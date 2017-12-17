Phụ nữ nếu chỉ “một màu” chắc chắn sẽ khiến đàn ông cảm thấy chán nản và không có điều gì thú vị để khám phá nữa. Vì thế hãy là cô nàng đa tính cách, lúc nhẹ nhàng, dịu dàng như một thiên thần nhưng lúc lại hờn dỗi, bướng bỉnh đầy đáng yêu. Có đôi lúc lại quyết đoán và mạnh mẽ để quyết định mọi việc…. Chắc chắn sự đa tính cách, đa màu sắc nơi phụ nữ sẽ khiến đàn ông bị chinh phục và muốn khám phá, đi từ ngõ này đến ngách khác đấy.

Đừng khư khư giữ những tâm tư, những điều muốn chồng hiểu. Bởi đàn ông không phải là vạn năng, sẽ không thể hiểu hết được những điều phụ nữ muốn. Thế nên hãy mạnh dạn thủ thỉ với chồng những mong muốn của bản thân, kể cả những điều thầm kín để cả hai hiểu nhau hơn. Chắc chắn chồng sẽ rất vui vì sự thẳng thắn cũng như thoải mái của bạn đấy.

Đừng nghĩ rằng đã kết hôn rồi phụ nữ chẳng cần gì phải quyến rũ chồng nữa. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Bởi người đàn ông nào cũng muốn vợ thật hấp dẫn, nổi bật và quyến rũ mới mang lại “động lực” để họ chinh phục chị em. Thế nên hãy quyến rũ chồng bằng những việc làm thiết thực như nở nụ cười hạnh phúc, một nụ hôn đột ngột, một cái ôm bất ngờ,… Hay đôi khi hãy diện những bộ cánh không cần phải qua sexy nhưng khoe trọn đường cong và vẻ đẹp nơi bạn. Đặc biệt hãy lựa chọn một loại nước hoa phù hợp nhất – mùi hương là yếu tố khiến chồng nhớ đến bạn nhiều hơn đấy.

Hãy là người phụ nữ cuồng nhiệt trong chuyện ấy

Đừng có bao giờ nghĩ rằng phụ nữ không nên chủ động trong chuyện ấy bởi chẳng có người đàn ông nào thích chuyện yêu chỉ mãi mãi thuộc thế chủ động về họ. Đôi khi họ muốn được chị em chiều họ để mang đến những cảm xúc mới mẻ hơn cho chuyện yêu. Chắc chắn nếu biết cách “hư hỏng” trong chuyện ấy chồng sẽ rất bất ngờ và hạnh phúc khi có được những cảm xúc thăng hoa vô cùng hoàn hảo.

Sáng tạo trong chuyện yêu, thử các tư thế mới,… cũng là cách để cải thiện đời sống chăn gối vợ chồng đấy nhé.

Diện những bộ đồ ngủ sexy, quyến rũ

Chắc chắn khó có người đàn ông nào kiềm chế được cảm xúc khi vợ diện những bộ đồ ngủ sexy, quyến rũ lúc chỉ có hai người. Đặc biệt theo như các nhà khoa học chứng minh những gam màu đỏ sẽ kích thích ham muốn và mang đến chuyện yêu nồng nàn, nhiều cảm xúc hơn đó. Vì vậy thi thoảng chị em hãy làm cho đấng lang quân “bỏng mắt”, khiêu khích bằng vẻ đẹp cuốn hút nơi bạn.