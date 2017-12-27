Sau 35 những nàng giáp sau sẽ đếm tiền mỏi tay, sẵn sàng ‘đá’ người chồng bội bạc ra khỏi đời mà không hề hối hận

Phụ nữ yêu 27/12/2017 15:44

Phụ nữ thuộc top con giáp này sau 35 tuổi sẽ tự làm chủ đời mình, giàu có, thành công và sẵn sàng đá phăng người đàn ông bội bạc khỏi đời mình mà không hề tiếc nuối.

Nếu tuổi 25 phụ nữ có thể bốc đồng, bồng bột và chưa có sự nghiệp ổn định thì phụ nữ sau 35 hoàn toàn ngược lại. Đàn bà sau 35 có đủ kinh nghiệm sống, trải nghiệm và bản lĩnh để tạo dựng sự nghiệp và làm giàu trên khả năng của chính mình.

Sau 35 những nàng giáp sau sẽ đếm tiền mỏi tay, sẵn sàng ‘đá’ người chồng bội bạc ra khỏi đời mà không hề hối hận - Ảnh 1
Sau 35 những nàng giáp sau có đủ bản lĩnh, tự tin để sống sung sướng, sang giàu mà không cần dựa vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, sẽ hoàn hảo hơn nếu bên cạnh họ có một người chồng thủy chung và yêu thương vợ con. Ngược lại, nếu người chồng ‘mèo mã gà đồng’ thay vì ra sức níu kéo như đàn bà 25, đàn bà sau 35 đủ mạnh mẽ để ‘đá phăng’ họ ra khỏi đời mình, họ hiểu rằng thay vì chịu cảnh chung chồng chia tay mới là cách giúp họ có cơ hội hạnh phúc lần nữa.

Nàng Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ mạnh mẽ, cá tính và thích khám phá thế giới xung quanh. Chính nhờ đi nhiều hiểu rộng nên Ngọ dễ dàng đạt được thành công, kiếm tiền giỏi không thua gì chồng. Độc lập tài chính, có sự nghiệp riêng nên Ngọ không bao giờ nhún nhường hay cam chịu những thiệt thòi về mình. Họ luôn yêu cầu người chồng tôn trọng vợ, có trách nhiệm với gia đình, chung thủy.

Vậy nên, một khi phát hiện chồng thay lòng đổi dạ đàn bà tuổi Ngọ sẽ không bao giờ tha thứ. Dù chồng quỳ gối van xin, nài nỉ hết lời cũng không thể thay đổi quyết định của nàng Ngọ. Sau 35, tài vận của Ngọ càng phất lên như diều gặp gió, họ hoàn toàn có thể làm chủ đời mình nên chồng chớ dại léng phéng kẻo đánh mất tất cả.

Sau 35 những nàng giáp sau sẽ đếm tiền mỏi tay, sẵn sàng ‘đá’ người chồng bội bạc ra khỏi đời mà không hề hối hận - Ảnh 2
Dậu khôn ngoan, cá tính và luôn nỗ lực hết mình để làm giàu. Với Dậu, đàn bà ngoài gia đình hạnh phúc còn phải có sự nghiệp riêng - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dậu

Chăm chỉ, siêng năng và có trách nhiệm trong công việc là những nét tính cách của người tuổi Dậu. Một khi nàng đã đặt ra mục tiêu chắc chắn sẽ phấn đấu, nỗ lực hết mình để đạt được ý nguyện. Sự quyết tâm, ý chí và lòng kiên định chính là yếu tố giúp phụ nữ tuổi Dậu tự khẳng định mình.

Trong chuyện tình cảm, Dậu một khi đã yêu ai sẽ hết lòng hết dạ, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ chồng vô điều kiện chỉ mong anh ấy có được thành công. Tuy nhiên, khi nhận thấy những dấu hiệu lạ ở chồng nàng Dậu sẽ rất tỉnh táo để kiểm chứng mọi thông tin. Chỉ cần xác định chồng đã có lỗi với mình, Dậu sẽ nhanh chóng chấm dứt mà không cho chồng bất cứ một cơ hội thanh minh nào.

Sau 35 những nàng giáp sau sẽ đếm tiền mỏi tay, sẵn sàng ‘đá’ người chồng bội bạc ra khỏi đời mà không hề hối hận - Ảnh 3
Không quản ngại khó khăn, vất vả Thân là nàng giáp luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, đương đầu với thử thách và đá phăng đàn ông tồi ra khỏi đời mình

Nàng Thân

Ngưỡng cửa sau 35 là thời điểm Thân có đủ sự chính chắn trong suy nghĩ, độ chín trong sự trải đời và có sự nghiệp vững chắc. Lúc này, Thân không cần phải dấn thân tìm đường đi cho mình mà chỉ cần phát huy những lợi thế đang có hiện tại. Không dựa dẫm đàn ông, chẳng cần lợi dụng bất cứ ai, những gì Thân đang sở hữu đều là mồ hôi nước mắt, công sức của họ mà có được.

Có được vợ tuổi Thân, chồng sẽ có người chia sẻ, động viên và quan tâm chân thành. Thân luôn sống hết  mình vì chồng vì con, sẵn sàng hi sinh để chồng tiến thân, con cái được nuôi dạy chu đáo. Thế nên, đổi lại với sự hi sinh ấy người chồng phải sống trách nhiệm, xứng đáng với vợ con.

Phụ nữ dù ở tuổi nào cũng cần có cuộc sống của riêng mình, phải tự chủ và tự kiếm tiền nuôi thân. Dựa dẫm đàn ông, sống đời tầm gửi là điều đàn bà chớ bao giờ phạm phải nếu muốn có được cuộc sống hạnh phúc.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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