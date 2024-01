Trần Triết Viễn lộ 'hint' hẹn hò mỹ nhân Hàn Quốc, hóa ra đã chia tay Triệu Lộ Tư từ lâu?

Sau thành công của "Vụng trộm không thể dấu", Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư đều dành thời gian tập trung cho những kế hoạch cá nhân. Hiện tại Trần Triết Viễn đang tham gia vào dự án phim "Cây Ô Liu Màu Trắng" còn Triệu Lộ Tư cũng vừa gia nhập đoàn phim mới với dự án cổ trang "Rèm Ngọc Châu Sa". Do đó bạn diễn nam/nữ mới của Trần Triết Viễn - Triệu Lộ Tư vẫn luôn được người hâm mộ quan tâm.

Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền kết quả của một cuộc bình chọn để lựa ra những cặp đôi Trung - Hàn được khán giả mong đợi hợp tác nhất. Nam diễn viên Trần Triết Viễn bất ngờ được mong đợi hợp tác cùng nữ diễn viên Go Yun Jung với 774 lượt bình chọn.

Bên cạnh nhan sắc nổi bật cùng ngoại hình sáng, Trần Triết Viễn - Go Yun Jung cũng được khán giả đánh giá cao về khả năng diễn xuất đồng thời mong chờ cả hai sẽ có màn hợp tác cùng nhau trong tương lai. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn là bạn diễn được nhận xét ăn ý nhất của Trần Triết Viễn.

Trần Triết Viễn, sinh năm 1996, là sao nam mới nổi trên màn ảnh ảnh Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình King of Pop và lần đầu tham gia diễn xuất với vai diễn Đoàn Bách Văn trong bộ phim "Bí Quả" năm 2016. Đến năm 2020, Trần Triết Viễn mới được khán giả biết đến sau khi tham gia bộ phim truyền hình võ hiệp "Tân Tuyệt Đại Song Kiêu", dựa trên tiểu thuyết "Tuyệt Đại Song Kiêu" của Cổ Long. Mùa hè 2023 năm nay, tên tuổi của Trần Triết Viễn trở lại gây bão mạng xã hội qua bộ phim "Vụng trộm không thể dấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư.

Go Yun Jung, sinh năm 1996, cô gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu sau đó lấn sân sang diễn xuất. Từ khi bước chân vào con đường diễn xuất đến nay, Go Yoon Jung ghi dấu ấn với khán giả qua loạt bộ phim nổi tiếng như "Chàng trai ngoại cảm", "Nữ y tá can trường", "Thế giới ma quái", "Trường luật", "Săn lùng gián điệp", "Hoàn hồn",... Bên cạnh nhan sắc ấn tượng, nữ diễn viên cũng được nhận xét có tiến bộ về mặt diễn xuất theo thời gian.