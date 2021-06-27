Sắc vóc nóng như lửa cùng cơ bụng số 11 sâu hoắm của cô vợ siêu mẫu vừa lộ 'cảnh nóng' trong nhà hàng với Justin Bieber

Sao quốc tế 27/06/2021 08:01

Những hình ảnh về nữ siêu mẫu - vợ của nam ca sĩ đình đám Justin Bieber được fan nhiệt tình tìm kiếm sau khi cả hai lộ "cảnh tình tứ" bỏng mắt trong một nhà hàng trên đất Pháp. 

Hailey Baldwin (1996) là người mẫu và ngôi sao truyền hình người Mỹ. Vợ nam ca sĩ Justin Bieber là con gái của diễn viên Stephen Baldwin và là cháu gái của diễn viên Alec Baldwin. Ngoài được biết đến với vai trò là vợ của nam ca sĩ nổi tiếng, cô cũng là siêu mẫu nổi tiếng, từng làm việc với các thương hiệu danh giá, trong đó có Ralph Lauren và Tommy Hilfiger. 

Sắc vóc nóng như lửa cùng cơ bụng số 11 sâu hoắm của cô vợ siêu mẫu vừa lộ 'cảnh nóng' trong nhà hàng với Justin Bieber - Ảnh 1
Sau chuyến thăm nguyên thủ quốc gia Pháp, cặp đôi có buổi ăn tối lãng mạn, thậm chí nàng siêu mẫu còn khoe trên trang cá nhân hình ảnh vô cùng tình tứ của vợ chồng cô

Năm 2009, lần đầu tiên cô gặp gỡ Justin Bieber sau một buổi biểu diễn của anh. Thời điểm đó, cả hai đều còn rất trẻ. Được biết, buổi gặp gỡ này do ba của cô là Stephen Baldwin sắp đặt. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nhưng chưa tiến triển mối quan hệ nào cả. Lần đầu tiên Hailey Bieber và nam ca sĩ điển tra Justin Bieber bắt đầu một mối quan hệ chính thức là vào tháng 12/2015. Tuy nhiên, chuyện hẹn hò của họ chỉ diễn ra trong khoảng 2 tháng.

 

Đến tháng 5/2018, cả hai mới quyết định ra sức vun đắp tình cảm cùng nhau. Thời điểm đó, chuyện tình cặp đôi không được lòng người hâm mộ Selena Gomez, bóng hồng thường xuất hiện bên Justin Bieber. Sau đó, Justin Bieber và Hailey Baldwin chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 9/2018. 

Sắc vóc nóng như lửa cùng cơ bụng số 11 sâu hoắm của cô vợ siêu mẫu vừa lộ 'cảnh nóng' trong nhà hàng với Justin Bieber - Ảnh 2
Justin Bieber và Hailey Baldwin về chung nhà vào tháng 9/2018

Vừa qua, cặp đôi lại tiếp tục làm cộng đồng fan quốc tế dậy sóng vì hình ảnh tình tứ, thậm chí "nóng mắt" trong một nhà hàng lan truyền sau buổi gặp tổng thống Pháp. Sau đó, những thông tin và hình ảnh về nữ siêu mẫu được fan nhiệt tình tìm kiếm. 

Sắc vóc nóng như lửa cùng cơ bụng số 11 sâu hoắm của cô vợ siêu mẫu vừa lộ 'cảnh nóng' trong nhà hàng với Justin Bieber - Ảnh 3
Trong buổi ăn tối 'tình tứ' với chồng, siêu mẫu diện trang phục khá lịch sự, tuy nhiên không ngại 'thả rông' vòng 1 khiến fan 'nhứt mắt'
Sắc vóc nóng như lửa cùng cơ bụng số 11 sâu hoắm của cô vợ siêu mẫu vừa lộ 'cảnh nóng' trong nhà hàng với Justin Bieber - Ảnh 4
Trang phục tôn dáng của cô vợ 25 tuổi nhà Justin Bieber khi gặp Tổng thống Pháp. Thế nhưng, điều khiến fan không hài lòng là bộ cánh 'hở lưng' quá lố khi gặp người đứng đầu một quốc gia
Sắc vóc nóng như lửa cùng cơ bụng số 11 sâu hoắm của cô vợ siêu mẫu vừa lộ 'cảnh nóng' trong nhà hàng với Justin Bieber - Ảnh 5
Trước đó, cặp đôi từng không ngần ngại thể hiện khoảnh khắc tình bể bình chốn công cộng
Sắc vóc nóng như lửa cùng cơ bụng số 11 sâu hoắm của cô vợ siêu mẫu vừa lộ 'cảnh nóng' trong nhà hàng với Justin Bieber - Ảnh 6
Nhan sắc siêu mẫu 25 tuổi khiến cộng đồng quốc tế quan tâm
Sắc vóc nóng như lửa cùng cơ bụng số 11 sâu hoắm của cô vợ siêu mẫu vừa lộ 'cảnh nóng' trong nhà hàng với Justin Bieber - Ảnh 7
Dù không phải kiểu người có vóc dáng phồn thực, thế nhưng cô không ngần ngại khoe các bức ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo
Sắc vóc nóng như lửa cùng cơ bụng số 11 sâu hoắm của cô vợ siêu mẫu vừa lộ 'cảnh nóng' trong nhà hàng với Justin Bieber - Ảnh 8
Đôi chân dài miên man, cơ bụng sâu hoắm cùng làn da căng bóng của nữ người mẫu là điều nhiều phụ nữ mơ ước

*Ảnh: Sưu tầm

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