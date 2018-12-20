Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười

Thành công trong trị trường âm nhạc khắc nghiệt Kpop, các cô gái của TWICE phải chấp nhận một lịch trình làm việc dày đặc đến kiệt sức. Chỉ trong năm 2018, TWICE đã comeback 4 lần – một điều không tưởng ngay cả với các idol nam. Bên cạnh đó, 9 cô gái còn phải chạy tour khắp châu Á, tham dự các sự kiện, lễ trao giải, chụp hình quảng cáo… và liên tục di chuyển bằng máy bay để kịp tiến độ công việc.

TWICE hiện đang là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop dưới sự quản lý của JYP Entertainment. Sở hữu nhan sắc nổi trội cùng hình tượng ngọt ngào và chất nhạc vui tươi, TWICE có thể cạnh tranh với các idol nam cả về thành tích nhạc số, doanh thu album đến số lượng vé concert được bán ra thị trường.

Mới đây, chính thành viên Jungyeon của TWICE đã bật khóc nức nở vì áp lực người nổi tiếng. Cụ thể trong tập 14 của TWICE TV, Jungyeon đã khoe với người hâm mộ những sợi dây chuyền mà cô cùng chị gái chọn mua để làm quà bí mật cho các thành viên của TWICE. Jungyeon còn chia sẻ rằng, các thành viên TWICE đã luôn đồng hành cùng nhau để vượt qua mọi khó khăn, tiếp thêm cho nhau sức mạnh.

Jungyeon khoe những món quà bí mật dành tặng các thành viên của TWICE - Ảnh: Cắt từ clip

Không kìm nén được cảm xúc, Jungyeon đã bật khóc ngay trước camera khi nói về lịch trình làm việc của nhóm. Nữ ca sĩ còn gửi lời xin lỗi tới fan vì không thể lúc nào cũng tươi cười trước mặt họ vì quá kiệt sức.

Jungyeon bật khóc vì những áp lực công việc của người nổi tiếng - Ảnh: Cắt từ clip

Khi nghe những chia sẻ này của Jungyeon, người hâm mộ đã vô cùng ngạc nhiên và đau lòng vì những khổ cực mà thần tượng họ đang phải chịu đựng. Sau khi tập 14 của TWICE TV lên sóng, trên trang Instagram của nhóm đã xuất hiện một bài đăng với nội dung an ủi Jungyeon:

“Sao cậu lại khóc nhiều và làm những điều khiến bọn mình lo lắng như vậy chứ. Bọn mình yêu cậu và biết ơn cậu rất nhiều đấy. Bọn mình yêu cả 9 thành viên của TWICE và yêu tất cả các ONCE. Chúng ta hãy luôn khỏe mạnh và tiếp tục ở bên nhau như thế này mãi mãi nhé, yêu cậu lần nữa”.

Bài đăng an ủi Jungyeon trên Instagram - Ảnh: Instagram NV

Có thể thấy, các thành viên còn lại của TWICE đều rất cảm động trước tình cảm chân thành của Jungyeon. Người hâm mộ cũng đã thấy được rằng các cô gái mà họ yêu thương đang nỗ lực từng ngày để thành công hơn nữa.