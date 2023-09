3 chương trình tạp kỹ đình đám xứ Hàn bị fan "ghét bỏ", không muốn thần tượng tham gia vì quá "toxic"

Ba chương trình được đề cập trong bài đăng chính là: "Law of the Jungle", "Idol Star Athletics Championships" và "We Got Married". Đây đều là những cái tên rất quen thuộc trong hạng mục show tạp kỹ của làng giải trí xứ Hàn.

Theo cư dân mạng, người hâm mộ ghét ba chương trình này đến mức dùng câu "thần tượng của bạn nên tham gia "We Got Married"/"Law of the Jungle"/"Idol Star Championship" đi là vừa", và được xem là những câu "war" trong giới fandom.

Cư dân mạng cũng chia sẻ ý kiến cá nhân ​​và lý do khiến họ ghét chương trình này: "We Got Married" là dở nhất. Thần tượng của tôi không tham gia nhưng idol của bạn tôi đã tham gia và cô ấy gần như suy sụp tinh thần",

"Tôi đã nghĩ "We Got Married" là chương trình tồi tệ nhất và tôi đã đúng."

"Tôi nghĩ "We Got Married" là cái tên bất bại rồi. Tôi ghét nó quá đi thôi."

"Idol Star Championship đã khơi mào cho rất nhiều mối thù giữa các fandom."

"Thần tượng của tôi là đã tham gia cả ba luôn ấy chứ, thật là khó chịu."

"Tôi là một fan hâm mộ của một thần tượng từng tham gia chương trình "We Got Married" và tôi đã rời khỏi fandom vì quá căng thẳng"

"Tôi ghét cái show "Law of Jungle" nhưng với tôi "We Got Married" mới là chương trình dở tệ nhất."

Một vài lời bình luận của người hâm mộ khi nhắc đến ba chương trình cho thấy sự "căm ghét" của họ mặc dù cả ba đều có tỷ lệ người xem cao và khá được ưa chuộng.

