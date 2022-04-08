3 chương trình tạp kỹ đình đám xứ Hàn bị fan "ghét bỏ", không muốn thần tượng tham gia vì quá "toxic"

Mặc dù là ba chương trình nổi tiếng thu hút nhiều người xem nhưng "Law of the Jungle", "Idol Star Athletics Championships" và "We Got Married" vẫn nhận được những ý kiến trái chiều của người hâm mộ.

Không người hâm mộ nào muốn nhìn thấy thần tượng hoặc nghệ sĩ yêu quý của mình phải chịu đựng hoặc trải qua khoảng thời gian khó khăn, vất vả và cũng không người hâm mộ nào muốn thấy thần tượng của mình bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi không đáng có. Điều này áp dụng cho bất kỳ ai với tư cách là người hâm mộ, không chỉ riêng trong lĩnh vực K-POP. Có những chương trình mà họ rất muốn nhìn thấy thần tượng của mình tham gia, nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại một vài show chỉ nghe tên thôi fan đã muốn "từ chối" hộ thần tượng.

Gần đây, cư dân mạng bắt đầu một cuộc thảo luận trên mạng xã hội và chia sẻ danh sách ba chương trình mà người hâm mộ ghét khi phải nhìn thấy thần tượng yêu thích của họ tham gia. Lý do là vì họ lo ngại idol sẽ trải qua những thử thách khắc nghiệt, vất vã hoặc dễ bị cuốn vào những tranh cãi không mong muốn. Ba chương trình được đề cập trong bài đăng chính là: "Law of the Jungle", "Idol Star Athletics Championships" và "We Got Married". Đây đều là những cái tên rất quen thuộc trong hạng mục show tạp kỹ của làng giải trí xứ Hàn.

Chương trình Law of the Jungle Theo cư dân mạng, người hâm mộ ghét ba chương trình này đến mức dùng câu "thần tượng của bạn nên tham gia "We Got Married"/"Law of the Jungle"/"Idol Star Championship" đi là vừa", và được xem là những câu "war" trong giới fandom. Chương trình Idol Star Championship Chương trình We Got Married Cư dân mạng cũng chia sẻ ý kiến cá nhân ​​và lý do khiến họ ghét chương trình này: "We Got Married" là dở nhất. Thần tượng của tôi không tham gia nhưng idol của bạn tôi đã tham gia và cô ấy gần như suy sụp tinh thần", "Tôi đã nghĩ "We Got Married" là chương trình tồi tệ nhất và tôi đã đúng." "Tôi nghĩ "We Got Married" là cái tên bất bại rồi. Tôi ghét nó quá đi thôi." "Idol Star Championship đã khơi mào cho rất nhiều mối thù giữa các fandom." "Thần tượng của tôi là đã tham gia cả ba luôn ấy chứ, thật là khó chịu." "Tôi là một fan hâm mộ của một thần tượng từng tham gia chương trình "We Got Married" và tôi đã rời khỏi fandom vì quá căng thẳng" "Tôi ghét cái show "Law of Jungle" nhưng với tôi "We Got Married" mới là chương trình dở tệ nhất." Một vài lời bình luận của người hâm mộ khi nhắc đến ba chương trình cho thấy sự "căm ghét" của họ mặc dù cả ba đều có tỷ lệ người xem cao và khá được ưa chuộng. Theo Allkpop

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