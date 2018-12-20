Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười

Sao quốc tế 20/12/2018 16:20

Trong tập mới nhất của chương trình TWICE TV, thành viên Jungyeon đã không thể kìm nén nước mắt khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn vì áp lực lịch trình dày đặc.

TWICE hiện đang là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop dưới sự quản lý của JYP Entertainment. Sở hữu nhan sắc nổi trội cùng hình tượng ngọt ngào và chất nhạc vui tươi, TWICE có thể cạnh tranh với các idol nam cả về thành tích nhạc số, doanh thu album đến số lượng vé concert được bán ra thị trường.

Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười - Ảnh 1
TWICE đang là nhóm nhạc 'con cưng' của Kpop - Ảnh: Internet

Thành công trong trị trường âm nhạc khắc nghiệt Kpop, các cô gái của TWICE phải chấp nhận một lịch trình làm việc dày đặc đến kiệt sức. Chỉ trong năm 2018, TWICE đã comeback 4 lần – một điều không tưởng ngay cả với các idol nam. Bên cạnh đó, 9 cô gái còn phải chạy tour khắp châu Á, tham dự các sự kiện, lễ trao giải, chụp hình quảng cáo… và liên tục di chuyển bằng máy bay để kịp tiến độ công việc.

Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười - Ảnh 2Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười - Ảnh 3Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười - Ảnh 4

Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười - Ảnh 5
TWICE phải liên tục comeback và quảng bá trong năm 2018 - Ảnh: Internet

Mới đây, chính thành viên Jungyeon của TWICE đã bật khóc nức nở vì áp lực người nổi tiếng. Cụ thể trong tập 14 của TWICE TV, Jungyeon đã khoe với người hâm mộ những sợi dây chuyền mà cô cùng chị gái chọn mua để làm quà bí mật cho các thành viên của TWICE. Jungyeon còn chia sẻ rằng, các thành viên TWICE đã luôn đồng hành cùng nhau để vượt qua mọi khó khăn, tiếp thêm cho nhau sức mạnh.

Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười - Ảnh 6
Jungyeon khoe những món quà bí mật dành tặng các thành viên của TWICE - Ảnh: Cắt từ clip

Không kìm nén được cảm xúc, Jungyeon đã bật khóc ngay trước camera khi nói về lịch trình làm việc của nhóm. Nữ ca sĩ còn gửi lời xin lỗi tới fan vì không thể lúc nào cũng tươi cười trước mặt họ vì quá kiệt sức.

Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười - Ảnh 7

Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười - Ảnh 8
Jungyeon bật khóc vì những áp lực công việc của người nổi tiếng - Ảnh: Cắt từ clip

Khi nghe những chia sẻ này của Jungyeon, người hâm mộ đã vô cùng ngạc nhiên và đau lòng vì những khổ cực mà thần tượng họ đang phải chịu đựng. Sau khi tập 14 của TWICE TV lên sóng, trên trang Instagram của nhóm đã xuất hiện một bài đăng với nội dung an ủi Jungyeon:

Sao cậu lại khóc nhiều và làm những điều khiến bọn mình lo lắng như vậy chứ. Bọn mình yêu cậu và biết ơn cậu rất nhiều đấy. Bọn mình yêu cả 9 thành viên của TWICE và yêu tất cả các ONCE. Chúng ta hãy luôn khỏe mạnh và tiếp tục ở bên nhau như thế này mãi mãi nhé, yêu cậu lần nữa”.

Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười - Ảnh 9
Bài đăng an ủi Jungyeon trên Instagram - Ảnh: Instagram NV

Có thể thấy, các thành viên còn lại của TWICE đều rất cảm động trước tình cảm chân thành của Jungyeon. Người hâm mộ cũng đã thấy được rằng các cô gái mà họ yêu thương đang nỗ lực từng ngày để thành công hơn nữa.

YG bị tố "quỵt" G-Dragon hơn 6 tỷ tiền bản quyền, fan trách "bố" Yang là kẻ "ăn cháo đá bát"

YG bị tố "quỵt" G-Dragon hơn 6 tỷ tiền bản quyền, fan trách "bố" Yang là kẻ "ăn cháo đá bát"

G-Dragon và nhà sản xuất của Kwon Jiyong tới nay vẫn chưa nhận được bản quyền là vì YG không chấp nhận trả số tiền 300 triệu Won (hơn 6 tỷ đồng)?

Xem thêm
Từ khóa:   TWICE Jungyeon của TWICE thành viên TWICE idol Hàn Jungyeon

TIN LIÊN QUAN

YG bị tố "quỵt" G-Dragon hơn 6 tỷ tiền bản quyền, fan trách "bố" Yang là kẻ "ăn cháo đá bát"

YG bị tố "quỵt" G-Dragon hơn 6 tỷ tiền bản quyền, fan trách "bố" Yang là kẻ "ăn cháo đá bát"

Haechan (NCT) nhập viện, hủy toàn bộ lịch trình cuối năm cùng nhóm

Haechan (NCT) nhập viện, hủy toàn bộ lịch trình cuối năm cùng nhóm

Fan bất an vì phát hiện cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không làm điều này sau hơn 1 năm kết hôn

Fan bất an vì phát hiện cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không làm điều này sau hơn 1 năm kết hôn

Sau khi tan rã, các thành viên Wanna One sẽ đi đâu về đâu?

Sau khi tan rã, các thành viên Wanna One sẽ đi đâu về đâu?

T.O.P (Big Bang) xuất hiện rạng rỡ cùng những người bạn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ cộng đồng

T.O.P (Big Bang) xuất hiện rạng rỡ cùng những người bạn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ cộng đồng

Không để fan đợi lâu nữa, HyunA đã chuẩn bị ca khúc mới cho việc comeback vào năm 2019!

Không để fan đợi lâu nữa, HyunA đã chuẩn bị ca khúc mới cho việc comeback vào năm 2019!

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 37 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 12 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 38 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới