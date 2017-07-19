Tôi đã mãi mãi không thể làm...mẹ!

Phụ nữ yêu 19/07/2017 16:55

Là một người phụ nữ mà không thể sinh con thì còn nỗi đau nào hơn thế!

Tôi sinh ra và lớn lên trong sự giàu sang, nhung lụa. Thế nhưng tôi luôn sống trong sự thiếu thốn tình thương yêu của bố mẹ. Dường như bố mẹ chỉ nghĩ rằng cứ đi làm, chu cấp cho tôi thật nhiều tiền là tôi được hạnh phúc. Nhưng họ không bao giờ hiểu được tôi thèm khát như thế nào cái ôm từ bố mẹ, cái vuốt tóc nhẹ nhàng của ba, những câu hát ru ầu ơ từ mẹ. Với tôi bữa cơm có mặt đầy đủ của gia đình là một sự xa xỉ. Dần dần tôi đâm ra chán chường, tôi lao vào các quán bar, các cuộc vui chơi trác táng và hơn hết là các cuộc tình chóng vánh. Sau vô số những lần nạo phá thai tôi phát hiện ra rằng mình không thể có con được nữa. Tôi càng điên dại càng quay cuồng với những cuộc ăn chơi không bờ bến bởi với tôi cuộc sống như vậy là đã hết. Bởi một người phụ nữ mà không được làm mẹ thì còn gì đáng đau khổ hơn.

Thế rồi một ngày say xỉn tôi không thể về nhà. Sáng hôm sau thức dậy tôi mới phát hiện mình nằm trong một phòng trọ nhỏ, được một anh chàng chăm sóc. Nhưng với tôi điều này chẳng đáng là gì, tôi đưa một nắm tiền cho ân nhân rồi ra về. Bởi với tôi đàn ông thằng nào cũng chỉ cần tiền và tình dục mà thôi.

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Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng ngạc nhiên là anh không cần tiền, anh trả tôi và nói với tôi rất nhiều, phân tích cho tôi hiểu về cuộc sống, về giá trị con người. Hóa ra bấy lâu nay anh làm thêm ở quán bar tôi hay lưu tới, thấy tôi nhiều lần nên qua vài người bạn anh lân la hỏi chuyện cũng biết về hoàn cảnh của tôi. Nhưng lúc đó lòng tự trọng cao tôi chẳng thèm nghe anh khuyên can. Tuy nhiên những lời anh nói cứ văng vẳng trong đầu, nhất là hình ảnh của anh – chàng sinh viên nghèo nhưng không cần tiền. Suốt đêm đó tôi nằm suy nghĩ và khóc.Thực sự bao lâu nay tôi đã sống không đúng với con người thật của mình. Tôi quyết định sẽ thay đổi vì anh – bởi anh không giống như những người đàn ông khác, anh thật thà, hiền lành và chất phác. Thế nhưng dường như kiếp trước tôi nợ đời quá nhiều nên hạnh phúc luôn nằm ngoài tầm tay. Anh giành được học bổng và đi du học. Tôi vẫn cố gắng sống tốt, học tập thật giỏi và tôi cũng thi đỗ đại học để không phụ lòng mong mỏi nơi anh.

Tôi đã mãi mãi không thể làm...mẹ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ra trường, đi làm như bao người và chờ đợi anh ngày trở về. Nhưng rồi tôi nghe được tin anh quyết định lập nghiệp bên đó. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng biết sao được, tôi đâu thể làm gánh nặng cho anh bởi bản thân mình đâu có thể làm mẹ được nữa.

Tại công ty và bên ngoài có rất nhiều người tán tỉnh, ve vãn tôi nhưng tôi phớt lờ tất cả. Tôi không muốn làm khổ ai và mãi mãi chôn giấu bí mật của mình. Nhiều đêm tôi đã khóc, khóc cho số phận mình, cho cuộc đời và tự trách bản thân mình đã không giữ gìn, không sống tốt hơn!

Thế nhưng nếu tôi cứ sống mãi thế này mà không kết hôn thì sẽ ra sao? Mọi người, bố mẹ sẽ nghĩ gì về tôi? Và liệu bí mật của tôi có thể giấu mãi được hay không?

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