Và dù đã khép lại chặng đường phát sóng của mình nhưng Phồn Hoa vẫn khiến khán giả vô cùng quan tâm. Vừa qua, trang QQ đã tiết lộ cát-xê của dàn diễn viên, trong đó cái tên gây bất ngờ nhất lại không phải Hồ Ca hay Đường Yên.

Theo tiết lộ từ QQ, nam chính Hồ Ca được trả 26 triệu NDT (gần 90 tỷ đồng) nhờ vai A Bảo. “Uông tiểu thư” Đường Yên có thù lao kém 1 nửa Hồ Ca là 13 triệu NDT (45 tỷ đồng). Hai sao nữ khác là Tân Chỉ Lôi và Mã Y Lợi lần lượt mang về cho bản thân 8 và 11 triệu NDT. Hai nam diễn viên Trịnh Khải và Du Bản Xương lần lượt có được 10 và 8 triệu NDT cho mình.

Thế nhưng, cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách cát-xê của Phồn Hoa lại là nữ diễn viên Ngô Việt. Chỉ tham gia 5 phút trong tổng số 30 tập phim của Phồn Hoa, Ngô Việt mang về cho mình thù lao 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng).

Ngô Việt có cảnh đối diễn cùng Đường Yên, góp phần giúp đàn em có cảnh khóc cảm xúc nhất sự nghiệp và gây sốt MXH.

Được biết, Ngô Việt tham gia Phồn Hoa với vai diễn trưởng bộ phận Kim Hoa, từ một người phụ nữ “ngoài lạnh trong nóng” đến đa sầu đa cảm. Chỉ trong 1 vài cảnh phim nhỏ, Kim Hoa đã thành công chinh phục khán giả nhờ diễn xuất thần sầu của Ngô Việt.

Cô cũng có cảnh đối diễn cùng Đường Yên, góp phần giúp đàn em có cảnh khóc cảm xúc nhất sự nghiệp và gây sốt MXH. Với diễn xuất đầy kinh nghiệm và khiến nhân vật nhỏ như Kim Hoa trở nên sống động, đáng nhớ, khán giả cho rằng thù lao 5 triệu NDT là xứng đáng với danh tiếng và thực lực của Ngô Việt.

Ngô Việt (sinh năm 1972), là một diễn viên có tiếng và tài năng của lĩnh vực truyền hình. Bắt đầu diễn xuất từ năm 1995 sau khi tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất, Ngô Việt nhanh chóng ghi điểm với khán giả và giới chuyên môn, mang về giải Kim Kê đầu tiên cho hạng mục Nữ phụ ở giai đoạn tân binh.

Tuy vậy, phần lớn các dự án mà Ngô Việt tham gia đều thuộc thể loại chính kịch kén người xem, gần như không có bộ nào thuộc thể loại gần gũi đại chúng như tình cảm lãng mạn hay cổ trang. Nữ diễn viên đóng phim miệt mài, về sau được khán giả biết đến rộng rãi nhờ đóng vai "kẻ thứ ba" cực đạt trong Nửa Đời Trước Của Tôi.

Ngô Việt đã xuất sắc đoạt cúp Thị hậu với phim Huyện Ủy Đại Viện.

Gần đây nhất tại Bạch Ngọc Lan 2023, Ngô Việt đã xuất sắc vượt qua Ân Đào và Triệu Lệ Dĩnh, đoạt cúp Thị hậu với phim Huyện Ủy Đại Viện. Điều này càng thêm chứng tỏ cho khả năng diễn xuất ngày một “chín muồi” của sao nữ 7X này trên màn ảnh Hoa ngữ.

Riêng bộ phim Phồn Hoa (dài 30 tập), dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Vũ Trừng. Câu chuyện diễn ra vào đầu thập niên 1990, xoay quanh nam chính A Bảo. Nhờ máu liều, bản lĩnh và sự chỉ dẫn của một tiền bối lão làng trong giới làm ăn, A Bảo từ gã trai tay trắng, vô danh trở thành Bảo tổng thành đạt, có tiếng nói trên sàn chứng khoán cũng như giới kinh doanh đất Thượng Hải.

Đây là phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Vương Gia Vệ, sau hơn ba thập kỷ ông làm nên tên tuổi lẫy lừng ở lĩnh vực điện ảnh Hong Kong. Phim ra mắt cuối năm 2023, vừa đúng dịp 35 năm phim đầu tay Vương Gia Vệ đạo diễn (As Tears Go By) và 10 năm phim gần nhất của ông ra rạp (Nhất đại tông sư).