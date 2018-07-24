Tuyệt chiêu hâm nóng tình cảm với chàng ngọt ngào như thuở mới yêu

Đừng bắt chàng cứ mãi chủ động mà chính bạn hãy học cách hâm nóng tình yêu với chàng, giúp cho tình yêu lâu năm thêm bền chặt mà không gì có thể phá vỡ được. Học hỏi ngay những cách dưới đây để thử hâm nóng tình yêu với chàng xem sao nhé.

Tình yêu sẽ thiếu đi những cung bậc cảm xúc thăng hoa, rung động nếu như bạn không biết cách hâm nóng tình yêu với chàng trong một mối quan hệ đang dần lặp đi lặp lại chuỗi hành động quen thuộc mà không có gì đổi mới.

Hâm nóng tình yêu với chàng là một việc nên làm thường xuyên

Tìm đến nghệ thuật mới trong chuyện “yêu”

Chuyện chăn gối không quyết định tình yêu nhưng nó là chất xúc tác giúp cho tình yêu của hai bạn gắn bó và bền vững hơn qua thời gian. Không điều gì khiến chàng hạnh phúc hơn việc bạn chủ động học hỏi và làm mới chuyện “yêu” với chàng, giúp cho tình cảm giữa hai người được làm mới và lấy lại những cảm xúc rung động.

Bạn có thể đổi không gian phòng ngủ để tạo cảm giác mới lạ, mở đầu bằng một cái nắm tay hay cái ôm ấp áp giúp chàng liên tưởng về những ngày mới yêu còn nhiều ngại ngùng. Chắc hẳn những xúc cảm nhẹ nhàng sẽ tự nhiên đưa hai bạn lại gần nhau mà không cần bạn phải quá cố gắng, gượng ép.

Cùng nhau đi du lịch đến một vùng đất mới

Đã bao lâu rồi bạn và chàng chưa cùng nhau đi du lịch một chuyến? Hãy thử hỏi chàng xem liệu công việc của anh ấy có quá bận không, và hỏi han về thời gian rảnh của anh ấy để chủ động sắp xếp lịch trình cho một chuyến du lịch chỉ có hai người.

Tận hưởng một kỳ nghỉ dành riêng cho hai người giúp hai bạn có không gian riêng trong tình yêu

Đi du lịch cùng nhau, cùng tận hưởng không gian mới mẻ và khám phá những điều thú vị ở một vùng đất mới sẽ giúp cho hai bạn có nhiều hơn thời gian ở bên nhau. Đây là một cách cực kỳ tốt giúp hâm nóng lại tình yêu với chàng.

Tuy nhiên, hãy nhớ quy định không đem theo công việc khi đi du lịch. Chắc chắn bạn sẽ chẳng vui vẻ gì nếu cả ngày chỉ ngồi trong khách sạn đợi chàng ôm chiếc laptop hoặc gọi điện về công ty với hàng tá công việc đang chờ đúng không? Trước khi sắp xếp một chuyến đi, hãy thật chắc chắn rằng hai bạn dành hoàn toàn thời gian cho nó và cho đối phương, đừng để bất cứ thứ gì xen vào làm hỏng kỳ nghỉ của hai người nhé.

Chuẩn bị cho chàng một bữa tối lãng mạn

Còn gì khiến chàng hạnh phúc và xúc động hơn việc đi làm về, bạn đã đợi sẵn với một bàn tiệc lung linh ánh nến. Không gian lãng mạn cùng những món ăn ngon sẽ làm tan chảy trái tim của bất kỳ chàng trai nào.

Chinh phục trái tim đàn ông qua đường dạ dày là nhanh và đơn giản nhất

Đừng quên bật một chút nhạc thư giãn, cùng chàng thưởng thức những món ăn mà cả hai cùng thích, khui một chai sâm panh và ăn tối. Đôi khi một bữa tối tại nhà nhưng ấm áp chứa chan tình cảm sẽ khiến chàng yêu bạn nhiều hơn là việc bạn hẹn chàng tới một nhà hàng sang trọng để ăn tối.

Không gì dễ dàng hơn việc “mua chuộc” trái tim chàng bằng những bữa ăn ngon. Hãy chu đáo một chút, thỉnh thoảng chuẩn bị cho chàng bữa ăn trưa với những món ngon chàng thích, đảm bảo bạn không những khiến cho chàng yêu mình say đắm mà ngay cả đồng nghiệp của chàng cũng sẽ rất ngưỡng mộ bạn cho xem.

Cùng chàng ôn lại ký ức thuở mới yêu

Khi mới yêu nhau, ai mà chẳng có những ký ức riêng không thể nào quên. Hâm nóng tình yêu với chàng bằng những lá thư tay gửi cho nhau khi mới yêu hay những dòng tin nhắn ngô nghê, đảm bảo cả hai sẽ có một tràng cười thú vị.

Hãy trân trọng những ký ức bên nhau

Cùng nhau ôn lại ký ức là một cách giúp cả hai bạn trân trọng hơn quãng thời gian ở bên nhau và cùng nhau mạnh mẽ bước tiếp. Hãy cố gắng hâm nóng tình yêu với chàng thường xuyên hơn, nhất là khi cuộc sống bộn bề công việc, ta chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau thì hãy tận dụng từng giây phút quý giá trong tình yêu.