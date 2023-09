Phụ nữ muốn hạnh phúc, đẹp thôi chưa đủ, còn phải biết điều này!

Đàn bà chỉ đẹp thôi thì chưa phải là đàn bà quyến rũ. Nhan sắc đàn bà rồi sẽ có lúc nhạt nhòa với tháng năm. Đàn bà cần nhiều hơn một vẻ bề ngoài dễ bị thời gian bào mòn đi. Đàn bà phải là nữ hoàng của chính mình, đầy thần thái và kiêu hãnh, khiến đàn ông “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”.

Sắc đẹp chỉ là một ưu ái để đàn bà tị nạnh nhau. Người khôn giỏi gữ gìn, kẻ dại chỉ biết phí phạm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không khiến mình giá trị hơn thì không một ai trân trọng bạn được

Phụ nữ đừng lưu tâm những câu chuyện ngôn tình để nuôi mong ước mình là một nàng lọ lem đang đợi hoàng tử đến. Chẳng phải lọ lem áo quần không sạch đẹp, nhưng vẫn là con của một gia đình giàu có? Không phải lọ lem quẩn quanh chốn bếp núc vẫn xinh đẹp nổi bật sao? Phải hiểu, bạn ở đẳng cấp nào, bạn sẽ gặp người ở đẳng cấp đó. Và giá trị của bạn tới đâu thì người khác sẽ trân trọng bạn như thế. Vì vậy, mỗi ngày đều phải giúp mình giá trị hơn gấp nhiều lần. Đến một ngày, sẽ có người dùng giá trị đó quý trọng bạn hết lòng.

Bạn muốn gặp hoàng tử, phải trở thành một công chúa. Nhưng đừng chỉ là một thường dân ngồi đợi hoàng tử đến. Hãy là một công chúa xinh đẹp, quyến rũ và độc lập nhất có thể. Khi đó, chẳng cần làm gì, hoàng tử cũng sẽ tự biết đường đến tìm thấy bạn.

Đừng chỉ chọn đàn ông có tiền, hãy chọn người biết kiếm và chi tiền vì bạn

Đàn bà ai cũng thích đàn ông có tiền. Nhưng đàn ông có tiền không có nghĩa là biết kiếm tiền và chịu chi tiền vì phụ nữ. Đàn ông chỉ có tiền mà không giỏi kiếm tiền thì tiền tiêu hết cũng như không. Đàn ông biết kiếm tiền, chính là đàn ông tài giỏi. Chọn một người đàn ông tài giỏi thì phụ nữ không bao giờ chịu khổ. Và cưới một người đàn ông chịu chi tiền vì mình, phụ nữ cũng không khi nào phải thiệt thòi. Chọn đàn ông, phải nhìn vào sự trân trọng và cố gắng của họ dành cho mình, đừng chỉ nhìn vào túi tiền của họ.

Phụ nữ có thể sống thoải mái, nhưng đừng dễ dãi

Phụ nữ có thể chọn cho mình lối sống thoải mái, tự do nhưng nhất định không được dễ dãi. Không dễ với mình, càng không dễ với người. Muốn có sự tôn trọng của đàn ông thì nhất định phải để họ chinh phục mình, cả đời đều để họ thấy không đủ. Có thương cũng vừa, có hy sinh cũng đủ, có đủ thì người ta mới quý. Càng cho nhiều, càng không màng nhận lại thì càng trắng tay về sau.

Phụ nữ không nhất thiết phải kiếm được nhiều tiên, nhưng nhất định phải có đam mê

Phụ nữ, không cần phải kiếm nhiều tiền, nhưng phải tìm được thứ khiến mình say mê. Có đam mê, bạn sẽ không bao giờ sợ thiếu tiền. Khi bạn có say mê với điều gì đó, bạn sẽ thấy mình tốt hơn, hạnh phúc hơn và sống ý nghĩa hơn mỗi ngày. Và bạn biết không, trong mắt đàn ông, phụ nữ biết theo đuổi đam mê chính là quyến rũ nhất.

Phụ nữ, không cần phải kiếm nhiều tiền, nhưng phải tìm được thứ khiến mình say mê - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tệ không cần, nhưng tiền thì nhất định phải có!

Phụ nữ thất tình vài hôm, đau buồn vì đàn ông vài bận không chết được, thất nghiệp mới chết, không có tiền mới chết! Đàn bà độc thân cần tiền, đàn bà có chồng cũng cần tiền, đàn bà ly hôn lại càng phải cần tiền. So với việc cần một người đàn ông tệ thì cần tiền vẫn thiết thực hơn. Và so với việc đau buồn hay níu kéo một người không đáng thì kiếm tiền vẫn tốt hơn. Đàn ông chưa chắc bảo bọc bạn được suốt đời, nhưng có tiền ắt sẽ thấy an toàn.