Ngày càng thăng hạng nhan sắc, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Cổ Lực Na Trát lộng lẫy như nữ thần trên thảm đỏ

Sao quốc tế 28/10/2019 15:43

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện ở Thượng Hải, nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát trở thành tâm điểm chú ý vì nhan sắc xinh đẹp như tiên nữ.

Dù sở hữu vẻ đẹp được ví như tiên giáng trần nhưng nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát không thể vươn lên hàng sao và bị đánh giá thấp về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, người đẹp dần được khán giả đón nhận nhờ tích cực tham gia các show giải trí.

Bên cạnh đó, Cổ Lực Na Trát bắt đầu được các nhà sản xuất phim chú ý và ngày càng chứng tỏ được khả năng diễn xuất của mình.

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Cổ Lực Na Trát đang dần được khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Mới đây, “mỹ nhân Tân Cương” Cổ Lực Na Trát đã có mặt tại một sự kiện ở Thượng Hải và nhanh chóng chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ. Diện chiếc đầm màu nude bồng bềnh như công chúa, nữ diễn viên lộng lẫy chẳng khác gì nữ thần. Kết hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, Cổ Lực Na Trát chẳng cần hở hang thiếu vải vẫn vô cùng gợi cảm và xinh đẹp.

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Cổ Lực Na Trát khiến netizen ‘ngộp thở’ trước nhan sắc kiều diễm của mình – Ảnh: Internet

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Nữ diễn viên làm tóc và trang điểm đơn giản - Ảnh: Internet

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Người đẹp như một nàng công chúa - Ảnh: Internet

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Góc nghiêng không tì vết của Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi hình ảnh dịu dàng và thanh tú - Ảnh: Internet

Loạt ảnh xinh đẹp của nữ diễn viên tại sự kiện đang gây sốt trên Weibo xứ Trung. Ngay lập tức, Cổ Lực Na Trát nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô đã có một cuộc lột xác ngoạn mục cả về ngoại hình lẫn thần thái.

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Loạt hình ảnh cách đây 3 năm của Dương Tử khi dự chung sự kiện với dàn mỹ nhân hạng A như Cổ Lực Na Trát, Dương Mịch bất ngờ được blogger đình đám "đào mộ" trở lại.

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Từ khóa:   mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát sao Hoa ngữ

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