Máu ghen nổi lên, đàn ông ‘nén hỏa’ làm 6 việc sau để ‘khẳng định chủ quyền’

Phụ nữ yêu 10/05/2021 06:19

Đàn ông ghen ngầm sẽ có 6 hành động sau đây. Dù trong lòng anh ta "nóng như lửa đốt" nhưng cố tỏ ra bình tĩnh để tìm cách "khẳng định chủ quyền".

Bởi khi đàn ông ghen họ sẽ thường im lặng, nhưng trong lòng lại như nổi sóng gió. Họ chỉ có thể làm những việc sau để bớt cảm giác “điên cuồng” không thể giải tỏa.

Để ý đến bạn hơn bình thường

Dù có cố gắng tỏ ra mình ổn thế nào đàn ông vẫn vô thức để ý đến bạn nhiều hơn. Anh ấy sẽ nhìn theo bạn, xem bạn làm gì. Anh ấy sẽ để ý bạn nhắn tin, gọi điện với ai, thời gian dài hay ngắn. Đặc biệt, khi bạn nhắc về một người đàn ông nào đó, anh ấy sẽ im lặng bất thường, hoặc tỏ ra khó chịu không lý do. Đây đều là vì anh ấy đang ghen, nhưng lại không thể nói với bạn.

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Dù có cố gắng tỏ ra mình ổn thế nào đàn ông vẫn vô thức để ý đến bạn nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bỗng im lặng kỳ lạ

Bình thường, anh ấy sẽ thường nói chuyện, đùa giỡn với bạn bất cứ lúc nào hay ở đâu. Nhưng giờ anh ấy lại im lặng một cách kỳ lạ. Bạn hỏi gì anh ấy cũng chỉ trả lời qua loa. Bạn cũng thấy cả hai không có khúc mắc gì, mọi thứ đều bình thường. Dấu hiệu này chứng tỏ đàn ông ghen tuông mà chỉ có thể giữ trong lòng. Có thể anh ấy đã nhìn thấy bạn thân thiết với một người đàn ông nào đó. Hoặc là, anh ấy không thích cách bạn kể về một người khác vui vẻ như thế.

Vụng trộm tìm hiểu về “đối thủ”

Khi đàn ông ghen ngầm, dù bề ngoài chẳng có gì xảy ra nhưng anh ấy sẽ bí mật tìm hiểu về “đối thủ”. Đây có thể là người anh ấy cảm thấy “nguy hiểm” khi xuất hiện bên cạnh bạn, dù rõ ràng bạn và người đó chẳng có gì. Anh ấy sẽ muốn vài thông tin cơ bản về “đối thủ” để tìm điểm mạnh của mình.

Tự dưng không quan tâm đến bạn

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Trong những lúc cực kì ghen tuông, đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu mà tỏ ra lạnh lùng với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Trong những lúc cực kì ghen tuông, đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu mà tỏ ra lạnh lùng với bạn. Nhưng đây chỉ như một kiểu hành động giận hờn, muốn bạn chú ý và dỗ dành anh ấy hơn. Và anh ấy muốn thử xem liệu tình cảm của bạn dành cho anh ấy có còn như trước không.

Những cử chỉ “khẳng định chủ quyền”

Khi đàn ông ghen tuông, họ thường muốn “khẳng định chủ quyền” trước người khác. Anh ấy có thể tự dưng ôm lấy eo bạn dù ở nơi đông người. Anh ấy sẽ nói những câu chẳng hạn như: “Vợ của tôi”, “Bạn gái của tôi”, “Chúng tôi yêu nhau…”,… cốt là để những “đối thủ” xung quanh có thể thấy và nghe mà tránh xa bạn.

Đây là những dấu hiệu đàn ông ghen ngầm, không bao giờ chịu thừa nhận nhưng cũng là vì anh ấy yêu bạn thật lòng. Rất ít khi đàn ông ghen, khi ghen cũng rất im lặng, không dữ dội. Nhưng một khi họ có những hành động trên thì chứng tỏ họ sợ mất bạn, không muốn người khác có cơ hội đến gần bạn.

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Đây là những dấu hiệu đàn ông ghen ngầm, không bao giờ chịu thừa nhận nhưng cũng là vì anh ấy yêu bạn thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Những lúc thế này, thay vì đùa giỡn, thử sức chịu đựng của đàn ông thì phụ nữ nên tìm cách “dỗ dành” anh ấy một chút. Đàn ông ghen cũng vì muốn phụ nữ chú ý đến mình hơn, cho họ cảm giác an toàn hơn. Nếu bạn hiểu ý và làm dịu cảm xúc của anh ấy thì sau này khi bạn ghen tuông anh ấy cũng sẽ làm tương tự như thế.

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