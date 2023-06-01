Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Mâu Thủy như Võ Hoàng Yến, Hương Ly, Phương Khánh, Kiều Loan, Lê Thúy, Thùy Dương gửi lời chúc mừng "mẹ tròn con vuông" đến gia đình cô. Ông xã và gia đình luôn ở bên chăm sóc trong thời gian Mâu Thủy sinh con.

Vào ngày 13/2, Á hậu Mâu Thủy đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh cô nàng hạnh phúc chào đón em bé đầu lòng. Người đẹp đã sinh một bé trai, nặng hơn 4kg bằng phương pháp sinh thường. Sức khỏe cô ổn định sau sinh.

Mâu Thủy cho biết thêm, việc thay đổi giờ giấc sinh hoạt khiến cô gặp trục trặc về sức khỏe . Vừa qua, siêu mẫu khiến người hâm mộ lo lắng khi bị tiết lộ tình trạng đau dạ dày.

Chia sẻ với báo chí, Mâu Thủy cho biết dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cô không tránh khỏi sự bỡ ngỡ khi làm mẹ. Người đẹp kể: 'Khoảng thời gian một tháng "ở cữ" với tôi vô cùng sợ hãi. Tôi vừa bị mất ngủ vừa phải hút sữa 3 tiếng/lần... Sức khỏe chưa hồi phục cộng thêm tinh thần sau sinh không ổn định khiến tôi bị kiệt sức. Tôi nghĩ chắc mẹ bỉm nào cũng sẽ thấu hiểu cảm giác này của tôi. Tuy nhiên, khi thấy con được ăn khỏe, ngủ ngon là tôi quên hết mệt mỏi ngày hôm đó'.

'Từ khi có em bé, tôi thường ăn tối lúc 18h và sau đó dỗ con ngủ. Đến 9h hôm sau tôi mới ăn sáng vì phải cho bé ti sữa và tắm. Cơ thể tôi chưa thích nghi với chế độ ăn uống như thế nên đã tái phát bệnh bao tử', Mâu Thủy kể.

Bạn trai luôn đồng hành cùng cô trong suốt thời gian sau sinh

Á hậu cho biết, bạn trai luôn bên cạnh hỗ trợ trong thời gian cô "ở cữ". Sau khi hết giờ làm, nam doanh nhân tranh thủ về nhà để chăm nom con trai. 'Nếu không có mẹ ruột và bạn trai bên cạnh thì tôi khó mà xoay xở', Mâu Thủy nói.

Vì sinh thường nên sau 1 tháng, Mâu Thủy đã đi bộ và tập yoga nhẹ nhàng để lấy lại vóc dáng. Hiện tại, cô đang tham gia lớp yoga 3 buổi/tuần, cũng như dành nhiều thời gian để yêu thương bản thân hơn.

Á hậu chăm tập luyện để lấy lại vóc dáng và duy trì sức khỏe

'Chắc chắn tôi sẽ trở lại công việc khi bé Mun cứng cáp. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian dành cho công việc và gia đình hợp lý. Đây là thời điểm vàng cho sự phát triển của con nên tôi muốn gắn bó thật nhiều cùng con trong giai đoạn này. Còn công việc chỉ cần sắp xếp hợp lý là sẽ ổn thỏa hết', Mâu Thủy tâm sự.

Gia đình nhỏ của Mâu Thủy

Mâu Thủy từng tiết lộ cô và bạn trai quen nhau hơn hai năm và chính thức công khai qua màn cầu hôn hồi tháng 7/2022. Người đẹp không chia sẻ nhiều về người bạn đời. Được biết, bạn trai cô sinh năm 1990, là doanh nhân.

Bạn trai doanh nhân cầu hôn Mâu Thủy

Được biết, trong thời gian mang bầu, Mâu Thủy đã tăng 20kg. Dù bụng bầu vượt mặt, người mẫu 31 tuổi vẫn rất năng động. Cô thường xuyên tập thể dục, yoga, đi bộ để tăng cường sức khỏe, tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Song song thói quen tập luyện, cô duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.