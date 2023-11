Tiết lộ thân thế của hai nữ diễn viên trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung đang được quan tâm gần đây

Mới đây, Lý Uyển Đát được công bố vào vai công chúa Hoa Tranh trong phim điện ảnh Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi hành giả của đạo diễn Từ Khắc. Ngay lập tức, nhan sắc và tài năng của Lý Uyển Đát được so sánh với Maria Mã Lệ Á - người cũng thủ vai Hoa Tranh trong dự án Thế giới võ hiệp Kim Dung do công ty Diệu Khánh sản xuất. Hai diễn viên trẻ có vẻ đẹp lai nổi bật, phù hợp với xuất thân Tây Vực của nhân vật trong tiểu thuyết gốc.

Cô được đạo diễn Diệp Vỹ Tín và ê-kíp khen ngợi hết lời khi đóng Diệp Vấn 4

Sau đó, cô nàng góp mặt trong tác phẩm Diệp Vấn 4, để tham gia vào tác phẩm, Lý Uyển Đát phải đáp ứng kỹ năng võ thuật, vũ đạo cũng như những yếu tố nguy hiểm trong các cảnh hành động. Trên trường quay, cô nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Cô được đạo diễn Diệp Vỹ Tín và ê-kíp khen ngợi hết lời.

Maria Mã Lệ Á đảm nhận vai công chúa Hoa Tranh trong Thế giới võ hiệp Kim Dung

Còn ở dự án Thế giới võ hiệp Kim Dung (hay còn gọi là Tân anh hùng xạ điêu), người đóng vai công chúa Hoa Tranh là Maria Mã Lệ Á. Do mới hoạt động nghệ thuật, chưa có tác phẩm nổi bật, thông tin về nữ diễn viên tương đối ít.

Mã Lệ Á là mỹ nhân đến từ Tân Cương

Theo Sohu, Maria Mã Lệ Á là người Tân Cương, sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, từng tham gia biểu diễn trong Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022. Gần đây, cô đóng vai phụ trong web drama In The Day We Flipped. Ngoài ra, Maria Mã Lệ Á còn có phim đóng chính sắp lên sóng là Kết hôn không? Được thôi.