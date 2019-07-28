Nam chính Diệp Tu của “Toàn chức cao thủ” do diễn viên Dương Dương thủ vai đang khiến hàng triệu người hâm mộ “bấn loạn” vì nhan sắc cực phẩm.

“Toàn chức cao thủ” đang là bộ phim hot nhất hè này nhờ kịch bản hấp dẫn được chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của nhà văn Hồ Điệp Lam. Bên cạnh đó, dàn diễn viên cực phẩm với sự tham gia của nam chính Dương Dương (vai Diệp Tu) càng khiến phim được khán giả yêu thích. 'Toàn chức cao thủ' là bộ phim hot nhất hè này - Ảnh: Internet Sau thành công của “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, nam diễn viên Dương Dương tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ với vai diễn chàng game thủ điển trai, tài giỏi.

Nam diễn viên Dương Dương tiếp tục nhận vai diễn là một chàng game thủ - Ảnh: Internet Là một trong “Tứ đại lưu lượng tiểu sinh” của Cbiz, Dương Dương sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc, ngũ quan hoàn hảo đến mức chị em cũng phải ghen tỵ. Bỏ qua diễn xuất vẫn còn gây nhiều tranh cãi của Dương Dương, nhan sắc của anh là điều không ai có thể phủ nhận. Nhan sắc cực phẩm của Dương Dương - Ảnh: Internet Vẻ đẹp không một góc chết của nhân vật Diệp Tu - Ảnh: Internet Tạo hình ban đầu của nhân vật Diệp Tu do Dương Dương thủ vai trong “Toàn chức cao thủ” từng gây ra làn sóng phản đối của fan nguyên tác. Bởi lẽ nam diễn viên quá đẹp để có thể vào vai nam chính Diệp Tu. Trong bộ truyện tranh nổi tiếng của nhà văn Hồ Điệp Lam, Diệp Tu được miêu tả sở hữu vẻ lôi thôi, thích phì phèo thuốc lá. Trong khi đó, Dương Dương lại có vẻ ngoài điển trai, hào nhoáng được cho là không phù hợp.

Nụ cười khiến chị em 'trụy tim' - Ảnh: Internet Một số hình ảnh khác của Dương Dương trong "Toàn chức cao thủ": Tuy nhiên, khi bộ phim lên sóng, chính vẻ ngoài hoàn hảo của Dương Dương lại khiến khán giả hoàn toàn mê mệt. Hiện tại, phim đã chiếu được những tập đầu tiên và nhận về phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Vai diễn của Dương Dương từng gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet “Toàn chức cao thủ” là bộ phim có nội dung chính xoay quanh chàng game thủ Diệp Tu – người được mệnh danh là cuốn bách khoa bậc nhất trong làng game online Vinh Quang. Tuy nhiên, anh lại bị khai trừ khỏi câu lạc bộ và nhờ sự giúp đỡ của Trần Quả (Giang Sơ Ảnh), Diệp Tu đã một lần nữa giành lại hào quang.

Dương Dương hẹn hò Kiều Hân, netizen xứ Trung réo gọi Victoria f(x) Tống Thiến Sau khi bị cộng đồng mạng gọi tên, nữ ca sĩ Tống Thiến ngay lập tức đã có hành động đáp trả.

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