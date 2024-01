Vương Sở Nhiên tung bộ ảnh sinh nhật đón tuổi 25, khoe cận nhan sắc ngọt ngào cùng đôi chân thon dài

Vương Sở Nhiên sinh ngày 21/01/1999, cô nàng có năng khiếu với mảng nghệ thuật từ khá sớm. Từ nhỏ cô đã yêu thích nghệ thuật, học khiêu vũ, đệm đàn piano, ukulele và nhiều loại nhạc cụ khác. Cô tham gia diễn kịch nói từ thời cấp ba, từng đoạt giải cá nhân xuất sắc tại Liên hoan kịch dành cho học sinh trung học Thượng Hải. Tiếp đến tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Trong giai đoạn vừa bước chân vào nghề, Vương Sở Nhiên được khán giả chú ý qua bộ phim cổ trang "Tướng quân tại thượng" với vai diễn Liễu Tích Âm. Cùng nhan sắc nhẹ nhàng, mềm mỏng hao hao giống đàn chị Lưu Diệc Phi mà nhiều khán giả ưu ái gọi cô là "tiểu Lưu Diệc Phi" hay "thần tiên muội muội" của "thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi".

Nữ diễn viên đã từng chinh phục khán giả qua các vai diễn khác nhau qua những bộ phim như: Tướng quân tại thượng – Oh my General (2017), Yến vân đài – Legend of Xiao Chuo (2020), Xin chào mẫu thân đại nhân – The Last Goodbye to Mama (2021), Thanh bình nhạc – Serenade of Peaceful Joy (2021), Thượng thực – Royal Feast (2022), Nghe nói em thích tôi – Love Heals (2023), Khói lửa nhân gian của tôi – My Fireworks on Earth (2023),...

Với nhan sắc lẫn ngoại hình cao 172cm, Vương Sở Nhiên được truyền thông Trung Quốc đánh giá là nữ diễn viên đẹp nhất nhì trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995.