Ngày 19/3, ETtoday đưa tin nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà văn Lý Tiêu Minh đã qua đời ở tuổi 25. Tin buồn này được người thân Lý Tiêu Minh thông báo với truyền thông: "Gia đình chúng tôi vô cùng đau lòng báo tin đến mọi người rằng Lý Tiêu Minh đã ra đi ở tuổi 25 vào ngày 14/3. Chân thành cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của các bạn dành cho Tiêu Minh trong suốt thời gian qua"

Lý Tiêu Minh khiến dư luận bàng hoàng khi đột ngột qua đời ở tuổi 25

Đặc biệt, nguyên nhân tử vong gây xôn xao dư luận khi gia đình Lý Tiêu Minh cho biết cô qua đời do ngộ độc thuốc trừ sâu. Song họ từ chối tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc và hy vọng khán giả không phỏng đoán, tạo ra các tin đồn vô căn cứ.