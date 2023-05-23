Đại diện Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng đính chính và cảnh báo khán giả khi bị mạo danh để kêu gọi đầu tư

Sao Việt 23/05/2023 21:35

Phía Lan Ngọc đã có hành động đính chính về việc bị sử dụng hình ảnh trái phép nhằm lừa đảo khán giả.

Mới đây, phía công ty quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc  vừa có bài đăng về việc hình ảnh của nữ nghệ sĩ bị sử dụng trái phép trên các trang mạng xã hội. Theo đó, hình ảnh của nữ diễn viên liên tục bị sử dụng nhằm mục đích quảng cáo sai sự thật để trục lợi. 

Đại diện Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng đính chính và cảnh báo khán giả khi bị mạo danh để kêu gọi đầu tư - Ảnh 1
Phía công ty quản lý của Lan Ngọc đã đưa ra thông báo chính thức về việc gà nhà bị sử dụng hình ảnh một cách trái phép. 
Đại diện Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng đính chính và cảnh báo khán giả khi bị mạo danh để kêu gọi đầu tư - Ảnh 2
Hình ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc bị cắt ghép để kêu gọi đầu tư.

Phía đại diện Lan Ngọc cho biết: "Thời gian vừa qua, một số cá nhân, tổ chức đăng tải và sử dụng trái phép, xuyên tạc đoạn talkshow của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cho một nhãn hàng ngành chứng khoán trực thuộc ngân hàng quốc tế; nhưng lại đang được cắt ghép với mục đích kêu gọi cùng tham gia các khoá học, lớp học đầu tư tiết kiệm.

Đại diện Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng đính chính và cảnh báo khán giả khi bị mạo danh để kêu gọi đầu tư - Ảnh 3
Công ty quản lý của nữ diễn viên cũng đưa ra cảnh báo để tránh việc khán giả bị lợi dụng lòng tin và những thiệt hại không đáng có.

Bên phía Lan Ngọc cũng đã liên hệ và yêu cầu tháo gỡ khán giả tránh bị các đối tượng xấu lợi dung: "Từ phía công ty, chúng tôi đang liên hệ để tháo gỡ những clip không rõ nguồn gốc này, tránh những thiệt hại không tốt về hình ảnh của Lan Ngọc cũng như ảnh hưởng đến những người đang tin tưởng diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc trong thời gian qua.

Đại diện Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng đính chính và cảnh báo khán giả khi bị mạo danh để kêu gọi đầu tư - Ảnh 4
Việc nghệ sĩ bị sử dụng hình ảnh trái phép không còn là vấn đề xa lạ trong làng giải trí Việt.

Theo đó, công ty chỉ nhận lời hợp tác để diễn viên Lan Ngọc làm đại sứ cho những tập đoàn có uy tín; hoàn toàn nói không với những lớp học tài chính cá nhân, đầu tư sinh lời trong thời gian ngắn, tiết kiệm,...

Thông qua bài viết này, công ty cũng như nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hi vọng khán giả sẽ tỉnh táo để không bị những tổ chức thiếu uy tín này lừa đảo". 

Đại diện Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng đính chính và cảnh báo khán giả khi bị mạo danh để kêu gọi đầu tư - Ảnh 5
Không chỉ Lan Ngọc, thời gian qua rất nhiều nghệ sĩ khác như: Hoà Minzy, Lý Hải - Minh Hà, Noo Phước Thịnh cũng liên tục bị mạo danh khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Diễn viên Trương Thế Vinh trước đó cũng gây xôn xao khi tố một nhãn hàng thời trang tự ý lấy ảnh anh để quảng cáo. Nam nghệ sĩ còn yêu cầu nhãn hàng này phải bồi thường cho anh 25 triệu đồng chi phí thiệt hại hình ảnh. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng từng lên án các cá nhân, tổ chức sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình để "quảng cáo nước hoa" mà không xin phép. 

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