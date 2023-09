Phụ nữ lấy chồng có hai kiểu, bạn thuộc kiểu nào?

Sáng nay, trời đổ mưa sớm, chị lại quên áo mưa, ướt hết áo quần. Chị nhắn một câu than vãn với chồng, bên kia chỉ trả lời lạnh tanh: “Không tự biết mang áo mưa giờ còn than thở?”. Từ đó về sau, chị không bao giờ quên mang áo mưa, vì nếu trời mưa cũng sẽ không ai mang áo mưa đến cho chị, càng không ai hỏi han quan tâm chị có lạnh không.

Công ty chị có tiệc đến tận khuya, chị có chút hơi men, đành để xe ở công ty. Chị vô thức gọi cho anh đến đón. Đầu dây bên kia giọng anh dửng dưng: “Còn đợi anh làm gì, em bắt xe về đi, con ở nhà còn chưa ngủ đâu, vậy mà em còn đi khuya!”. Anh cúp máy, chị vẫn còn nghe tiếng ly va chạm nhau, tiếng đàn ông hô hào nhậu nhẹt. Từ dạo đó, chị không bao giờ để mình quá say khi tiệc tùng đồng nghiệp đối tác, chị cũng không về muộn. Vì chị biết, nếu chị say, sẽ không ai đưa chị về. Và nếu chị về muộn, con ở nhà cũng chỉ có một mình.

Vì chị biết, nếu chị say, sẽ không ai đưa chị về. Và nếu chị về muộn, con ở nhà cũng chỉ có một mình - Ảnh minh họa: Internet

Đồng nghiệp của chị, đi tiệc tùng dù chưa say, chồng cũng đã đứng đợi trước cổng. Ngay cả khi đã say rồi, điện thoại bên cạnh cô ấy vẫn sẽ hiện số chồng gọi. Cô ấy luôn không sợ mình say, vì cô ấy biết chồng rồi sẽ đến, cô ấy sẽ luôn có chồng đưa về tận nhà. Cô ấy cũng không phải lo con ở nhà một mình đợi mẹ, vì chồng cô ấy luôn nói: “Em đi với đồng nghiệp cho vui, bố con anh đợi”.