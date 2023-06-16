Cuộc sống của mỹ nhân từng nhận 900 tỷ đồng làm phí chia tay giờ ra sao?

Sao quốc tế 16/06/2023 10:36

Liêu Bích Lệ từng từ bỏ sự nghiệp rực rỡ, chấp nhận làm "bồ" nhí của tỷ phú và sinh 4 người con dù không có danh phận, hiện cô đang có cuộc sống sung túc ở Anh sau khi nhận 900 tỷ tiền bồi thường chia tay.

Liêu Bích Lệ (SN 1985) sở hữu vẻ đẹp lai cá tính và gợi cảm khi mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Mỹ. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Mẹ cô là một phụ nữ gốc Hoa còn cha cô là một người Mỹ. Ngay từ nhỏ, Liêu Bích Lệ đã không biết cha mình là ai. Cô lớn lên trong tình yêu và sự chăm sóc của mẹ. 

Cuộc sống của mỹ nhân từng nhận 900 tỷ đồng làm phí chia tay giờ ra sao? - Ảnh 1
Liêu Bích Lệ sở hữu vẻ đẹp lai cá tính và gợi cảm khi mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Mỹ

Biết con gái có năng khiếu và đam mê nghệ thuật, mẹ Liêu Bích Lệ cố gắng cho con gái học múa, piano... Năm 17 tuổi, Liêu Bích Lệ tới Nhật làm người mẫu. Một năm sau đó, cô sang Hong Kong tìm kiếm cơ hội xây dựng sự nghiệp trong làng giải trí

Cuộc sống của mỹ nhân từng nhận 900 tỷ đồng làm phí chia tay giờ ra sao? - Ảnh 2
Cô được truyền thông nhận định là "chân dài" sáng giá của làng giải trí Hong Kong

Với vẻ ngoài xinh xắn, dáng vóc cân đối cùng chiều cao 1,7m, Liêu Bích Lệ nhanh chóng được các thương hiệu để mắt. Người đẹp được mời làm người mẫu quảng cáo, xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng của xứ hương cảng. Cô được truyền thông nhận định là "chân dài" sáng giá của làng giải trí Hong Kong. 

Sau đó, Liêu Bích Lệ về đầu quân cho đài TVB (Hong Kong) và trở thành diễn viên. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng của Hong Kong như Thái cực quyền, Anh hùng du côn, Ký cướp ngựa, Xé gió...

Cuộc sống của mỹ nhân từng nhận 900 tỷ đồng làm phí chia tay giờ ra sao? - Ảnh 3
Liêu Bích Lệ và Châu Trác Hoa 

Tuy nhiên, sự nghiệp trong làng giải trí của Liêu Bích Lệ chuyển sang một hướng mới khi người đẹp vướng vào mối tình tay ba với vợ chồng tỷ phú sòng bạc Macau - Châu Trác Hoa. Liêu Bích Lệ chấp nhận làm vợ bé của Châu Trác Hoa trong nhiều năm bất chấp sự chỉ trích của dư luận. 

Tỷ phú sinh năm 1974 là nhân vật có tiếng, giàu có và tầm ảnh hưởng tại Hong Kong. Anh thâu tóm nhiều hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, giải trí, bất động sản, sở hữu 14 sòng bài tại Macau và Hong Kong. Ngoài ra, anh còn đầu tư sản xuất phim như Bộc Khắc Vương, The Bounty, Vulgaria và nổi tiếng nhất là Sát phá lang. Anh có mối quan hệ rộng khắp trong làng giải trí.

Cuộc sống của mỹ nhân từng nhận 900 tỷ đồng làm phí chia tay giờ ra sao? - Ảnh 4
Người đẹp sinh cho tỷ phú liền 4 đứa con 

Liêu Bích Lệ bắt đầu hò hẹn Châu Trác Hoa vào năm 2014 khi anh và vợ vẫn đang sống hạnh phúc. Trước phản ứng dữ dội của truyền thông và dư luận, chân dài phải rút khỏi làng giải trí, sang Anh sinh sống. Trong thời gian vắng bóng trong làng giải trí Hong Kong, chân dài xinh đẹp sinh liền 4 đứa con cho tỷ phú họ Châu dù không có danh phận. 

Trong 5 năm, tỷ phú Châu Trác Hoa duy trì mối quan hệ với Liêu Bích Lệ và không ly hôn vợ cả. Năm 2019, Châu Trác Hoa quyết định dứt tình với Liêu Bích Lệ và trở về với gia đình. Mỹ nhân TVB nhận được khối tài sản trị giá 38 triệu USD từ người tình tỷ phú làm phí chia tay. 

