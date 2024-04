'Thư Ký Kim Sao Thế?' được Trung Quốc remake lại, dân tình đồng loạt phản đối

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án đình đám của Hàn Quốc 'Thư Ký Kim Vì Sao Thế?' sẽ được Trung Quốc mua bản quyền làm lại. Thời gian dự kiến khởi quay là tháng 5 tới, quay trong vòng 40 ngày do Dương Thái làm đạo diễn.

Được biết, bộ phim có nội dung kể về Tần Tiếu, nhân viên kiểu mẫu của tập đoàn Thông Đạt, quyết định xin từ chức thư ký của Phó chủ tịch Lâm Hãn. Phó chủ tịch Lâm Hãn đề nghị kết hôn với thư ký Tần nhưng bị từ chối. Đồng thời, mối quan hệ giữa nhà văn Mạc Phi và thư ký Tần ngày càng trở nên thân thiết hơn khiến Lâm Hãn ghen tị. Lâm Hãn nhận ra mình đã yêu Tần Tiếu từ lâu và bắt đầu theo đuổi vợ mình. Những bí mật hồi nhỏ của cả 2 cũng dần được tiết lộ.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Mặc dù chưa công bố chính thức dàn diễn viên chính nhưng đã có nhiều cái tên được đề cử. Phía nhà nam chính thì có Hoàng Hiên, Trương Vân Long, Ngụy Đại Huân, Trương Nhược Quân, Lý Hoằng Nghị,... Về phía 'đàn gái' thì có Mao Hiểu Đồng, Lý Nhất Đồng, Châu Vũ Đồng,... cũng được gọi tên.

'Thư Ký Kim Sao Thế?' từng làm mưa làm gió và trở thành cơn sốt tại Hàn Quốc cũng như một số nước Châu Á, đưa tên tuổi của cặp đôi chính là Park Seo Joon và Park Min Young thăng hạng thêm một bậc. Tuy nhiên, không ít khán giả phản đối bộ phim được làm lại tại xứ Trung.

Theo nhiều khán giả cho rằng Trung Quốc gần như chưa từng thành công với những bộ phim được remake từ phim truyền hình của các nước khác. Đơn cử phải kể đến dự án Lý Huệ Trân Xinh Đẹp (do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính) được làm lại từ dự án She Was Pretty của Hàn Quốc.

Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là không thể làm hài lòng người khán giả, nhất là khi cô bị che mờ bởi cái bóng quá lớn từ phiên bản gốc. Bên cạnh diễn xuất, tạo hình lẫn tính cách nhân vật của cô bị 'ném đá' vì quá lố lăng.

Cụ thể, hầu hết ý kiến đều cho rằng việc xây dựng hình ảnh một cô gái ngờ nghệch, lúc nào cũng cười ngu ngơ và biểu cảm thì như một đứa trẻ như thế này thì đến phân đoạn "biến hình" thành một quý cô duyên dáng đẳng cấp về sau của phim sẽ trở thành một điểm vô lý, bởi lẽ vẻ ngoài thì có thể dễ dàng khác đi nhưng tính cách con người thì không thể thay đổi xoành xoạch như áo quần được.

Bất chấp những lời chỉ trích, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" từ "Giải thưởng Kim Ưng" vào năm 2018 cho vai diễn trong bản làm lại trước sự ngỡ ngàng của người xem.

Được biết, các diễn viên như Tưởng Cần Cần, Tôn Lệ, Dương Mịch, Lưu Đào đều có điểm Douban từ bộ phim tương ứng khá cao. Chỉ riêng Địch Lệ Nhiệt Ba là giành chiến thắng với điểm Douban cực thấp. Chính vì thế, cô nàng bị chỉ trích suốt một thời gian dài vì điều này.