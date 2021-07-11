Bà mẹ đơn thân bí ẩn nhất Vbiz, bị đồn đoán có con với loạt đại gia có tiếng ở Việt Nam là ai?

Sao Việt 11/07/2021 08:34

Bà me đơn thân bí ẩn nhất Việt Nam từng cảm thấy buồn cười khi nghe những lời đồn đoán rằng: "Con của cô là con của nhiều đại gia ở Việt Nam".

Thân Thuý Hà được biết đến với nhiều vai diễn phản diện gây ấn tượng trong các bộ phim như Nếu còn có ngày mai, Tình yêu còn lại, Lâu đài tình ái,... Trong một chương trình talkshow cùng với siêu mẫu Xuân Lan mới đây, Thân Thúy Hà có dịp hiếm hoi trải lòng về cuộc sống đời tư của mình. Đặc biệt là những câu chuyện xoay quanh tin đồn có con với nhiều đại gia ở Việt Nam.

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Thân Thuý Hà trải lòng về những bí mật đời tư giấu kín - Ảnh: Cắt từ clip

Thân Thuý Hà được biết là bà mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ ở tuổi 42. Khi được nhắc đến danh xưng mà mọi người vẫn thường nhắc là "bà mẹ đơn thân bí ẩn nhất showbiz", nữ diễn viên cho rằng đây chỉ là những đồn đoán của mọi người. Đối với cô, việc này chỉ là một chuyện rất bình thường bởi: "Tôi nghĩ mỗi người có một cách chọn. Tôi không cần thiết phải công khai vì có đưa ra mọi người cũng không biết, mà lại để người ta bàn tán. Điều đó làm phiền đối phương. Mình đã quen với thị phi thì nên hứng trọn điều đó cho bản thân và dành sự bình yên cho người ta".

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Thân Thuý Hà cho rằng việc làm mẹ đơn thân là một việc rất bình thường - Ảnh: Internet

Đồng thời, người đẹp cũng cho biết thêm rằng hiện tại, khi đã là mẹ hai con, cô vẫn phải đối mặt với những lời đồn đoán, thị phi. Điển hình như thông tin "con của Thân Thúy Hà là con của nhiều đại gia ở Việt Nam". Cô cho biết khi nghe những thông tin này, cô cảm thấy rất "buồn cười". Thân Thúy Hà cho rằng tin đồn xuất phát từ những người tò mò, muốn cô tức tối để lên tiếng đính chính. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ:

"Đúng ra tôi cũng thích vì nói con tôi có ba là đại gia, mà nhiều ba nữa nên đỡ phải cực khổ thức đêm, dậy sớm đi đóng phim kiếm tiền nuôi con. Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi. Thời gian và sự im lặng của mình sẽ trả lời hết".

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Thân Thuý Hà từng vướng tin đồn rằng con ruột cô là con của nhiều đại gia ở Việt Nam - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cho rằng khi hoạt động nghệ thuật thì không thể tránh khỏi nhiều tin đồn thất thiệt. Ban đầu, bản thân cô cũng từng trải qua cảm xúc khó chịu, sợ người thân, gia đình hiểu lầm khi tiếp nhận thông tin sai. Vì vậy, cô phải lên tiếng đính chính. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt liên tục ập đến thì không cách nào lên tiếng hoài được nên cô quyết định tập làm quen, thích nghi với môi trường thị phi. Thân Thuý Hà nói về cách để trấn an bản thân khi vướng phải tin đồn:

"Tôi luôn trấn an rằng có hay không thì bản thân, gia đình, bạn bè biết. Còn chuyện đó nếu đi giải thích với 100 người thì cũng sẽ có người không tin. Mà mình không phải sống cho họ".

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Thân Thuý Hà tập sống chung với những tin đồn, thị phi vì không thể cứ lên tiếng đính chính mãi được - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, trong một bài phỏng vấn với VnExpress, khi Thân Thuý Hà được hỏi cảm nhận khi đối mặt với những lời đồn đoán về mình trong hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên cho biết rằng:

"Thật ra, tôi ít scandal lắm, chỉ có mang tiếng cặp đại gia thôi. Đặc biệt, sau khi sinh bé thứ hai, tôi bị đồn có con với đại gia này, đại gia khác. Thậm chí, nhiều người nhắn tin cho tôi bảo: “Em ơi, mọi người đồn con em là của anh đó”. Tôi nghĩ không biết con mình cuối cùng có bao nhiêu người cha đại gia. 

Mọi người hỏi vì sao không một lần đính chính nhưng tôi thấy im lặng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Bởi càng đính chính, người ta càng nghĩ là mình có. Tôi không sống vì dư luận nên không bận tâm. Với tính cách của mình, tôi thích bình lặng, không muốn xoa dịu ai hay lấy lòng bất kỳ ai.

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