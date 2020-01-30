Nỗi khổ tâm lớn nhất đời phụ nữ là có chồng mà cũng như không

Ban đầu khi yêu, có lẽ bạn sẽ thích tính cách trẻ con của người đàn ông này. Vì anh ấy hài hước, có chút gì đó “con nít” trong cơ thể cao lớn, vững vàng. Anh ấy mang đến cho bạn sự mới mẻ, niềm vui không ngừng.

Phụ nữ ở đời, lấy ai thì lấy, đừng lấy người chồng không chịu “lớn”. Vì đó là kiểu chồng vô tâm , thiếu trách nhiệm, dễ đẩy phụ nữ vào bể khổ nhất…

Khi bạn có một người đàn ông chưa trưởng thành , bạn sẽ luôn bị xếp sau những cuộc vui của anh ấy. Thậm chí, vì tính cách thích cái mới mẻ, thử thách của chồng, bạn sẽ bị bỏ rơi, thậm chí là bị phản bội.

Nhưng hôn nhân không dành cho những đứa trẻ lớn xác. Khi đã gắn bó với nhau bằng trách nhiệm gia đình, đâu phải chỉ có những lúc suôn sẻ mà vui vẻ với nhau. Hôn nhân chắc chắn có lúc khó khăn, lo toan mệt mỏi. Và một người đàn ông mang suy nghĩ non nớt, chỉ thích vui chơi sẽ không chịu được áp lực trong hôn nhân. Anh ấy sẽ chỉ biết để vợ lo mọi thứ, còn bản thân thì vẫn tiếp tục chơi bời.

Và vì tính cách “con nít” nên anh ấy cũng chẳng biết thói chơi bời của mình sẽ ảnh hưởng gì đến gia đình. Không biết chính là không có tội. Vợ anh ấy là người gián tiếp gánh hết những gì anh ấy gây ra.

Đàn ông trẻ con luôn vô tâm

Đàn ông sinh ra với dòng máu thờ ơ, ít tinh tế hơn phụ nữ. Đàn ông chưa trưởng thành lại càng vô tâm hơn, thậm chí là ích kỷ. Vì nghĩ chưa tới nên họ chỉ biết bản thân mà không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của vợ.

Đàn ông chưa trưởng thành lại càng vô tâm hơn, thậm chí là ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian người đàn ông vô tâm dành cho bạn bè còn nhiều hơn cho vợ con. Họ là kiểu đàn ông ra ngoài thì hết lòng với thiên hạ, nhưng về nhà lại khó khăn với gia đình. Họ thoải mái với bất kì ai, chỉ dành sự hà khắc, vô tâm cho vợ mình.

Chồng trẻ con = vô trách nhiệm

Một người chồng không chịu lớn sẽ giao hết việc trong nhà cho vợ. Từ chuyện bếp núc, dọn dẹp, chăm sóc con cái, đến việc ngoại giao bên ngoài, họ sẵn sàng để vợ quản. Đây không phải kiểu đàn ông nhường vợ, mà là vô trách nhiệm với gia đình.

Nếu là vợ của người đàn ông này, ban đầu bạn sẽ thấy tự do khi tự quyết mọi chuyện trong nhà. Nhưng hôn nhân là dành cho hai người, thuận lợi thì hai người cùng vui, mà khó khăn thì cũng phải hai người mới có thể gánh vác. Đến khi mọi vất vả đều đổ hết lên bạn, bạn sẽ thấy vừa cực thân vừa khổ tâm. Vì người chồng bên cạnh hoàn toàn không có hứng thú với việc giúp đỡ bạn.

Lấy chồng mà lại cảm thấy chỉ một mình đối mặt với cuộc sống là nỗi khổ tâm lớn nhất của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn sẽ có lúc bạn thấy cực kì cô đơn, mệt mỏi và chán chường. Điều bạn cần là một người chồng sẻ chia, đồng hành cùng bạn. Nhưng sự thật là người chồng vô tâm, trẻ con sẽ không bao giờ đủ chín chắn để trở thành bờ vai vững chắc cho bạn.

Lấy chồng mà lại cảm thấy chỉ một mình đối mặt với cuộc sống là nỗi khổ tâm lớn nhất của phụ nữ. Khi là vợ nhưng lại không nhận được sự thấu hiểu, sẻ chia, giúp đỡ của chồng. Lấy chồng như thế thì thà không lấy có lẽ sẽ tốt hơn!