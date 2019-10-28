Ngày càng thăng hạng nhan sắc, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Cổ Lực Na Trát lộng lẫy như nữ thần trên thảm đỏ

Dù sở hữu vẻ đẹp được ví như tiên giáng trần nhưng nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát không thể vươn lên hàng sao và bị đánh giá thấp về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, người đẹp dần được khán giả đón nhận nhờ tích cực tham gia các show giải trí.

Bên cạnh đó, Cổ Lực Na Trát bắt đầu được các nhà sản xuất phim chú ý và ngày càng chứng tỏ được khả năng diễn xuất của mình.