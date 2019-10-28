Ngày càng thăng hạng nhan sắc, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Cổ Lực Na Trát lộng lẫy như nữ thần trên thảm đỏ

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện ở Thượng Hải, nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát trở thành tâm điểm chú ý vì nhan sắc xinh đẹp như tiên nữ.
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Dù sở hữu vẻ đẹp được ví như tiên giáng trần nhưng nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát không thể vươn lên hàng sao và bị đánh giá thấp về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, người đẹp dần được khán giả đón nhận nhờ tích cực tham gia các show giải trí.
Bên cạnh đó, Cổ Lực Na Trát bắt đầu được các nhà sản xuất phim chú ý và ngày càng chứng tỏ được khả năng diễn xuất của mình.
Mới đây, “mỹ nhân Tân Cương” Cổ Lực Na Trát đã có mặt tại một sự kiện ở Thượng Hải và nhanh chóng chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ. Diện chiếc đầm màu nude bồng bềnh như công chúa, nữ diễn viên lộng lẫy chẳng khác gì nữ thần. Kết hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, Cổ Lực Na Trát chẳng cần hở hang thiếu vải vẫn vô cùng gợi cảm và xinh đẹp.
Loạt ảnh xinh đẹp của nữ diễn viên tại sự kiện đang gây sốt trên Weibo xứ Trung. Ngay lập tức, Cổ Lực Na Trát nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô đã có một cuộc lột xác ngoạn mục cả về ngoại hình lẫn thần thái.