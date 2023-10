Top 5 câu nói vô duyên thượng thừa chốn công sở mà chị em cứ ra rả mỗi ngày

Thay vì nói một lời chê bai để khiến bản thân trở nên xấu tính trong mắt đồng nghiệp thì bạn nên giữ im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi cá nhân đều có quan điểm sống và sở thích khác nhau. Ý kiến, lời khuyên bạn đưa ra đều nên dựa trên tinh thần khách quan, không làm người khác tổn thương. Vì bất cứ ý kiến chủ quan nào của bạn cũng có thể bị nhìn nhận như đang muốn gây sự với người khác.

“Có thế thôi mà đã than thở?”

Cùng một sự việc không như ý nhưng khi xảy ra với mỗi người sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tình huống và mức độ nghiêm trọng. Vì thế so sánh sự khác biệt ở đây sẽ hoàn toàn là một sai lầm trong giao tiếp chốn công sở. Ví dụ như, khi đồng nghiệp thở than về vấn đề họ gặp phải, nhiều người thường tỏ vẻ ra xem thường với câu nói: “Có thế thôi mà đã than thở?”. Đây là câu nói khiến đối phương không còn hứng thú tâm sự cùng bạn. Tệ hơn, bạn sẽ bị đánh giá là người thiếu cảm thông, thích đề cao bản thân.