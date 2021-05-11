Phụ nữ dù yêu đậm sâu đến mấy, cũng có lúc cạn tình dứt áo ra đi vì đàn ông mãi không hiểu 4 điều này

Phụ nữ yêu 11/05/2021 17:13

Dù yêu sâu đậm đến mấy, đã từng hết lòng hết dạ vì đàn ông nhưng một khi anh ta mãi cũng chẳng chịu hiểu 4 điều này thì phụ nữ cạn tình sẽ dứt khoát ra đi, không quay đầu lại.

Có những cuộc ra đi quyết tâm của phụ nữ cạn tình không phải vì thiếu tiền. Mà là vì đến cuối cùng đàn ông cũng không hiểu được 4 điều này.

Cô ấy không chê bạn nghèo còn bạn cứ làm cô ấy khóc

Đôi khi, phụ nữ là sinh vật đơn thuần cần tình yêu nhiều hơn tiền bạc. Vì rõ ràng bạn không có nhiều tiền nhưng họ vẫn chọn bạn. Thứ họ cần ở bạn ngay từ đầu không phải là tiền, mà là tình yêu. Họ muốn được quan tâm, yêu chiều, ưu tiên và lắng nghe. Hơn bất kì vật chất tiền bạc nào, họ cần chân tình của bạn trọn vẹn đủ đầy.

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Cô ấy không chê bạn nghèo, chỉ cần tình yêu tự bạn, bạn cũng chẳng cho đủ - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ không chê bạn nghèo có nghĩa là họ sẵn sàng đi cùng bạn qua khó khăn và gian khổ. Một người đàn ông không thể cho người vợ tào khang của mình tiền thì ít nhất cũng phải có bản lĩnh cho cô ấy tình yêu đầy ắp. Cô ấy không chê bạn nghèo, chỉ cần tình yêu từ bạn, bạn cũng chẳng cho đủ. Một người đàn ông không có cả tương lai bạc tiền và chân tình sáng giá, bạn nghĩ cô ấy còn có thể ở bên bạn?

Bạn không bao giờ biết cô ấy cần gì

Phụ nữ muốn được chiều, phụ nữ muốn được hiểu. Không phải là “Em muốn gì phải nói anh mới biết” mà là “Anh biết em cần gì”. Đối với phụ nữ, cảm giác rung động khi được hiểu mới là điều quan trọng nhất. Nếu bạn cho cô ấy quá nhiều thứ cô ấy không cần thì có tác dụng gì? Nếu bạn chỉ biết những điều một người xa lạ cũng biết về cô ấy thì bạn còn gì đặc biệt trong lòng cô ấy?

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Tình yêu của phụ nữ đậm sâu đến mấy cũng có lúc vì lụi tàn mà bật cả rễ từng cắm sâu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường cho rằng phụ nữ sẽ mãi giữ mình ở vị trí đặc biệt trong lòng. Nhưng theo năm tháng bị thờ ơ, phụ nữ cũng dần không còn xem đàn ông là quan trọng nhất. Tình yêu cũng như một cái cây, dù từng sum sê thì vẫn chết nếu không được chăm bẵm. Tình yêu của phụ nữ đậm sâu đến mấy cũng có lúc vì lụi tàn mà bật cả rễ từng cắm sâu.

Bạn tốt với tất cả mọi người, chỉ trừ cô ấy ra

Bạn tốt với tất cả mọi người, nhưng lại trừ cô ấy ra. Bạn là người được lòng cả thiên hạ, chỉ không hiểu người phụ nữ của mình. Bạn lấy lòng cả thế gian, lại không cho vợ mình một nụ cười. Bạn thiên vị bất kì ai, lại bất công với mỗi cô ấy. Bạn có từng nghĩ, cảm giác tủi thân và bất lực sẽ làm một người phụ nữ buồn khổ đến thế nào?

Có một kiểu đàn ông cực kì tàn nhẫn, chính là ra ngoài thì dịu dàng tử tế với bao người, nhưng về nhà lại vô tâm vô tình với người phụ nữ bên cạnh. Nhưng bạn có biết thế giới ngoài kia cũng có vô vàn người muốn yêu chiều, quan tâm đến cô ấy? Thất bại lớn nhất của đàn ông là để người phụ nữ của mình trở thành báu vật của người khác. Bạn không giữ thì hà cớ gì cô ấy phải chịu đựng cả đời?

Cô ấy không còn thấy bất kì hy vọng nào từ bạn

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Một người phụ nữ cạn tình dứt khoát rời bỏ bạn là vì cô ấy không còn thấy bất kì hy vọng nào từ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ cạn tình dứt khoát rời bỏ bạn là vì cô ấy không còn thấy bất kì hy vọng nào từ bạn. Dù bạn có giàu có, ưu tú, từng ở bên cô ấy lâu thế nào cũng không ngăn được sự tuyệt tình cùng cực ấy. Phụ nữ từ khi yêu đến lúc dứt khoát rời bỏ luôn có 3 giai đoạn: đắm say, chịu đựng và rời đi. Ở mỗi ranh giới của những giai đoạn đó, cô ấy đều đã cho bạn cơ hội, đều từng đặt rất nhiều hy vọng vào bạn. Nhưng cũng ở từng ranh giới mỏng manh ấy, cô ấy kiên định và dứt khoát với lựa chọn của mình, dù là yêu bạn, chịu đựng vì bạn hay rời bỏ bạn.

Để đến với giai đoạn cuối cùng là rời đi, một người đàn bà cạn tình đã gom đủ thất vọng và mệt mỏi, bạn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để níu giữ cô ấy nữa.

10 hành động vô thức 'lột trần' đàn ông yêu thật lòng hay giả dối

10 hành động vô thức 'lột trần' đàn ông yêu thật lòng hay giả dối

Đàn ông thích ai sẽ vô tình để lộ 10 hành động sau. Đây là những hành động vô thức ngay cả chàng cũng không nhận ra. Tuy nhiên, nếu tinh ý phụ nữ thông minh hãy mau chóng "bật đèn xanh" nếu bạn cũng đang "kết" anh chàng.

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