Sắc vóc nóng như lửa cùng cơ bụng số 11 sâu hoắm của cô vợ siêu mẫu vừa lộ 'cảnh nóng' trong nhà hàng với Justin Bieber

Những hình ảnh về nữ siêu mẫu - vợ của nam ca sĩ đình đám Justin Bieber được fan nhiệt tình tìm kiếm sau khi cả hai lộ "cảnh tình tứ" bỏng mắt trong một nhà hàng trên đất Pháp.
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Hailey Baldwin (1996) là người mẫu và ngôi sao truyền hình người Mỹ. Vợ nam ca sĩ Justin Bieber là con gái của diễn viên Stephen Baldwin và là cháu gái của diễn viên Alec Baldwin. Ngoài được biết đến với vai trò là vợ của nam ca sĩ nổi tiếng, cô cũng là siêu mẫu nổi tiếng, từng làm việc với các thương hiệu danh giá, trong đó có Ralph Lauren và Tommy Hilfiger.
Năm 2009, lần đầu tiên cô gặp gỡ Justin Bieber sau một buổi biểu diễn của anh. Thời điểm đó, cả hai đều còn rất trẻ. Được biết, buổi gặp gỡ này do ba của cô là Stephen Baldwin sắp đặt. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nhưng chưa tiến triển mối quan hệ nào cả. Lần đầu tiên Hailey Bieber và nam ca sĩ điển tra Justin Bieber bắt đầu một mối quan hệ chính thức là vào tháng 12/2015. Tuy nhiên, chuyện hẹn hò của họ chỉ diễn ra trong khoảng 2 tháng.
Đến tháng 5/2018, cả hai mới quyết định ra sức vun đắp tình cảm cùng nhau. Thời điểm đó, chuyện tình cặp đôi không được lòng người hâm mộ Selena Gomez, bóng hồng thường xuất hiện bên Justin Bieber. Sau đó, Justin Bieber và Hailey Baldwin chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 9/2018.
Vừa qua, cặp đôi lại tiếp tục làm cộng đồng fan quốc tế dậy sóng vì hình ảnh tình tứ, thậm chí "nóng mắt" trong một nhà hàng lan truyền sau buổi gặp tổng thống Pháp. Sau đó, những thông tin và hình ảnh về nữ siêu mẫu được fan nhiệt tình tìm kiếm.
*Ảnh: Sưu tầm