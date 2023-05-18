Tiết lộ thân thế của hai nữ diễn viên trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung đang được quan tâm gần đây

Lý Uyển Đát và Maria Mã Lệ Á là hai cái tên đang được khán giả chú ý thông qua vai phụ trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Sự nghiệp của họ sẽ phát triển nếu thể hiện tốt.

Hiện nay, nhiều nhà sản xuất tại Trung Quốc đang đổ xô làm lại nhiều bộ phim kiếm hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung. Bất kỳ dự án nào công bố kế hoạch sản xuất cũng được công chúng quan tâm bởi dàn diễn viên trẻ, mới lạ trên thị trường. Họ sẽ hóa thân thành những nhân vật kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Mới đây, Lý Uyển Đát được công bố vào vai công chúa Hoa Tranh trong phim điện ảnh Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi hành giả của đạo diễn Từ Khắc. Ngay lập tức, nhan sắc và tài năng của Lý Uyển Đát được so sánh với Maria Mã Lệ Á - người cũng thủ vai Hoa Tranh trong dự án Thế giới võ hiệp Kim Dung do công ty Diệu Khánh sản xuất. Hai diễn viên trẻ có vẻ đẹp lai nổi bật, phù hợp với xuất thân Tây Vực của nhân vật trong tiểu thuyết gốc.

Lý Uyển Đát được công bố vào vai công chúa Hoa Tranh trong phim điện ảnh Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi hành giả Hoa Tranh là con gái của Thành Cát Tư Hãn, sống ở Mông Cổ. Cô có hôn ước với Quách Tĩnh nhưng không thể kết duyên vợ chồng trọn đời vì anh đem lòng yêu Hoàng Dung. Lý Uyển Đát sinh năm 2003, đang theo học tại Học viện múa Bắc Kinh. Cô là diễn viên trẻ được đạo diễn Vương Gia Vệ nâng đỡ nhiều năm qua. Lý Uyển Đát sinh năm 2003, đang theo học tại Học viện múa Bắc Kinh Lý Uyển Đát được đạo diễn Vương Gia Vệ mời về ký hợp đồng Lý Uyển Đát là một nghệ sĩ mới, đang trực thuộc công ty của nhà làm phim nghệ thuật hàng đầu Hồng Kông Vương Gia Vệ, cùng nhà với dàn sao Trương Chấn, Trương Dung Dung… Sina cho hay khi Lý Uyển Đát mới 15 tuổi, đạo diễn Vương Gia Vệ tình cờ thấy ảnh chụp cô và chị gái. Sau đó, ông ngay lập tức quyết định ký hợp đồng với người đẹp.

Cô được đạo diễn Diệp Vỹ Tín và ê-kíp khen ngợi hết lời khi đóng Diệp Vấn 4 Sau đó, cô nàng góp mặt trong tác phẩm Diệp Vấn 4, để tham gia vào tác phẩm, Lý Uyển Đát phải đáp ứng kỹ năng võ thuật, vũ đạo cũng như những yếu tố nguy hiểm trong các cảnh hành động. Trên trường quay, cô nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Cô được đạo diễn Diệp Vỹ Tín và ê-kíp khen ngợi hết lời. Maria Mã Lệ Á đảm nhận vai công chúa Hoa Tranh trong Thế giới võ hiệp Kim Dung Còn ở dự án Thế giới võ hiệp Kim Dung (hay còn gọi là Tân anh hùng xạ điêu), người đóng vai công chúa Hoa Tranh là Maria Mã Lệ Á. Do mới hoạt động nghệ thuật, chưa có tác phẩm nổi bật, thông tin về nữ diễn viên tương đối ít. Mã Lệ Á là mỹ nhân đến từ Tân Cương Theo Sohu, Maria Mã Lệ Á là người Tân Cương, sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, từng tham gia biểu diễn trong Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022. Gần đây, cô đóng vai phụ trong web drama In The Day We Flipped. Ngoài ra, Maria Mã Lệ Á còn có phim đóng chính sắp lên sóng là Kết hôn không? Được thôi.

Hồng nhan phim 'Diệp Vấn' Lý Uyển Đát kiều diễm tuổi đôi mươi Nữ diễn viên Lý Uyển Đát hiện là một trong những người đẹp sinh sau năm 2000 có sức hút bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ.

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