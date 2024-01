Từng bị chê diễn xuất 'không thể cứu nổi', sao nữ '7 Kiếp May Mắn' bất ngờ lấn lướt loạt tiểu hoa lưu lượng: Ngu Thư Hân, Cúc Tịnh Y thua đau!

Bộ phim Nếu Bôn Ba Là Cuộc Sống Của Tôi hiện đang phát sóng trên CCTV8 với mức rating ngày một cao do nội dung hấp dẫn, khiến khán giả liên tục bàn luận, mong chờ. Đặc biệt là tình tiết ngoại tình của chồng nữ chính, khiến người xem vừa cảm thấy mới mẻ lại phù hợp với thực tế.

Bên cạnh nữ chính của phim là Trình An Tâm (do Chung Sở Hy thủ vai) được khen ngợi vì diễn xuất chắc tay, thì Dương Siêu Việt cũng bất ngờ nhận được nhiều chú ý dù chỉ đóng vai phụ. Trong Nếu Bôn Ba Là Cuộc Sống Của Tôi, Dương Siêu Việt đóng vai Nhược Hoa - nữ sinh viên đại học chăm chỉ nhưng có nhiều tổn thương do chịu cảnh thiên vị. Mẹ lúc nào cũng yêu thương em trai Nhược Hiên hơn cô, song cô không vì thế mà ghét bỏ, ngược lại luôn quan tâm em trai. Đến khi Nhược Hiên đột ngột qua đời, Nhược Hoa và mẹ có nguy cơ càng trở nên xa cách hơn.