Cuộc sống của mỹ nhân từng nhận 900 tỷ đồng làm phí chia tay giờ ra sao? - Ảnh 5
Mỹ nhân TVB nhận được khối tài sản trị giá 38 triệu USD từ người tình tỷ phú làm phí chia tay

 

Hiện tại, cựu người mẫu cùng 3 con nhỏ đang sống ở Hampshire (Anh). Cô cộng tác với một tạp chí về phong cách sống và xuất bản nhiều bài viết giới thiệu với độc giả về văn hóa ẩm thực, lối sống. Cô cũng dành thời gian để chăm sóc, dạy dỗ con cái và cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Chia sẻ với truyền thông Hồng Kông về cuộc sống hiện tại, Liêu Bích Lệ cho biết mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp và công nhận việc chuyển đến Anh là một quyết định đúng đắn.

 

Cuộc sống của mỹ nhân từng nhận 900 tỷ đồng làm phí chia tay giờ ra sao? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, mối quan hệ tay ba giữa tỉ phú sòng bài Châu Trác Hoa - “bà cả” Trần Tuệ Linh và “tiểu tam” Liêu Bích Lệ đã tốn không ít giấy mực của truyền thông Hương Cảng suốt nhiều năm qua. Chuyện ngoại tình của đại gia họ Châu và kiều nữ tai tiếng đã ồn ào từ năm 2014. Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, chân dài 35 tuổi từ giã làng giải trí, trốn sang Anh, yên phận với danh vợ bé rồi lần lượt sinh cho bạn trai 3 người con. Trong khoảng thời gian này, Châu Trác Hoa đi lại giữa hai nơi để san sẻ tình yêu, làm tròn bổn phận với cả hai người phụ nữ cũng như các con.

Cuộc sống của mỹ nhân từng nhận 900 tỷ đồng làm phí chia tay giờ ra sao? - Ảnh 7
 Sao nữ họ Liêu trông già và kém sắc hơn nhiều so với tuổi thực

Trong những bức ảnh gần đây, sao nữ họ Liêu trông già và kém sắc hơn nhiều so với tuổi thực. Thậm chí, nhiều người không nhận ra mỹ nhân này từng là chân dài đình đám của làng giải trí Hồng Kông. Tuy nhiên, cựu ngôi sao cho biết bản thân đang có một cuộc sống viên mãn, trọn vẹn.

Liêu Bích Lệ - mỹ nhân mất tất cả vì chấp nhận là vợ bé đại gia

Liêu Bích Lệ - mỹ nhân mất tất cả vì chấp nhận là vợ bé đại gia

Liêu Bích Lệ từng là chân dài tiếng tăm ở Hong Kong nhờ nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng. Thế nhưng, bê bối giật chồng, nguyện làm vợ bé bên đại gia đã khiến cô mất tất cả.

Xem thêm
Từ khóa:   Liêu Bích Lệ diễn viên Liêu Bích Lệ Châu Trác Hoa Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Liêu Bích Lệ - mỹ nhân mất tất cả vì chấp nhận là vợ bé đại gia

Liêu Bích Lệ - mỹ nhân mất tất cả vì chấp nhận là vợ bé đại gia

Vợ 'ông trùm giải trí' Châu Trác Hoa nộp đơn kháng cáo, tìm cách cứu chồng khỏi cảnh tù tội

Vợ 'ông trùm giải trí' Châu Trác Hoa nộp đơn kháng cáo, tìm cách cứu chồng khỏi cảnh tù tội

Khối tài sản khổng lồ của ông trùm Châu Trác Hoa 'đội nón ra đi' sau khi ngồi tù

Khối tài sản khổng lồ của ông trùm Châu Trác Hoa 'đội nón ra đi' sau khi ngồi tù

'Trùm giải trí Hong Kong' Châu Trác Hoa bị tuyên án 18 năm tù giam

'Trùm giải trí Hong Kong' Châu Trác Hoa bị tuyên án 18 năm tù giam

Tỷ phú sòng bài Châu Trác Hoa phủ nhận mọi tội danh, tuyên bố luôn 'sống và làm việc theo pháp luật'

Tỷ phú sòng bài Châu Trác Hoa phủ nhận mọi tội danh, tuyên bố luôn 'sống và làm việc theo pháp luật'

Couple đỉnh nhất Cbiz, Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nắm tay nhau 'phi thăng' lên đỉnh lưu

Couple đỉnh nhất Cbiz, Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nắm tay nhau 'phi thăng' lên đỉnh lưu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu