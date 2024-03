'Chị gái' Bạch Lộc gây sốt với nhan sắc xinh đẹp mỹ miều trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền

Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 6 năm bước vào con đường diễn xuất, Lý Nhất Đồng đã có trong tay gần 20 bộ phim truyền hình, 2 phim điện ảnh và 6 tác phẩm chưa lên sóng (bao gồm Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền).

Dù có nhan sắc xinh đẹp, được đóng cặp với bạn diễn “xịn sò” và được tham gia nhiều dự án chất lượng, nhưng Lý Nhất Đồng vẫn mãi không thể vụt sáng. Nguyên nhân có lẽ do diễn xuất của nữ diễn viên chưa đủ gây được ấn tượng mạnh, nhan sắc tuy xinh đẹp nhưng khá nhẹ nhàng khiến cô có phần lép vế giữa một rừng mỹ nhân Hoa Ngữ. Và cũng có thể, vận may chưa đến với Lý Nhất Đồng.







Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Sau thành công của bản hoạt hình, dự án này đã chính thức lấn sân màn ảnh nhỏ với bản truyền hình. Dự án này bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Được biết, phần Nguyệt Hồng Thiên do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính; phần Trúc Nghiệp Thiên do Lưu Thi Thi và Trương Vân Long đóng chính; còn phần Vương Quyền Thiên do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính.