại di chứng, chiếc mũi của Cát Tường hiện tại vẫn không cải thiện. Nữ MC đành chấp nhận và sống chung với nó suốt vài năm qua. Cô cho biết quyết định sửa mũi đã và đang khiến mình thấy hối hận nhiều.

Bước sang tuổi U50, 'bà mối quốc dân' vẫn chăm diện đồ gợi cảm 'hút mắt' người nhìn - Ảnh 6

Cát Tường khẳng định các đường nét trên gương mặt của mình hoàn toàn tự nhiên

Dù se duyên cho hàng trăm đôi uyên ương qua các show truyền hình nhưng đến thời điểm hiện tại Cát Tường vẫn lẻ bóng. Tuy nhiên, cô luôn duy trì cho mình nguồn năng lượng tích cực, là quý cô độc thân đắt giá. 

Bước sang tuổi U50, 'bà mối quốc dân' vẫn chăm diện đồ gợi cảm 'hút mắt' người nhìn - Ảnh 7
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