Vợ 'hư' bật mí bí quyết khiến chàng "nghiện chuyện ấy", 9/10 chị em nghe xong ai cũng bất ngờ

Phụ nữ yêu 05/12/2023 14:56

Chắc chắn, phần lớn đàn ông thích vợ nghiêm túc với người khác nhưng "hư hỏng" trong phòng ngủ!

Nghiêm túc với người khác nhưng "hư hỏng" trong phòng ngủ

Hãy chia sẻ, tìm hiểu mẫu phụ nữ mà anh ấy khao khát. Đừng nghĩ rằng anh ấy cưới nàng thì nàng chính là kiểu người anh ấy say mê. Anh ấy có thể thích một cô nàng gợi cảm, hơi lẳng lơ, giỏi liếc mắt đưa tình và giỏi chuyện chăn gối nhưng vẫn chọn một phương án an toàn.

Vì thế, tìm hiểu được rồi thì hãy biến mình giống nhất với mơ ước của chồng khi chỉ có hai người. Chắc chắn, phần lớn đàn ông thích vợ nghiêm túc với người khác nhưng "hư hỏng" trong phòng ngủ!

Vợ 'hư' bật mí bí quyết khiến chàng 'nghiện chuyện ấy', 9/10 chị em nghe xong ai cũng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tận hưởng thời gian riêng tư

Quan hệ tình dục nên là một trải nghiệm tuyệt vời giúp vợ chồng nàng gần nhau hơn. Tình dục vốn dĩ rất thân mật, vì vậy hãy ngừng ngay việc cảm thấy nặng nề hay né tránh.

Nàng muốn gì hãy đòi hỏi, nàng chưa hài lòng ở đâu hãy nói ra để chàng cùng phối hợp. Nàng muốn thử làm người "cầm cương" trên giường, hãy thử đề nghị và khiến chồng bất ngờ. 

Nhìn người đàn bà của mình rực lửa ân ái, thèm khát chuyện chăn gối, chẳng ông chồng nào cưỡng lại được đâu.

Thì thầm lời yêu vào tai chàng

Các chuyên gia cho biết vùng tai nam giới là một giác quan cảm xúc và nó cũng là cơ quan nhạy cảm nhất để dẫn đắt con người đạt tới khoái cảm cao nhất nên nếu bạn muốn kích thích chồng trong cuộc yêu, đừng ngại thì thầm những lời yêu ngọt ngào hay cắn nhẹ tai của chồng, đảm bảo phản ứng của đối phương sẽ làm bạn cực hài lòng đấy.

Vợ 'hư' bật mí bí quyết khiến chàng 'nghiện chuyện ấy', 9/10 chị em nghe xong ai cũng bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Massage vai

Vai là một trong những bộ phận thể hiện sức mạnh đàn ông của nam giới, một bờ vai vững chắc, khỏe mạnh không chỉ là chỗ dựa yêu thích của chị em còn là niềm tự hào của các quý ông nên anh chồng nào cũng thích vợ chạm vào vai mình.

Khi làm chuyện ấy nếu bạn massage, xoa bóp bờ vai, hôn, cắn vai chẳng những làm chàng thả lỏng vai, tăng cảm giác tự hào mà còn cho quý ông cảm giác kích thích nhanh chóng nhé.

Đây là một 4 thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất, số 3 khiến các chàng không ngờ tới

Đây là một 4 thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất, số 3 khiến các chàng không ngờ tới

Đây là thời điểm chị em thường nghĩ đến “chuyện ấy” nhiều hơn bình thường, thậm chí là tần suất ham muốn của phụ nữ trong thời gian này còn cao hơn so với đàn ông.

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