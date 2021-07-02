Top 5 câu nói vô duyên thượng thừa chốn công sở mà chị em cứ ra rả mỗi ngày

Chị em thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm vô duyên và thẳng tính. Ở chốn công sở, đây là 5 câu nói vô duyên bậc nhất mà chị em cứ nghĩ là bình thường!

Nếu muốn trở thành một người phụ nữ thanh lịch, duyên dáng ở chốn công sở thì chị em nhất định đừng bao giờ thốt ra 5 câu này. “Không có ý chê bai, nhưng mà…” Bạn có quyền khen chê, thậm chí là phán xét, nhưng đối phương có muốn nghe hay không lại là quyền của họ. Nếu người khác có một món đồ mới, hay diện một bộ trang phục mới thì dù bạn có thấy đẹp hay không thì cũng đừng lên tiếng. Thay vì nói một lời chê bai để khiến bản thân trở nên xấu tính trong mắt đồng nghiệp thì bạn nên giữ im lặng.

Thay vì nói một lời chê bai để khiến bản thân trở nên xấu tính trong mắt đồng nghiệp thì bạn nên giữ im lặng - Ảnh minh họa: Internet Mỗi cá nhân đều có quan điểm sống và sở thích khác nhau. Ý kiến, lời khuyên bạn đưa ra đều nên dựa trên tinh thần khách quan, không làm người khác tổn thương. Vì bất cứ ý kiến chủ quan nào của bạn cũng có thể bị nhìn nhận như đang muốn gây sự với người khác. “Có thế thôi mà đã than thở?” Cùng một sự việc không như ý nhưng khi xảy ra với mỗi người sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tình huống và mức độ nghiêm trọng. Vì thế so sánh sự khác biệt ở đây sẽ hoàn toàn là một sai lầm trong giao tiếp chốn công sở. Ví dụ như, khi đồng nghiệp thở than về vấn đề họ gặp phải, nhiều người thường tỏ vẻ ra xem thường với câu nói: “Có thế thôi mà đã than thở?”. Đây là câu nói khiến đối phương không còn hứng thú tâm sự cùng bạn. Tệ hơn, bạn sẽ bị đánh giá là người thiếu cảm thông, thích đề cao bản thân.

Khi đồng nghiệp muốn chia sẻ điều gì về họ, bạn chỉ cần lắng nghe và đưa ra lời khuyên khi cần thiết. Đừng chỉ tập trung vào bản thân mà vô tình trở nên vô duyên trong mắt người khác. “Tôi chưa bao giờ có ý định làm vậy luôn đó!” Khi đồng nghiệp muốn chia sẻ điều gì về họ, bạn chỉ cần lắng nghe và đưa ra lời khuyên khi cần thiết - Ảnh minh họa: Internet Có thể đồng nghiệp đã dành công sức, tiền bạc cho một dự án, kế hoạch riêng nào đó. Và họ kể lại cho bạn nghe để tìm lời khuyên, ý kiến. Nhưng thay vì giúp đỡ họ, bạn lại nói câu trên. Đây là một câu nói khiến người đối diện cảm thấy bạn rất vô duyên, không chịu lắng nghe và thiếu tinh thần chia sẻ khi giao tiếp. “Tôi biết đâu là điều tốt nhất cho bạn!” Trong chốn công sở, có một kiểu đồng nghiệp được cho là “độc hại” khi họ luôn áp đặt tiêu chuẩn, hình mẫu của bản thân lên người khác. Câu cửa miệng của họ thường là: “Bạn phải làm thế này mới được”, “Nếu bạn không nghe lời tôi thì chỉ có hỏng”, “Tôi biết đâu là điều tốt nhất cho bạn”... Đây là những câu nói khiến bạn trở nên kém sang, thiếu duyên dáng trong mắt người khác. “Biết ngay mà! Đã nói rồi mà không chịu nghe!” Đừng trở nên kém sang trong mắt người khác! - Ảnh minh họa: Internet Khi một việc xảy đến không theo kế hoạch, mong muốn, chẳng ai muốn nghe câu nói này từ bạn. Dại nhất trong chốn công sở là cố tỏ ra chuyện gì mình cũng biết. Vì mỗi người đều có điểm mạnh yếu khác nhau, và trong tập thể thì nên giúp đỡ nhau hoàn thiện. Nếu bạn chỉ biết chê bai người khác thì khi gặp khó khăn họ cũng chẳng muốn hỗ trợ bạn.

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