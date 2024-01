Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang 'phất lên như diều gặp gió', Trương Triết Hạn không may gặp rắc rối khi anh dính nghi án chụp ảnh tại đền thờ Nhật Bản, khiến hoạt động diễn xuất của anh hoàn toàn bị 'đóng băng'. Cụ thể, trong một chuyến du lịch tới Nhật Bản, Trương Triết Hạn đã chụp ảnh tự sướng với hoa anh đào, nhưng có tin nói rằng anh có chụp ảnh tại đền Yasukuni, một địa danh rất 'nhạy cảm' với người Trung Quốc, đồng thời dán cờ in hình mặt trời (quốc kỳ Nhật Bản) trên xe.

Anh âm thầm chuyển hướng hoạt động nghệ thuật sang thị trường Đài Loan và chuyển sang làm ca sĩ.

Album đầu tay của Trương Triết Hạn đứng đầu về lượt nghe trên iTunes Mỹ, Nhật, Đài Loan, Australia, Malaysia. Vào đầu năm 2023, anh tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới như Mạn Đà La, Nhân sinh hải hải... Những ca khúc này đã mở đường cho Trương Triết Hạn bước chân vào một lĩnh vực mới.

Hiện tại, anh chăm chỉ tổ chức liveshow ca nhạc và các buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Thái Lan, Malaysia, Singapore,… Ngoài ra, Trương Triết Hạn còn phát hành album ảnh với giá 2.500 Đài tệ (khoảng 2 triệu đồng) một quyển. Toàn bộ 6.000 quyển trong đợt phát hành đầu tiên đã bán hết sạch, không những thế trang web bán hàng trực tuyến còn quá tải vào thời điểm album ảnh vừa được tung ra.

Anh chăm chỉ tổ chức liveshow ca nhạc và các buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Thái Lan, Malaysia, Singapore,…

Còn về lĩnh vực phim ảnh, bộ phim Castle In The Time vừa được phát sóng tại Nhật Bản vào cuối tháng 12/2023 do anh đóng cặp với sao nữ Hàn Quốc Park Min Young đã giúp anh thu về một lượng khán giả tại hải ngoại.