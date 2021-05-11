Tại sao đàn ông vẫn 'mê như điếu đổ' những người 'đàn bà cũ'? Tất cả nằm trong 3 điều cốt lõi này

Phụ nữ sau ly hôn thường có tâm lý dè dặt trước những người xung quanh. Khi có một ai đó tỏ tình, họ sẽ phân tích và đặt câu hỏi liệu người đó có phù hợp hay không?
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Quan niệm "đàn bà cũ" thì không được yêu thương đã quá lỗi thời. Thậm chí ở thế kỷ 21, phụ nữ đã từng đổ vỡ có một sức hút vô cùng lớn. Khác với nhiều cô gái trẻ chỉ biết làm nũng và giận hờn, phụ nữ từng trải biết điều và đằm thắm hơn. Vậy đâu là lý do khiến đàn ông mê mệt những người phụ nữ này?
1. Phụ nữ từng ly hôn biết giữ gìn mối quan hệ
Đã từng đổ vỡ nên những mẫu phụ nữ này rất trân trọng tình cảm. Họ luôn nâng niu những người đàn ông chấp nhận quá khứ của mình. Nhờ đó, họ sẽ không yêu cầu và đòi hỏi nhiều từ đối phương.
Đàn ông thích sự nũng nịu của phụ nữ nhưng họ thích mọi thứ vừa đủ. Hơn nữa, phụ nữ đã từng đổ vỡ sẽ có sự từng trải, họ biết hâm nóng chuyện tình cảm và yêu thương đối phương đúng cách.
2. Họ biết những "tử huyệt" trong mối quan hệ
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Con người cũng vậy, khi đã tan vỡ, họ biết điều gì đã đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bờ vực thẳm. Chính vì vậy, họ sẽ tìm mọi cách để mối quan hệ tiếp theo tránh xa những điều ấy. Chưa kể những người phụ nữ chưa từng ly hôn sẽ dễ dàng nói ra hai từ chia tay. Còn với phụ nữ từng trải, họ biết sức nặng của câu nói ly hôn. Khi mối quan hệ tiếp theo ở mức báo động, họ thường chọn cách giải quyết vấn đề chứ không vội vàng chấm dứt.
3. Họ thẳng thắn và cẩn trọng
Phụ nữ sau ly hôn thường có tâm lý dè dặt trước những người xung quanh. Khi có một ai đó tỏ tình, họ sẽ phân tích và đặt câu hỏi liệu người đó có phù hợp hay không? Nếu câu trả lời là không, họ liền thể hiện thái độ và không vòng vo trong mối quan hệ. Đàn ông rất thích sự thẳng thắn này, họ muốn dành thời gian cho những người phụ nữ xứng đáng và sẵn sàng cho họ tương lai, thay vì những cô gái muốn trêu đùa tình cảm với họ.