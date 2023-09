Jungyeon (TWICE) bật khóc nức nở vì áp lực lịch trình dày đặc, xin lỗi fan vì không thể tươi cười

Thành công trong trị trường âm nhạc khắc nghiệt Kpop, các cô gái của TWICE phải chấp nhận một lịch trình làm việc dày đặc đến kiệt sức. Chỉ trong năm 2018, TWICE đã comeback 4 lần – một điều không tưởng ngay cả với các idol nam. Bên cạnh đó, 9 cô gái còn phải chạy tour khắp châu Á, tham dự các sự kiện, lễ trao giải, chụp hình quảng cáo… và liên tục di chuyển bằng máy bay để kịp tiến độ công việc.

TWICE hiện đang là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop dưới sự quản lý của JYP Entertainment. Sở hữu nhan sắc nổi trội cùng hình tượng ngọt ngào và chất nhạc vui tươi, TWICE có thể cạnh tranh với các idol nam cả về thành tích nhạc số, doanh thu album đến số lượng vé concert được bán ra thị trường.

TWICE phải liên tục comeback và quảng bá trong năm 2018 - Ảnh: Internet

Mới đây, chính thành viên Jungyeon của TWICE đã bật khóc nức nở vì áp lực người nổi tiếng. Cụ thể trong tập 14 của TWICE TV, Jungyeon đã khoe với người hâm mộ những sợi dây chuyền mà cô cùng chị gái chọn mua để làm quà bí mật cho các thành viên của TWICE. Jungyeon còn chia sẻ rằng, các thành viên TWICE đã luôn đồng hành cùng nhau để vượt qua mọi khó khăn, tiếp thêm cho nhau sức mạnh.