Rộ tin đồn Vương An Vũ chuẩn bị hợp tác cùng 'tình đầu quốc dân' Chương Nhược Nam.

Vương An Vũ không phải cái tên xa lạ với khán giả theo dõi dòng phim Hoa ngữ. Nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng diễn xuất chân thực, anh gây ấn tượng qua nhiều phim thanh xuân vườn trường như Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời, Hai Mươi Bất Hoặc 2,...

Vừa qua, nam diễn viên cũng vừa cho lên sóng Thần Ẩn - một sự án được xếp vào hàng trọng điểm, cấp S/S+ của Tencent. Đây là lần đầu Vương An Vũ thử sức dòng phim tiên hiệp, nam diễn viên sánh đôi cùng sao nữ hot nhất nhì màn ảnh là Triệu Lộ Tư. Trong phim, Vương An Vũ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất linh hoạt cùng đài từ rành mạch, rõ ràng. Dù phim không đạt được hiệu quả chiếu như kỳ vọng, song, phần nào đó cũng giúp cái tên Vương An Vũ tới gần hơn với công chúng.