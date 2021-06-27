Sắc vóc nóng như lửa cùng cơ bụng số 11 sâu hoắm của cô vợ siêu mẫu vừa lộ 'cảnh nóng' trong nhà hàng với Justin Bieber

Hailey Baldwin (1996) là người mẫu và ngôi sao truyền hình người Mỹ. Vợ nam ca sĩ Justin Bieber là con gái của diễn viên Stephen Baldwin và là cháu gái của diễn viên Alec Baldwin. Ngoài được biết đến với vai trò là vợ của nam ca sĩ nổi tiếng, cô cũng là siêu mẫu nổi tiếng, từng làm việc với các thương hiệu danh giá, trong đó có Ralph Lauren và Tommy Hilfiger.

Sau chuyến thăm nguyên thủ quốc gia Pháp, cặp đôi có buổi ăn tối lãng mạn, thậm chí nàng siêu mẫu còn khoe trên trang cá nhân hình ảnh vô cùng tình tứ của vợ chồng cô

Năm 2009, lần đầu tiên cô gặp gỡ Justin Bieber sau một buổi biểu diễn của anh. Thời điểm đó, cả hai đều còn rất trẻ. Được biết, buổi gặp gỡ này do ba của cô là Stephen Baldwin sắp đặt. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nhưng chưa tiến triển mối quan hệ nào cả. Lần đầu tiên Hailey Bieber và nam ca sĩ điển tra Justin Bieber bắt đầu một mối quan hệ chính thức là vào tháng 12/2015. Tuy nhiên, chuyện hẹn hò của họ chỉ diễn ra trong khoảng 2 tháng.