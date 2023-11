Nữ ca sĩ 'đi nhẹ' lên mặt fanboy chính thức lên tiếng sau sức ép dư luận: 'Tôi luôn bứt phá các giới hạn trong âm nhạc'

Vừa qua, tại lễ hội âm nhạc Rockville, trong khi đang trình diễn ca khúc Wake Up của Rage Against The Machine, nữ ca sĩ Sophia đã có hành động "nhạy cảm" gây ra luồng phẫn nộ tột độ từ phía khán giả. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết đang buồn tiểu và muốn một khán giả có thể lên giúp cô giải quyết nỗi buồn này. Ngay sau đó, một khán giả nam đã không ngần ngại bước lên sân khấu và nằm ra để giúp thần tượng.

Tưởng chừng chỉ là một câu nói đùa vui tuy nhiên hàng nghìn khán giả đã sốc nặng khi Sophia ngang nhiên... cởi quần và đi tiểu vào mặt khán giả nam ngay giữa sân khấu. Đáng phẫn nộ hơn hết, Sophia còn chia sẻ lí do về hành động này ngay tại biểu diễn rằng: "Tôi phải đi tiểu, mắc quá không kịp đến nhà vệ sinh rồi. Nên chúng ta hãy cùng biến cảnh tượng này thành một show diễn nhé".