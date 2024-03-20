Bí ẩn đằng sau cái chết của nữ ca sĩ 25 tuổi Lý Tiêu Minh, sốc nặng trước nguyên nhân được gia đình công bố

Sao quốc tế 20/03/2024 23:02

Gia đình nữ ca sĩ Lý Tiêu Minh thông báo nguyên nhân cô qua đời vì ngộ độc thuốc trừ sâu, song từ chối tiết lộ chi tiết vụ việc. Đồng thời hy vọng công chúng không đưa ra suy đoán vô căn cứ.

Ngày 19/3, ETtoday đưa tin nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà văn Lý Tiêu Minh đã qua đời ở tuổi 25. Tin buồn này được người thân Lý Tiêu Minh thông báo với truyền thông: "Gia đình chúng tôi vô cùng đau lòng báo tin đến mọi người rằng Lý Tiêu Minh đã ra đi ở tuổi 25 vào ngày 14/3. Chân thành cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của các bạn dành cho Tiêu Minh trong suốt thời gian qua"

Bí ẩn đằng sau cái chết của nữ ca sĩ 25 tuổi Lý Tiêu Minh, sốc nặng trước nguyên nhân được gia đình công bố - Ảnh 1
Lý Tiêu Minh khiến dư luận bàng hoàng khi đột ngột qua đời ở tuổi 25

Đặc biệt, nguyên nhân tử vong gây xôn xao dư luận khi gia đình Lý Tiêu Minh cho biết cô qua đời do ngộ độc thuốc trừ sâu. Song họ từ chối tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc và hy vọng khán giả không phỏng đoán, tạo ra các tin đồn vô căn cứ.

Nhiều tờ báo Trung Quốc như ETtoday, Singtao, on.cc vừa đưa tin về cái chết đột ngột ở tuổi 25 của nữ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn Lý Tiêu Minh (Li Xiaoming).

Bí ẩn đằng sau cái chết của nữ ca sĩ 25 tuổi Lý Tiêu Minh, sốc nặng trước nguyên nhân được gia đình công bố - Ảnh 2
Trước khi qua đời, Lý Tiêu Minh chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.

Trước khi qua đời, Lý Tiêu Minh chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, thậm chí từng háo hức chia sẻ về quá trình chuẩn bị phát hành sản phẩm âm nhạc mới với người hâm mộ. Vì vậy, sự ra đi đột ngột của cô khiến đồng nghiệp lẫn công chúng bàng hoàng, không khỏi thương tiếc.

Theo HK01, Lý Tiêu Minh sinh năm 1999, theo đuổi nghệ thuật từ sớm. Cô đã phát hành 4 album, sở hữu nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích. Trước khi qua đời, Tiêu Minh từng háo hức chia sẻ về dự định ra mắt thêm nhiều sản phẩm âm nhạc.

Bí ẩn đằng sau cái chết của nữ ca sĩ 25 tuổi Lý Tiêu Minh, sốc nặng trước nguyên nhân được gia đình công bố - Ảnh 3
Lý Tiêu Minh theo đuổi nghệ thuật từ sớm.

Song song đó, Tiêu Minh thể hiện đam mê viết lách, muốn được công chúng gọi là tiểu thuyết gia. Cô là người sáng tác các bộ truyện như Trở thành nữ hoàng Bắc Mỹ, Thức dậy như Elizabeth I, Trở thành Hoàng hậu Catherine...

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