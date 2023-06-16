Cuộc sống của mỹ nhân từng nhận 900 tỷ đồng làm phí chia tay giờ ra sao?

Biết con gái có năng khiếu và đam mê nghệ thuật, mẹ Liêu Bích Lệ cố gắng cho con gái học múa, piano... Năm 17 tuổi, Liêu Bích Lệ tới Nhật làm người mẫu. Một năm sau đó, cô sang Hong Kong tìm kiếm cơ hội xây dựng sự nghiệp trong làng giải trí .

Liêu Bích Lệ (SN 1985) sở hữu vẻ đẹp lai cá tính và gợi cảm khi mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Mỹ. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Mẹ cô là một phụ nữ gốc Hoa còn cha cô là một người Mỹ. Ngay từ nhỏ, Liêu Bích Lệ đã không biết cha mình là ai. Cô lớn lên trong tình yêu và sự chăm sóc của mẹ.

Sau đó, Liêu Bích Lệ về đầu quân cho đài TVB (Hong Kong) và trở thành diễn viên. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng của Hong Kong như Thái cực quyền, Anh hùng du côn, Ký cướp ngựa, Xé gió...

Với vẻ ngoài xinh xắn, dáng vóc cân đối cùng chiều cao 1,7m, Liêu Bích Lệ nhanh chóng được các thương hiệu để mắt. Người đẹp được mời làm người mẫu quảng cáo, xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng của xứ hương cảng. Cô được truyền thông nhận định là "chân dài" sáng giá của làng giải trí Hong Kong.

Liêu Bích Lệ và Châu Trác Hoa

Tuy nhiên, sự nghiệp trong làng giải trí của Liêu Bích Lệ chuyển sang một hướng mới khi người đẹp vướng vào mối tình tay ba với vợ chồng tỷ phú sòng bạc Macau - Châu Trác Hoa. Liêu Bích Lệ chấp nhận làm vợ bé của Châu Trác Hoa trong nhiều năm bất chấp sự chỉ trích của dư luận.

Tỷ phú sinh năm 1974 là nhân vật có tiếng, giàu có và tầm ảnh hưởng tại Hong Kong. Anh thâu tóm nhiều hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, giải trí, bất động sản, sở hữu 14 sòng bài tại Macau và Hong Kong. Ngoài ra, anh còn đầu tư sản xuất phim như Bộc Khắc Vương, The Bounty, Vulgaria và nổi tiếng nhất là Sát phá lang. Anh có mối quan hệ rộng khắp trong làng giải trí.

Người đẹp sinh cho tỷ phú liền 4 đứa con

Liêu Bích Lệ bắt đầu hò hẹn Châu Trác Hoa vào năm 2014 khi anh và vợ vẫn đang sống hạnh phúc. Trước phản ứng dữ dội của truyền thông và dư luận, chân dài phải rút khỏi làng giải trí, sang Anh sinh sống. Trong thời gian vắng bóng trong làng giải trí Hong Kong, chân dài xinh đẹp sinh liền 4 đứa con cho tỷ phú họ Châu dù không có danh phận.

Trong 5 năm, tỷ phú Châu Trác Hoa duy trì mối quan hệ với Liêu Bích Lệ và không ly hôn vợ cả. Năm 2019, Châu Trác Hoa quyết định dứt tình với Liêu Bích Lệ và trở về với gia đình. Mỹ nhân TVB nhận được khối tài sản trị giá 38 triệu USD từ người tình tỷ phú làm phí chia tay.

Mỹ nhân TVB nhận được khối tài sản trị giá 38 triệu USD từ người tình tỷ phú làm phí chia tay

Hiện tại, cựu người mẫu cùng 3 con nhỏ đang sống ở Hampshire (Anh). Cô cộng tác với một tạp chí về phong cách sống và xuất bản nhiều bài viết giới thiệu với độc giả về văn hóa ẩm thực, lối sống. Cô cũng dành thời gian để chăm sóc, dạy dỗ con cái và cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Chia sẻ với truyền thông Hồng Kông về cuộc sống hiện tại, Liêu Bích Lệ cho biết mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp và công nhận việc chuyển đến Anh là một quyết định đúng đắn.

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, mối quan hệ tay ba giữa tỉ phú sòng bài Châu Trác Hoa - “bà cả” Trần Tuệ Linh và “tiểu tam” Liêu Bích Lệ đã tốn không ít giấy mực của truyền thông Hương Cảng suốt nhiều năm qua. Chuyện ngoại tình của đại gia họ Châu và kiều nữ tai tiếng đã ồn ào từ năm 2014. Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, chân dài 35 tuổi từ giã làng giải trí, trốn sang Anh, yên phận với danh vợ bé rồi lần lượt sinh cho bạn trai 3 người con. Trong khoảng thời gian này, Châu Trác Hoa đi lại giữa hai nơi để san sẻ tình yêu, làm tròn bổn phận với cả hai người phụ nữ cũng như các con.

Sao nữ họ Liêu trông già và kém sắc hơn nhiều so với tuổi thực

Trong những bức ảnh gần đây, sao nữ họ Liêu trông già và kém sắc hơn nhiều so với tuổi thực. Thậm chí, nhiều người không nhận ra mỹ nhân này từng là chân dài đình đám của làng giải trí Hồng Kông. Tuy nhiên, cựu ngôi sao cho biết bản thân đang có một cuộc sống viên mãn, trọn vẹn.