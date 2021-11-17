Nữ ca sĩ 'đi nhẹ' lên mặt fanboy chính thức lên tiếng sau sức ép dư luận: 'Tôi luôn bứt phá các giới hạn trong âm nhạc'

Sau hơn 1 ngày giữ im lặng sau sự việc tiểu thẳng lên mặt của fan gây sốc toàn thế giới, mới đây, nữ ca sĩ Sophia Urista đã chính thức gửi lời xin lỗi trên trang Instagram của mình.

Vừa qua, tại lễ hội âm nhạc Rockville, trong khi đang trình diễn ca khúc Wake Up của Rage Against The Machine, nữ ca sĩ Sophia đã có hành động "nhạy cảm" gây ra luồng phẫn nộ tột độ từ phía khán giả. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết đang buồn tiểu và muốn một khán giả có thể lên giúp cô giải quyết nỗi buồn này. Ngay sau đó, một khán giả nam đã không ngần ngại bước lên sân khấu và nằm ra để giúp thần tượng. Tưởng chừng chỉ là một câu nói đùa vui tuy nhiên hàng nghìn khán giả đã sốc nặng khi Sophia ngang nhiên... cởi quần và đi tiểu vào mặt khán giả nam ngay giữa sân khấu. Đáng phẫn nộ hơn hết, Sophia còn chia sẻ lí do về hành động này ngay tại biểu diễn rằng: "Tôi phải đi tiểu, mắc quá không kịp đến nhà vệ sinh rồi. Nên chúng ta hãy cùng biến cảnh tượng này thành một show diễn nhé".

Sự việc sau khi được lan truyền trên khắp mạng xã hội và gây nhiều tranh cãi, mới đây, nữ ca sĩ Sophia Urista đã chính thức gửi lời xin lỗi về hành động khiếm nhã của mình trên trang Instagram của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Chào mọi người, tôi muốn nói về màn trình diễn của mình tại lễ hội nhạc metal Rockville ở Daytona vừa rồi. Tôi luôn đẩy các giới hạn trong âm nhạc và khi trình diễn trên sân khấu. Nhưng trong đêm đó, tôi đã đẩy giới hạn đi quá xa... Tôi yêu gia đình, yêu ban nhạc và người hâm mộ hơn tất cả mọi thứ. Tôi biết rằng nhiều người đã tổn thương, bị xúc phạm bởi hành vi của tôi. Tôi xin lỗi tất cả và muốn mọi người biết rằng tôi không hề cố ý làm tổn thương.

Tôi không phải là một nghệ sĩ thích gây sốc. Tôi luôn muốn để âm nhạc lên trên hết. Thực sự biết ơn vì mọi tình cảm và ủng hộ từ mọi người". Dòng trạng thái xin lỗi của Sophia trên Instagram Hiện dòng trạng thái xin lỗi về hành động "quá giới hạn" của nữ ca sĩ đang thu hút nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, khó có thể bỏ qua việc này khi nghệ sĩ xem thường người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-ca-si-di-nhe-len-mat-fanboy-chinh-thuc-len-tieng-sau-suc-ep-du-luan-toi-luon-but-pha-cac-gioi-han-trong-am-nhac-436983.html