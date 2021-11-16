Sốc cực độ: Nữ ca sĩ thản nhiên 'đi nhẹ' vào mặt fanboy ngay trên sân khấu hàng nghìn người

Sao quốc tế 16/11/2021 09:11

Hành động đi tiểu lên mặt khán giả của một nữ ca sĩ đã khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc.

Theo New York Post, nữ ca sĩ Sophia Urista đang phải đối diện với làn sóng phẫn nộ đỉnh điểm từ công chúng sau khi có hành vi gây sốc trên sân khấu tại một buổi hòa nhạc được tổ chức ở Florida, Mỹ.

Sốc cực độ: Nữ ca sĩ thản nhiên 'đi nhẹ' vào mặt fanboy ngay trên sân khấu hàng nghìn người - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Sophia gây ra nhiều tranh cãi với hành động đi tiểu lên mặt khán giả - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, khi đang biểu diễn, giọng ca 36 tuổi khiến khán giả bàng hoàng khi thốt lên: "Tôi muốn đi tiểu, tôi không chịu được đến khi vào nhà vệ sinh đâu". Sau đó, cô đã gọi 1 fanboy lên sân khấu, cởi quần và thản nhiên... đi tiểu vào mặt người này trước hàng nghìn con mắt của khán giả phía dưới. Hành động khiếm nhã của Sophia Urista khiến dân mạng hết sức phẫn nộ và bức xúc.

Sốc cực độ: Nữ ca sĩ thản nhiên 'đi nhẹ' vào mặt fanboy ngay trên sân khấu hàng nghìn người - Ảnh 2
Nữ ca sĩ Sophia

Sau khi kết thúc đêm diễn, làn sóng tranh cãi dữ dội đã hướng đến Sophia và nhóm nhạc Brass Against. Trên mạng xã hội Twitter, đại diện nhóm nhạc đã lên tiếng về sự việc trong đêm nhạc: "(Tạm dịch) Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời vào đêm nhạc Welcome To RockVille. Sophia đã bị đưa đi. Đó không phải điều mà chúng tôi mong đợi và điều này sẽ không tái diễn trong đêm nhạc sắp tới của chúng tôi".

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